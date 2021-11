Chi è Coez: età, altezza, fidanzata e vita privata del cantante

By

Coez negli ultimi anni, è stato spesso ai vertici delle classifiche dei brani più ascoltati e venduti in Italia. Ma scopriamo insieme alcune curiosità sul suo conto.

Coez: conosciamolo meglio

Classe 1983, corrispondente al nome di Salvatore Albanese, Coez è un cantautore e rapper italiano nato a Nocera Inferiore in provincia di Salerno.

Dopo aver passato molti anni a dipingere i muri di Roma in qualità di writer, decide insieme ai suoi compagni di Scuola Cinematografica, Franz e Nico di dare vita al Circolo Vizioso, il suo primo progetto musicale.

Da questa idea nasce un mixtape omonimo e due anni dopo pubblica il disco ufficiale intitolato Terapia.

Due anni dopo, con Snais membro degli Unabombers e Lucci, assieme agli altri componenti del Circolo Vizioso, formano il collettivo Brokenspeakers facendosi conoscere in tutta Italia aprendo concerti di artisti internazionali come Busta Rhymes e Richard Benson.

Parallelamente intraprende la strada da solista pubblicando nel 2009 il suo primo album, Figli di nessuno e nel 2011 il mixtape Fenomeno.

Il vero e proprio successo, però, avviene con il singolo Nella casa, assieme al suo videoclip, dove critica l’industria discografica. Questo porta Coez ad affermarsi sulla scena musicale a cui segue la pubblicazione dell’album Non erano fiori per la Carosello Music in collaborazione con Riccardo Sinigallia.

Nel 2013 partecipa nella categoria giovani al Summer Festival ma a vincere il contest sarà il rapper Clementino con il brano ‘O vient.

L’anno successivo collabora con MadMan e Gemitaiz e nel 2015 afferma di aver passato un anno intero a creare brani per il suo terzo album pubblicato a settembre dello stesso anno anticipato dal singolo Niente che non va.

Nel 2017 pubblica il suo quarto album Faccio un casino, da cui è stato estratto come quarto brano, La musica non c’è che porta per la prima volta il cantante a toccare la vetta della Top ten.

Il successo prosegue con altri brani tra cui É sempre bello e Domenica, pubblicati nel 2019.

Nel 2021 partecipa vocalmente al brano Aggio perzo ‘o sonno di Neffa.

La vita privata

Coez è sempre stato riservato riguardo la sua vita privata. Tra le poche cose che si sanno riguardo il cantautore c’è quella di aver vissuto con la madre per via dell’abbandono da parte del padre e di aver avuto una relazione con una ragazza di nome Lola, apparsa nel video de La Musica non c’è.

Inoltre, il cantautore, da piccolo ha sempre ricoperto il ruolo di protagonista nelle recite scolastiche per via del suo carattere forte e appariscente.