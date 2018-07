Karol G – Mi Cama: video, testo e traduzione, anche del remix con J. Balvin & Nicky Jam

Mi Cama è un singolo della cantante e autrice reggaeton colombiana Karol G, pubblicato l’11 maggio 2018.

Visto il successo, dal successivo 13 luglio, il brano è disponibile nel remix con J. Balvin ft. Nicky Jam, che hanno anche firmato le rispettive parti.

Il video ufficiale che accompagna la versione solista, è disponibile dal 10 maggio ed è possibile vederlo direttamente nel canale Youtube di Karol cliccando sull’immagine, dopo la quale trovate i testi e le traduzione di entrambi i pezzi.

[Strofa 2] Mi hai messo in scacco matto Non pensare di potermi comprare Né con i portafogli, né con i diamanti La mia vita è cambiata ed è interessante Dato che non ci sono abbastanza posti liberi

No, non preoccuparti, il tuo treno è già passato COsì impari a uscire con due La matematica con te ha fallito E te l’ho detto

[Strofa 1] Nella mia serratura già non entra più la tua chiave Quella febbre che un’altra ti farà scendere Tu per questo volo non hai il biglietto C’è una festa stasera ma tu non hai il vestito

[Introduzione] Oh, oh-oh, oh, oh Dici che ti sei dimenticato di me E che hai cancellato dalla tua mente Quando ti facevo pom pom pom pom Pom pom pom pom Pensi che debba rimanere tranquilla E che faccio la fila Mentre tu cerchi di fare pom pom pom pom

[Verso 2] Me pusiste en jaque mate No creas que puedes comprarme Ni con carteras, ni con diamantes Mi vida cambió, y es interesante Que desde que no están sobran las vacantes

No, no te preocupes, tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo

[Verso 1] En mi cerradura ya no entra tu baje Esa calentura que otra te la apague Que tú en este vuelo no tienes pasaje Esta noche hay fiesta pero tú no tienes traje

[Intro] Ah, o-oh, oh, oh Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía pom pom pom pom Pom pom pom pom Piensas que yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar pom pom pom pom

Mi Cama remix testo (Download)





[Intro: Karol G & Nicky Jam]

Ah, o-oh, oh, oh

This-this is the remix

Dices que de mí ya te olvidaste

Y de tu mente borraste

Cuando yo te hacía pom pom pom pom

Pom pom pom pom

Piensas que yo me quedé tranquila

Y los tengo haciendo fila

Mientras que tú intentas dar pom pom pom

[Coro: Karol G]

Mi cama suena y suena

Mi cama suena y suena

N-I-C-K

[Verso 1: Nicky Jam]

Mami, tú dan ganas de comer, eh

Porque tú sí que lo sabes hacer, eh

Moviendo tu cuerpo como es, eh

Dame esa boquita pa’ morder

Ya te tengo arrecha, y yo como un flecha

Siempre que te toco, te prendes como una mecha

Yo no sé por qué tu tienes la mejor cosecha

Baby, dime cuándo, solamente pon la fecha

[Refrán: Nicky Jam]

Lo hacemos por aquí, o lo hacemos por allá

No importa donde sea, mami

Tú escoge el lugar

Yo tengo la cuchilla pa’ cortar la torta

No es tu cumpleaños pero eso no importa

Lo hacemos por aquí, o lo hacemos por allá

No importa donde sea, mami

Tú escoge el lugar

Yo tengo la cuchilla pa’ cortar la torta

No es tu cumpleaños pero, pero, pero

[Coro: Karol G]

Mi cama suena y suena

Mi cama suena y suena

[Verso 2: Karol G]

Me dicen la reina del flow por mi actitud de hielo

Algunas quieren ser yo, pero no les dio

Para qué mentir si no, no

Tú te quedaste solo

Y ahora tengo a J Balvin y Nicky detrás

Y yo les digo que no, no

[Verso 3: J Balvin]

Me gusta como tu cama suena

Cuando mis ganas no frenan

Manejando tus curvas pa’ ver dónde me llevan

‘Tas haciendo mucho ruido

Cuida’o que los vecinos se enteran

[Refrán: J Balvin]

Como la puse (la puse), me seduce (seduce)

No me he olvida’o, aunque eso es lo que escuché

Pa’ que pienses en mí, baby, hasta cuando te duches

Suena y suena y la abrí como a un estuche (dice)

Como la puse (puse), me seduce (seduce)

No me he olvidado, aunque eso es lo que escuché

Pa’ que pienses en mí, baby, hasta cuando te duches

Y me culpes porque tu cama suena y suena

[Coro: Karol G]

Mi cama suena y suena

Mi cama suena y suena

[Puente: Karol G]

Dices que de mí ya te olvidaste

Y de tu mente borraste

Cuando yo te hacía pom pom pom pom

(This is the remix)





[Coro: Karol G]

Mi cama suena y suena

Mi cama suena y suena

[Outro]

J Balvin

Karol G

Nicky Jam

N.I.C.K

Tu cama suena y suena