BTS – Your eyes tell: video, testo e traduzione della nuova canzone

Testo Your eyes tell dei BTS

何故、こんなにも 涙が溢れるの

ねぇ、側にいて そして笑ってよ

君のいない未来は 色のない世界

モノクロで冷たい 見つめてる

暗闇さえも So beautiful

僕を信じてほしい

まっすぐに君だけを見て

どこにも行かないように

この先に何が待ち受けても

遠くまで見つめるその向こう

君がくれた場所は今も

心の拠り所でいるのさ

過去の影は何度も追いかけてくるけれど

振り解くほどに がんじがらめで Follow me

それでも掴みたいんだ 何処へでも I’Il find you

君と歩む明日へ

終わりの始まりと なろうとしても

君の名を叫ぶよ

見つめてるその眼差しは So colorful

全てを捧げるよ 叶わない、

願いを胸に 言葉にできないまま

過去と未来、向き合うために

どれだけ望めば手が届く こんな夜だけど

想い続けるよ 黄昏のこの街で

愛されたい 愛せるよう 瞳になるよ

これからの旅に

見つめてる 暗闇さえも So beautiful

僕を信じてほしい まっすぐに君だけを見て

どこにも行かないように

見守ってるその眼差しは So colorful

教えてくれたんだ

いつの日かその悲しみは 僕らを紡いでいく

Ah-ah-ah

Your eyes, they tell

Ah-ah





La traduzione in italiano di Your eyes tell

Perché ci sono così tante lacrime che cadono?

Ehi, resta al mio fianco e ridi

Il futuro senza di te è un mondo senza colori

Fisso quella freddezza monocromatica

Anche l’oscurità è così bella

Voglio che tu mi creda

Ti sto solo guardando dritto negli occhi

Quindi non vai da nessuna parte

Qualunque cosa tu stia aspettando

Qualcosa molto lontana da qui

Il posto che mi hai consegnato è ancora

Quel posto sicuro per il mio cuore

Ombre del passato mi inseguono continuamente

Ma più cerco di fuggire e di lottare, più mi seguono

Ma lo voglio lo stesso, ovunque sarai io ti troverò

Camminerò con te

Anche se l’inizio della fine sta per iniziare

Chiamerò il tuo nome

Lo sguardo fisso è così colorato

Anche se non si avvererà, farò tutto ciò che posso

Eppure non riesco ancora a verbalizzare il sogno senza speranza nel mio cuore





Per affrontare il passato e il futuro

Sono notti come queste in cui continuo a pensare

Quanta speranza sia necessaria per raggiungerti

In città, al crepuscolo

Per essere amato, per amare qualcuno, diventerò i tuoi occhi

Per l’avventura che ci attende

Anche l’oscurità che osserviamo è così bella

Voglio che tu mi creda

Ti sto solo guardando dritto negli occhi

Quindi non vai da nessuna parte

Lo sguardo fisso è così colorato

Mi hai insegnato che

Un giorno, quella tristezza farà dietro front

Ah ah ah

I tuoi occhi, parlano

Ah ah

Testo romanizzato

Naze, konna ni namida ga afureru no

Nei, sobani ite soshite waratte yo

Kimi no inai mirai wa iro no nai sekai

Monokuro de tsumetai mitsume teru

Kurayami sae mo so beautiful

Boku o shinjite hoshii

Massugu ni kimidake o mite

Dokoni mo ikanai you ni

Kono sakini nani ga machiukete mo

Touku made mitsumeru sono mukou

Kimi ga kureta basho wa ima mo

Kokoro no yoridokoro de iru no sa

Kako no kage wa nando mo oikakete kurukeredo

Furihodoku hodo ni ganjigarame de follow me

Soredemo tsukamitai nda doko e demo I’Il find you

Kimi to ayumu ashita e

Owarinohajimari to narou to shite mo

Kimi no na o sakebu yo

Mimamo teru sonomanazashi wa so colorful

Subete o sasageru yo kanawanai

Negai o mune ni kotobani dekinai mama

Kako to mirai, mukiau tame ni

Dore dake nozome ba te ga todoku konna yoru da kedo

Omoitsuzukeru yo tasogare no kono machi de





Aisaretai aiseru you hitomi ni naru yo

Kore kara no tabi ni

Kurayami sae mo so beautiful

Boku o shinjite hoshii

Massugu ni kimidake o mite

Dokoni mo ikanai you ni

Mimamo teru sonomanazashi wa so colorful

Oshiete kureta nda

Itsunohika sono kanashimi wa bokura o tsumuide iku

Ah-ah-ah

Your eyes, they tell

Ah-ah

Informazioni sulla canzone dei BTS, Your eyes tell + Video

Il 15 luglio 2020 esce MAP OF THE SOUL: 7 – The Journey, quarto album giapponese della boyband sudcoreana, anticipato da Stay Gold e dal brano in oggetto, presentato in una performance dal vivo.

Your eyes tell è una canzone giapponese del gruppo, inserita come dodicesima traccia nel disco, ma farà anche parte della colonna sonora di un film romantico giapponese con lo stesso titolo, remake del film sudcoreano Always (2011) che dovrebbe uscire il prossimo 23 ottobre. Questa è la prima volta che una canzone originale è stata scritta da un artista straniero per un film giapponese.

Jungkook ha creato la traccia dopo aver letto la sceneggiatura del film e aver visto il video incompleto del film. I testi abbracciano il concetto di vegliare protettivamente su qualcuno.