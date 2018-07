Wisin – Quisiera Alejarme Remix feat. Ozuna & CNCO: video, testo e traduzione

Quisiera Alejarme è un singolo di Wisin ft. Ozuna estratto dall’album Victory, dal 13 luglio 2018 disponibile nel remix con la collaborazione dei CNCO. Qui il video ufficiale della versione inclusa nel quarto album in studio dell’artista portoricano.

Se la prima versione è stata un successo, immagino che il remix andrà ancora più forte, vista la partecipazione di una delle più amate latin boyband degli ultimi anni, vale a dire il gruppo composto da Christopher Vélez, Richard Camacho, Zabdiel de Jesús, Joel Pimentel & Erick Brian Colón, che recentemente ha collaborato con il nostro Riki sulle note di Dolor de Cabeza.

Per accedere al lyric video del remix cliccate sull’immagine, mentre a seguire potete leggere i testi, che raccontano la fine di un amore.

Quisiera Alejarme Remix testo e traduzione (Download)

[Intro: Wisin, Ozuna]

(Yo te entregué mi corazón)

Eh, eh, eh, eh, oh

(W, con el oso del dinero)

No, eh, eh, eh, no

(Señoritas, CNCO)

[Introduzione: Wisin, Ozuna]

(Ti ho dato il cuore)

Ehi, eh, eh, eh, oh

(W, con l’orso dei soldi)

No, eh, eh, eh, no

(Ragazze, CNCO)

[Verso 1: CNCO & (Wisin)]

Hoy voy a tomar el riesgo de perderte

Hoy me tocará ser fuerte

Para poder decir adiós (decir adiós)

Hoy sé que no podré llamarte

Sé que no debo buscarte, esto ya se terminó

(This is the remix)

Y sé que no he dejado de quererte

Pero ya fue suficiente, y creo que esto es lo mejor

CNCO, yeah

(This is the remix)

[Strofa 1: CNCO e (Wisin)]

Oggi correrò il rischio di perderti

Oggi mi toccherà esser forte

Per poter dire addio (dire addio)

Oggi so che non potrò chiamarti

So che non dovrei cercarti, che è finita

(Questo è il remix)

E so di non aver smesso di amarti

Ma quando è troppo è troppo, e credo sia la cosa migliore

CNCO, si

(Questo è il remix)

[Estribillo: Ozuna]

Quisiera alejarme y no enamorarme

Sé que me hará daño, por eso voy a olvidarte

Quisiera alejarme y no enamorarme

Sé que me hará daño, por eso voy a olvidarte

(Por eso voy a olvidarte)

[Ritornello: Ozuna]

Vorrei andarmene e non innamorarmi

So che mi farà male, è per questo che ti dimenticherò

Vorrei andarmene e non innamorarmi

So che mi farà male, è per questo che ti dimenticherò

(Ecco perché ho intenzione di dimenticarti)

[Post-Estribillo: Wisin, Ozuna]

Y aunque me duela perderte, sé que será lo mejor

Será mejor que engañarnos, buscando donde no hay amor

Será mejor dejarte de verte

[Post-Ritornello: Wisin, Ozuna]

E anche se perderti fa male, so che sarà la cosa giusta

Sarà meglio che prenderci in giro, guardando dove non c’è amore

Sarà meglio smettere di vederti

[Verso 2: Ozuna]

La vida se me pasa y qué voy a hacer

No puedo estar por ti, tú no me va’a querer

No sé cómo pasó si la pasaba bien

Pero hoy yo no soy quién, pa’ pedirte que aquí estuvieras





[Strofa 2: Ozuna]

La vita mi sfugge e cosa farò

Non posso stare con te, non mi vorrai più

Non so come sia successo se mi stavo divertendo

Ma oggi non sono nella posizione, di chiederti di stare qui

[Pre-Estribillo: Ozuna, Wisin]

Y yo te entregué mi corazón, tú lo rompiste sin razón

Hiciste en mi mente una ilusión, espero algún día tu perdón

Yo te entregué mi corazón, tú lo rompiste sin razón

Hiciste en mi mente una ilusión, espero algún día tu perdón

(CNCO)

[Pre-Ritornello: Ozuna, Wisin]

E ti ho dato il cuore, l’hai rotto senza motivo

Hai creato un’illusione nella mia mente, un giorno spero nel tuo perdono

Ti ho dato il cuore, l’hai rotto senza motivo

Hai creato un’illusione nella mia mente, un giorno spero nel tuo perdono

(CNCO)

[Estribillo: CNCO & Ozuna]

Quisiera alejarme y no enamorarme

Sé que me hará daño, por eso voy a olvidarte

Quisiera alejarme y no enamorarme

Sé que me hará daño, por eso voy a olvidarte

[Ritornello: CNCO & Ozuna]

Vorrei andarmene e non innamorarmi

So che mi farà male, è per questo che ti dimenticherò

Vorrei andarmene e non innamorarmi

So che mi farà male, è per questo che ti dimenticherò

[Verso 3: Wisin]

(Señores, W)

Quiero besarte, pero de mi vida tengo que sacarte

Aunque no te niego, a veces quiero llamarte

Y volver a intentarlo, el problema arreglarlo

Pero siento que lo nuestro es mejor olvidarlo

Dime qué hacer con este amor que me mata

Yo quiero alejarme pero algo de ti me ata

Tu recuerdo me maltrata y no sé qué pasa

Cuando tratamos de intentarlo, todo fracasa





[Strofa 3: Wisin]

(Gente, W)

Vorrei baciarti, ma devo tirarti fuori dalla mia vita

Anche se non ti nego, che a volte vorrei chiamarti

E provo ancora, a risolvere il problema

Ma sento che il nostro è meglio dimenticarlo

Dimmi cosa devo fare con questo amore che mi uccide

Voglio allontanarmi ma qualcosa di te me lo impedisce

Il tuo ricordo mi maltratta e non so cosa stia succedendo

Quando cerchiamo di provarci, tutto fallisce

[Puente: CNCO]

Quiero que te vaya bien, pero lejos de mí también

Siento que voy a extrañarte

No sé ni cómo voy a olvidarte

Baby, necesito alejarme

No sé cómo haré sin tu calor

Siempre serás mi primer amor

Pero creo que eso es lo mejor

Baby, necesito alejarme

[Ponte: CNCO]

Spero che starai bene, ma lontana da me

Sento che mi mancherai

Non so nemmeno come farò a dimenticarti

Baby, ho bisogno di allontanarmi

Non so come farò senza il tuo calore

Sarai sempre il mio primo amore

Ma penso sia la cosa migliore

Baby, ho bisogno di allontanarmi

[Pre-Estribillo: Ozuna, Wisin]

Yo te entregué mi corazón, tú lo rompiste sin razón

Hiciste en mi mente una ilusión, espero algún día tu perdón

Yo te entregué mi corazón, tú lo rompiste sin razón

Hiciste en mi mente una ilusión, espero algún día tu perdón

(Y aunque fue una difícil decisión)

[Pre-Ritornello: Ozuna, Wisin]

Ti ho dato il cuore, l’hai rotto senza motivo

Hai creato un’illusione nella mia mente, un giorno spero nel tuo perdono

Ti ho dato il cuore, l’hai rotto senza motivo

Hai creato un’illusione nella mia mente, un giorno spero nel tuo perdono

(E anche se è stata una decisione difficile)

[Coro: Ozuna & (Wisin)]

Quisiera alejarme (Baby yo no me arrepiento)

Y no enamorarme (W)

Sé que me hará daño (CNCO)

Por eso voy a olvidarte (Señoritas, el oso del dinero)

Quisiera alejarme (Duro)

Y no enamorarme (Los Legendarios)

Sé que me hará daño, por eso voy a olvidarte

[Ritornello: Ozuna & (Wisin)]

Vorrei andarmene (Baby non mi pento)

E non innamorarmi (W)

So che mi farà male (CNCO)

Ecco perché ti dimenticherò (Ragazze, l’orso dei soldi)

Vorrei andarmene (difficile)

E non innamorarmi (Los Legendarios)

So che mi farà male, è per questo che ti dimenticherò

[Outro: Wisin]

Es una colaboración

You Gocho

El Lápiz de platino

High El quimico

El del octavo nivel

[Conclusione: Wisin]

È una collaborazione

Tu Gocho

La penna di platino

Alta La sostanza chimica

Quello dell’ottavo livello