Fedez: Chi c’era prima della Ferragni? Una bellissima influencer | FOTO

Fedez è un cantautore che sta riscuotendo molto successo dal punto di vista della sua carriera e che nel tempo si è fatto amare dal suo pubblico anche grazie alla condivisione della sua vita privata sui social. L’uomo è spostato con l’influencer Chiara Ferragni ma prima di lei era fidanzato con un’altra star del web.

L’ex fidanzata di Fedez

Fedez, nome d’arte di Federico Leonardo Lucia, classe 1989, negli anni si è andato sempre più ad affermarsi in modo predominante nella scena della musica italiana, diventando uno dei più famosi cantautori al momento in circolazione.

Dopo le scuole medie si iscrive al liceo artistico, abbandonandolo in corso per seguire il suo amore per la musica che gli permette di realizzare nel 2007 il suo primo Ep intitolato Pat-a-Cake. Nel 2010 esce il suo primo mixtape BCPT, in collaborazione con altri artisti della scena rap italiana tra cui Emis Killa.

Nel 2011 pubblica il suo primo album in studio Penisola che non c’è, a cui segue pochi mesi dopo il suo secondo album Il mio primo disco da venduto in cui collabora con artisti molto importanti tra cui J-Ax, Gue Pequeno e Jake La Furia.

Dopo questa esperienza pubblica su Youtube, un diario di bordo formato da tre video dove mostra la sua vita quotidiana e all’interno di questi filmati dichiara di essere al lavoro sul suo terzo album Sig.Brainwash – L’arte di accontentare che pubblicato nel 2013 ottiene 4 nomination agli MTV Hip Hop Awards.

Dopo alcuni successi tra cui Cigno Nero e Magnifico cantato in coppia con Francesca Michielin, fonda assieme a J-Ax l’etichetta discografica Newtopia.

Nel 2014 ricopre il ruolo di giudice nel talent X Factor, rimanendovi per cinque edizioni, tra cui una vinta con Lorenzo Fragola.

Giulia: La donna prima della Ferragni

Fedez è sposato con l’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni, i due hanno avuto due figli Leone e Vittoria.

La coppia che ama condividere i loro momenti quotidiani sui social ha realizzato una serie tv-reality che andrà in onda su Prime Video a dicembre e racconterà la loro quotidianità.

Ma prima di Chiara Ferragni, il cantautore era fidanzato con un’altra influencer.

Stiamo parlando di Giulia Valentina, modella di origini siciliane ma nata a Torino. I due si sono conosciuti in un locale sette anni fa e dopo un rifiuto da parte di lei, il rapper ha cominciato a scriverle insistentemente sui social fin quando lei non ha ceduto.

I due erano molto innamorati a tal punto da andare a vivere assieme in un loft di Milano.

La ragazza, è presente nel video Magnifico, dove mostra tutta la sua bellezza con una lunga chioma scura e due occhi verdi splendenti.

I due non hanno mai spiegato il perché la loro storia è terminata, ma non c’è rancore da parte della modella che più volte ha affermato di stimare molto Chiara Ferragni.