Juice WRLD – Wishing Well: guarda il video animato (testo e traduzione)

[Intro]

Mm-mm, mm-mm-mm-mm, mm-mm-mm, uh

I can’t breathe (Chopsquad), I can’t breathe, 999

Waiting for the exhale

I toss my pain with my wishes in a wishing well

[Rit.]

I can’t breathe, I’m waiting for the exhale

Toss my pain with my wishes in a wishing well

Still no luck, but oh well

I still try even though I know I’m gon’ fail

Stress on my shoulders like a anvil

Perky got me itching like a anthill

Drugs killing me softly, Lauryn Hill

Sometimes I don’t know how to feel

[1a Strofa]

Ring-ring, phone call from depression

You used my past and my memories as a weapon

On the other line, I talk to addiction, huh

Speaking of the devil, all the drugs, I miss them

This can’t be real, is it fiction?

Somethin’ feels broke, need to fix it

I cry out for help, do they listen?

I’ma be alone until it’s finished

[Pre-Rit.]

This is the part where I tell you I’m fine, but I’m lying

I just don’t want you to worry

This is the part where I take all my feelings and hide ’em

‘Cause I don’t want nobody to hurt me

[Rit.]

I can’t breathe, I’m waiting for the exhale

Toss my pain with my wishes in a wishing well

Still no luck, but oh well

I still try even though I know I’m gon’ fail

It’s stress on my shoulders like a anvil

Perky got me itching like a anthill

Drugs killing me softly, Lauryn Hill

Sometimes I don’t know how to feel

[2a Strofa]

Sometimes I don’t know how to feel

Let’s be for real

If it wasn’t for the pills, I wouldn’t be here

But if I keep taking these pills, I won’t be here, yeah

I just told y’all my secret, yeah

It’s tearing me to pieces

I really think I need them

I stopped taking the drugs and now the drugs take me

[Pre-Rit.]

This is the part where I tell you I’m fine, but I’m lying

I just don’t want you to worry

This is the part where I take all my feelings and hide ’em

‘Cause I don’t want nobody to hurt me

[Rit.]

I can’t breathe, I’m waiting for the exhale

Toss my pain with my wishes in a wishing well

Still no luck, but oh well

I still try even though I know I’m gon’ fail

It’s stress on my shoulders like a anvil

Perky got me itching like a anthill

Drugs killing me softly, Lauryn Hill

Sometimes I don’t know how to feel









La traduzione di Wishing Well

[Intro]

Mm-mm, mm-mm-mm-mm, mm-mm-mm, uh

Non riesco a respirare (Chopsquad), non riesco a respirare, 999

Aspettando il respiro

Getto il mio dolore con i miei desideri in un pozzo dei desideri

[Nota: nell’intro sono presenti il tag del produttore ChopsquadDJ e il classico 999 del rapper, che inoltre quando dice di non poter respirare, parla degli oppioidi che consuma e che rendono difficoltosa la respirazione. Questo succede quando se ne consuma in grande quantità. Gettare il suo dolore e i suoi desideri in un pozzo dei desideri significa che è disposto a buttar via tutto pur di sfuggire al suo dolore, che combatte assumendo droghe]

[Rit.]

Non riesco a respirare, sto aspettando il respiro

Getto il mio dolore con i miei desideri in un pozzo dei desideri

Il problema rimane, ma vabbè

Ci riproverò anche se so che non ce la farò

Stress sulle mie spalle come un’incudine

Perky mi ha fatto venire il prurito come un formicaio [Nota: Al fine di attenuare i suoi dolori, Juice trova sollievo nelle droghe, in particolare Percocet (Perky), una combinazione ossicodone/paracetamolo, ovvero un combinato oppioide/non oppioide usato per trattare il dolore a breve termine. Un grande consumo genera dipendenza e può provocare un prurito cronico indotto da oppioidi.]

Le droghe mi uccidono dolcemente, Lauryn Hill

A volte non so cosa provo

[1a Strofa]

Ring-ring, chiamata dalla depressione [Nota: questa potrebbe essere una citazione di una sua vecchia canzone, Ring Ring.]

Hai usato il mio passato e i miei ricordi come arma

Su un’altra linea, parlo con la dipendenza, eh

Parlando del diavolo, tutte le droghe, mi mancano

Questo non può essere reale, è finzione?

Qualcosa sembra rotta, è necessario sistemarla

Chiedo aiuto, ascoltano?

Sarò solo finché non finirà

[Pre-Rit.]

Questa è la parte in cui ti dico che sto bene, ma sto mentendo

Non voglio che ti preoccupi

Questa è la parte in cui prendo tutti i miei sentimenti e li nascondo

Perché non voglio che qualcuno mi faccia del male

[Rit.]

Non riesco a respirare, sto aspettando il respiro

Getto il mio dolore con i miei desideri in un pozzo dei desideri

Il problema rimane, ma vabbè

Ci riproverò anche se so che non ce la farò

E’ lo stress sulle mie spalle come un’incudine

Perky mi ha fatto venire il prurito come un formicaio

Le droghe mi uccidono dolcemente, Lauryn Hill

A volte non so cosa provo





[2a Strofa]

A volte non so cosa provo

Siamo realistici

Se non fosse per le pillole, non sarei qui

Ma se continuo a prendere queste pillole, non sarò qui, sì

Vi ho appena detto il mio segreto, sì

Mi sta facendo a pezzi

Credo davvero di averne bisogno

Ho smesso di prendere le droghe e ora le droghe prendono me

[Pre-Rit.]

Questa è la parte in cui ti dico che sto bene, ma sto mentendo

Non voglio che ti preoccupi

Questa è la parte in cui prendo tutti i miei sentimenti e li nascondo

Perché non voglio che qualcuno mi faccia del male

[Rit.]

Non riesco a respirare, sto aspettando il respiro

Getto il mio dolore con i miei desideri in un pozzo dei desideri

Il problema rimane, ma vabbè

Ci riproverò anche se so che non ce la farò

E’ lo stress sulle mie spalle come un’incudine

Perky mi ha fatto venire il prurito come un formicaio

Le droghe mi uccidono dolcemente, Lauryn Hill

A volte non so cosa provo

Informazioni sul brano di Juice WRLD, Wishing Well

Mentre Come & Go (con Marshmello) è il quarto singolo estratto da Legends Never Die, terzo album in studio, il primo postumo del rapper Juice WRLD, pubblicato il 10 luglio 2020, è stato reso disponibile il videoclip animato che accompagna il brano in oggetto, uno dei più apprezzati del disco di questo amato artista scomparso a fine 2019.

Prodotta da Dr. Luke & ChopsquadDJ, la canzone parla dell’abuso di farmaci come il Percocet, che gli hanno dato una certa dipendenza e che possono avere effetti collaterali, persino la morte, che il rapper aveva predetto, in quanto deceduto quell’8 dicembre 2019 proprio a causa di un’overdose da codeina e ossicodone, ingredienti presenti nel Percocet. Il filmato è stato diretto e animato da KDC Visions.

