X-Factor, chi è Chiello: età, altezza, fidanzata e vita privata del cantante

Chiello è ovviamente un nome d’arte. L’artista all’anagrafe ha un nome piuttosto particolare: Rocco Modello. Oggi vi sveleremo un po’ chi è e da dove nasce il suo modo di fare musica.

Bello e dannato dalle foto che pubblica su IG, ma chi è veramente Chiello? L’artista è nato in provincia di Potenza, precisamente a Venosa nel 1999. A soli 22 anni ha subito fatto parlare di sè grazie a due singoli che hanno praticamente spopolato in radio. Uno dei sui ultimi successi è “Quanto ti vorrei” che anticipa l’uscita dell’album “Oceano Paradiso” molto atteso dai suoi fan. Essendo molto giovane non si sa tanto sul suo conto, oggi però proveremo a svelarvi alcuni dettagli della sua vita privata.

Prima di intraprendere la fortunata carriera come solista, nel 2017 ha fatto parte di un gruppo, che ha avuto comunque un discreto successo. La band si chiamava FSK Satellite e forse a qualcuno questo nome risulterà familiare. Ha raccontato, nelle poche interviste concesse, che è stato sempre amante della musica sin dall’età adolescenziale. Negli anni, diventato più grande, ha iniziato ad avvicinarsi al mondo della musica, soprattutto alla musica rapper.

Chiello, la sua ex? Una bella influencer

Rocco Modello in arte Chiello, a differenza di tanti altri giovani della sua età, non ama molto il mondo dei social infatti sui suoi account non è tanto attivo. Proprio per questo circolano poche news sul suo conto. Ciò che è certo è che è una persona molto riservata, e racconta poco della sua vita privata.

Anche se alcune notizie su di lui sono comunque trapelate, ma nulla di ufficiale. Per ora però nessuna smentita da parte del cantante. Il gossip l’ha visto legato per diversi mesi alla nota e bella influencer Christina Bertevello. La loro storia però è terminata di recente senza un’apparente ragione. I motivi della fine del loro rapporto non sono state rese ancora pubbliche.

Rocco, chi sono i suoi fan

In tanti non lo conoscono e infatti la sua ospitata a X-Factor ha generato un’ondata corposa di odio sui social. Qualcuno ha fatto notare che si tratta di un artista praticamente sconosciuto pertanto non è giusto considerarlo ‘un ospite speciale’.

X-factor ci ha abituato con artisti ben più noti. Per alcuni fan della trasmissione era meglio non avere nessun ospite e non prendere, testualmente, “qualunque uscito da un rave party”.