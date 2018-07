Robinson – Nothing to Regret: video ufficiale, testo, traduzione e remixes

Dal 23 febbraio 2018 è disponibile il singolo di Anna Robinson che si intitola Nothing to Regret, dall’8 giugno disponibile anche nei remix di Joe Stone e R I T U A L.

La 21enne cantautrice neozelandese, già stata scelta come “New Artist of The Week” di Apple Music, vi presenta questo bel pezzo (30 milioni di streams su Spotify e certificato Gold in Australia), scritto con la collaborazione di Allie Crystal & Larzz Principato (Dua Lipa, Halsey); quest’ultimo l’ha anche prodotta insieme ai neozelandesi Joel Little (Khalid, Lorde) e Sam de Jong (30 Seconds to Mars, Noah Kahan).

In rotazione radiofonica nazionale dal 13 luglio 2018, il testo della canzone, che potete leggere insieme alla traduzione scorrendo la pagina, è una sorta di riflessione della cantante riguardo l’anno precedente, nel quale viveva aspettando il fine settimana, perché si divertiva e si sballava insieme agli amici, dimenticando lo stress, le preoccupazioni e le difficoltà della vita; tutto il resto era noia e solitudine.

E’ questo il concept del brano, accompagnato dal video ufficiale a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine sottostante.

Robinson – Nothing to Regret traduzione e testo (Download: Explicit – Clean – Remixes)

[Verse 1]

All of my friends are the reason I’m only

On for the weekend when it’s not so lonely

Most Friday nights end up looking this way

Wake up so high, now I’m drunk on the feeling

Boredom comes next and I stare at the ceiling

Most Monday nights end up looking this way

End up looking this way

[Strofa 1]

Tutti i miei amici sono la ragione per cui sono sola

Durante il fine settimana, quando non è così solitario

Quasi ogni venerdì sera finisce così

Mi sveglio così fatta, ora sono ubriaca di sentimento (o “sensazione”)

La noia viene dopo e fisso il soffitto

Quasi ogni lunedì sera finisce così

Finisce in questo modo

[Pre-Chorus]

Come on sugar, don’t you leave early

I’m tired of counting myself back to sleep

[Pre-Ritornello]

Andiamo tesoro, non andartene presto

Sono stanca di ricominciare a dormire

[Chorus]

Baby, we don’t need no money

No worries tonight

Start a party in the living room

Turn it up until we feel it boom

Baby, let’s get fucking crazy and lose track of time

Why we always got to fret about it?

There’s nothing to regret about it

There’s nothing to regret about it

There’s nothing to regret about it





[Ritornello]

Baby, non abbiamo bisogno di soldi

Non ti preoccupare stasera

Inizia una festa nel salotto

Alziamo il volume finché non sembra esplodere

Baby, ci diamo alla pazza gioia e perdiamo la cognizione del tempo

Perché dobbiamo sempre preoccuparci così?

Non c’è nulla da rimpiangere

Non c’è nulla da rimpiangere

Non c’è nulla da rimpiangere

[Verse 2]

My friends are the reason that I’m never sober

Young and I’m broke and I live on a sofa

When it gets hard, yeah we get drunk again

We get wild, we let down

Yeah we’re foolish and scared

We run and we jump when we feel unprepared

But I got your back if you make a mistake, if you make a mistake

[Strofa 2]

I miei amici sono la ragione per cui non sono mai sobria

Sono giovane, al verde e vivo su un divano

Quando si fa dura, sì, ci ubriachiamo nuovamente

Diventiamo selvaggi, siamo delusi

Sì, siamo sciocchi e spaventati

Corriamo e saltiamo quando ci sentiamo impreparati

Ma ti copro le spalle se commetti un errore, se commetti un errore

[Pre-Chorus]

Come on sugar, don’t you leave early

I’m tired of counting myself back to sleep





[Pre-Ritornello]

Andiamo tesoro, non andartene presto

Sono stanca di ricominciare a dormire

[Chorus]

Baby, we don’t need no money

No worries tonight

Start a party in the living room

Turn it up until we feel it boom

Baby, let’s get fucking crazy and lose track of time

Why we always got to fret about it?

There’s nothing to regret about it

There’s nothing to regret about it

There’s nothing to regret about it

(There’s nothing to regret about it)

[Ritornello]

Baby, non abbiamo bisogno di soldi

Non ti preoccupare stasera

Inizia una festa nel salotto

Alziamo il volume finché non sembra esplodere

Baby, ci diamo alla pazza gioia e perdiamo la cognizione del tempo

Perché dobbiamo sempre preoccuparci così?

Non c’è nulla da rimpiangere

Non c’è nulla da rimpiangere

Non c’è nulla da rimpiangere

(Non c’è nulla da rimpiangere)

[Pre-Chorus]

Come on sugar, don’t you leave early

(There’s nothing to regret about it)

I’m tired of counting myself back to sleep

[Pre-Ritornello]

Andiamo tesoro, non andartene presto

(Non c’è nulla da rimpiangere)

Sono stanca di ricominciare a dormire

[Chorus]

Baby, we don’t need no money

No worries tonight

Start a party in the living room

Turn it up until we feel it boom

Baby, let’s get fucking crazy and lose track of time

Why we always got to fret about it?

There’s nothing to regret about it

There’s nothing to regret about it

There’s nothing to regret about it

There’s nothing to regret about it

[Ritornello]

Baby, non abbiamo bisogno di soldi

Non ti preoccupare stasera

Inizia una festa nel salotto

Alziamo il volume finché non sembra esplodere

Baby, ci diamo alla pazza gioia e perdiamo la cognizione del tempo

Perché dobbiamo sempre preoccuparci così?

Non c’è nulla da rimpiangere

Non c’è nulla da rimpiangere

Non c’è nulla da rimpiangere

Non c’è nulla da rimpiangere