Quanto guadagna Loredana Bertè? Non crederete ai vostri occhi

Loredana Bertè è una delle cantanti rock più famose in Italia. Il suo vero nome è Loredana Carmela Rosaria Bertè. Oltre ad essere una cantante è anche una cantautrice, attrice e showgirl, giusto per ricordare che parliamo di un’artista eclettica. Dagli anni 80 è considerata una dai molteplici aspetti.

Loredana oggi ha 71 anni, è nata a Bagnara calabra il 20 settembre del 1950, ed è la sorella minore della famosa cantante Mia Martini, scomparsa molti anni fa, grande perdita per il palcoscenico italiano ed internazionale con una voce unica. La Bertè per la perdita della sorella ne soffre molto, incide anche questo lutto nel periodo di depressione che la cantante ha vissuto negli ultimi anni.

La vediamo spesso in TV con look stravaganti, unici e inimitabili, oltre la sua forte personalità, dal suo carattere temperato, e la sua voce inconfondibile, sa sempre come distinguersi dalla massa. E questa la rende unica nel suo genere.

Sapete quanto guadagna Loredana Bertè?

La nota cantautrice italiana, Loredana Bertè, famosa non solo in Italia ma anche all’estero per il suo stile rock, la sua vita non è stata sempre rose e fiori, dopo un lungo periodo di depressione, trascorso isolandosi, stando a contatto con pochissime persone, tra questi, Renato Zero, considerato da Loredana, uno dei suoi più grande amici.

Renato è stato accanto a lei in quel brutto periodo, uno dei motivi fu anche una crisi finanziaria che la cantante stava attraversano. Ma se oggi volessimo fare dei conti, sarebbe impossibile farlo, non avendo delle fonti sicure. Ma il dolore più forte, non equiparabile di certo ai soldi, fu la perdita della sorella maggiore Mia Martini

Loredana: i suoi guadagni sono da capogiro

Loredana è da sempre tra le cantanti e cantautrici più rock in Italia. Negli ultimi anni il suoi introiti, il suo patrimonio è cresciuto sensibilmente. La sua rinascita è avvenuta inizialmente con il suo album LiBertè, l’uscita di questo album c’è stata dopo circa 13 anni. Invece pochi giorni fa è uscito il suo ultimo album, intitolato Manifesto.

La Bertè nel Sanremo 2021, la 71esima edizione viene invitata come ospite, una vera special guest. Le viene fatto un omaggio alla carriera, fatta di sacrifici e non sempre in discesa.

Stando ad alcune notizie circolate sul web in quei giorni il suo guadagno è stato di circa diecimila euro, oltre alla partecipazione come giudice al programma di talent show The Voice Senior in onda su RAI2. Poi c’è la partecipazione ad Amici di condotto da Maria De Filippi dal 2016 al 2019.

Diverse persone hanno provato a fare un calcolo di quanto abbia potuto guadagnare in questi anni, ma non ci sono fonti certe, un ipotesi che è stata fatta da alcuni è di 100mila euro, ma di sicuro non c’è nulla, e tutto questo non è stato nemmeno confermato dalla diretta interessata.