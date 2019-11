Chiello FSK – Quando tu mi baci: testo, audio e video

Rilasciato il 14 gennaio 2019, Quando tu mi baci è un singolo di Rocco Modello, in arte Chiello FSK, membro del gruppo FSK Satellite.

Il testo, l’audio e il video ufficiale che accompagna la contagiosa canzone piuttosto dance, scritta di suo pugno e prodotta da Domenico Venturo, meglio conosciuto come Powv, anch’egli membro degli FSK Satellite.

Chiello Quando tu mi baci testo

Tu mi baci solo quando giochi (quando giochi)

Tu mi baci solo quando godi (quando godi)

Volevo dirti che una sera son venuto da te (son venuto da te)

Volevo dirti che tu sei una parte portante di me

Un pilastro di me

Ma poi

Pescami il cuore (Pescami il cuore)

Abboccherà solo alle tue parole (solo alle tue parole)

Costruiremo una casa

Sui fili elettrici delle centrali.





Tu mi baci solo quando giochi

Tu mi baci solo quando godi.

Facciamolo insieme (Facciamolo insieme)

Però vacci piano, dammi la mano, comportati bene (comportati bene)

Ti comprerò un cane, lo porterò fuori, lo tratterò bene (lo tratterò bene)

Se non lo fai ora finisci la scuola

Facciamolo insieme (Facciamolo insieme)

Facciamolo insieme.

Volevo dirti che una sera son venuto da te (son venuto da te)

Volevo dirti che tu sei una parte portante di me

Un pilastro di me

Volevo dirti che una sera son venuto da te (son venuto da te)

Volevo dirti che tu sei una parte portante di me

Un pilastro di me

Ma poi

Leccami il cuore

Con una goccia di acqua e limone.

Tu mi baci solo quando giochi

Tu mi baci solo quando godi

Tu mi baci solo quando giochi

Tu mi baci solo quando giochi

Tu, tu, tu, tu mi baci solo quando giochi (ehi)

Tu mi baci solo quando godi

Tu, tu, tu, tu mi baci solo quando giochi (ehi)

Tu mi baci solo quando godi

Tu, tu, tu, tu mi baci solo quando giochi (ehi)

Tu mi baci solo quando godi

Tu, tu, tu, tu mi baci solo quando giochi (ehi)

Tu mi baci





(Volevo dirti che) Volevo dirti che una sera son venuto da te (son venuto da te)

Volevo dirti che tu sei una parte portante di me

Un pilastro di me

Ma poi, ma poi, ma poi, ma poi, ma poi, ma poi, ma poi, ma poi, ma poi, ma poi, ma poi, ma poi, ma poi, ma poi.





