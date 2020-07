Geolier – Vittoria: audio e testo della nuova canzone

In Emanuele (Marchio Registrato) è presente anche Vittoria, una delle quattro nuove canzoni proposte nel repack del primo disco in carriera del rapper napoletano, negli scaffali dei negozi da venerdì 10 luglio 2020.

Leggi il testo e ascolta il coinvolgente brano, scritto dall’interprete e prodotta da Dat Boi Dee, che ha curato la produzione delle cinque novità inserite in Marchio Registrato, attesissima nuova versione del debut album di questo nuovo e giovanissimo fenomeno del rap italiano, che ha recentemente collaborato nel singolo di Anna Tatangelo, Guapo.

Testo e Traduzione di Vittoria by Geolier

Download su: Amazon – iTunes

(Rit.)

Chistu mese è ‘nu pal, fa fridd, nun fa nient

Chist’ann nd’armardij giubbin ca pal

Tengo ‘e guant ra Fendi

Primm ngopp o mezz zumpavn e man

Talmente re sord che ‘e vote addò Gucci

‘O saij buon, nun pav

‘O saij buon, nun pav

Questo mese è un palo, fa freddo, non fa niente

Quest’anno molti giubbini nell’armadio

Ho i guanti marchiati Fendi

Prima sul motorino saltavano le mani

Ho talmente tanti soldi che a volte da Gucci

Sai bene che non pago

Sai bene che non pago





(1a Strofa)

Yeh, m’hanno ittat mmiezz e lupe e ne so’ asciut capobranc

M’hann ‘mbarat ca annanz ‘e femmn ns chiagn

Già ero paricchij ommo primma d”e cullan ‘ngann

Ormai so’ paricchij sorde, troppo assaje ca nè cuntamm

Nguoll ‘nu munton ca si ‘o pes è d tre chili

Mammà nun av idè picciò s’astip e cartllin

Sto pigliann ‘nu jet LV rind ‘a stiv

Stamm chin r’eur bro, pienz si steva ‘a lira

Me sntev primm, primm ‘e jì primm in tendenz

Cerchi in lega Benz, sta squillann ‘o cell

Tengo doje chiammate, uno so’ sord, n’ata è ‘a fam

Già saij a chi rispong pcche saij già comm a pens

Si, mi hanno buttato tra i lupi e ne sono uscito capo branco

Mi hanno insegnato che d’avanti alle femmine non si piange

Ero già molto uomo prima delle collane al collo

Ormai sono parecchi soldi, così troppi che non li contiamo

Addosso un montone che se lo pesi è di tre chili

Mamma non ne ha idea quindi conserva i cartellini

Sto prendendo un Jet, LV nella stiva

Stiamo pieni di euro, fratello, pensa se esisteva ancora la lira

Mi sentivo il primo, primo e il primo in tendenza

Cerchi in lega Benz, sta squillando il cellulare

Ho due chiamate, una sono i soldi e l’altra è la fame

Sai già a chi rispondo perché sai già come la penso

(Rit.)

Chistu mese è ‘nu pal, fa fridd, nun fa nient

Chist’ann nd’armardij giubbin ca pal

Tengo ‘e guant ra Fendi

Primm ngopp o mezz zumpavn e man

Talmente re sord che ‘e vote addò Gucci

‘O saij buon, nun pav

‘O saij buon, nun pav

[2a Strofa]

Ogni frat primm e glij chius nda bar

Vo truvann na cas quant o centr commercial

Nascunn cient gramm rint o far

Te pient quando accir, sî felice quand o faij

T’arricuord a piccrill jucav che scarp nov

Mo allucco si npotm joc che scarp nov

Cierti cos ‘e sacc ancora, nun ‘e perdo grazij a glorij

Sto ccà ngopp grazie a mmé, nun agg maij itt grazij a lor

Sti sciem nun c stevn

Ma tant song e stess ca m ricn c stevn

Chi crer resta male quando pregn

Giustific l’assenz ‘e Gesù Crist e ancora sperano

Na cos ca tu chiamm ma nun vern e nun sentn

Ogni fratello prima di andare è chiuso nella bara

Vuole trovare una casa grande quanto un centro commerciale

Nascondi cento grammi nel faro

Ti penti quando uccidi, sei felice quando lo fai

Ti ricordi quando da bambino giocavo con le scarpe nuove

Ora strillo se non possiamo giocare con le scarpe nuove

Certe cose le so ancora, non le perdo per via della gloria

Sto qui in alto grazie a me, non ho mai detto grazie a loro

Questi scemi non c’erano

Ma tanto sono gli stessi che mi dicono che c’erano

Chi crede resta male quando pregano

Giustificano l’assenza di Gesù Cristo e ancora sperano

Una cosa che chiami ma che non vedono e non sentono

(Rit.)

Chistu mese è ‘nu pal, fa fridd, nun fa nient

Chist’ann nd’armardij giubbin ca pal

Tengo ‘e guant ra Fendi

Primm ngopp o mezz zumpavn e man

Talmente re sord che ‘e vote addò Gucci

‘O saij buon, nun pav

‘O saij buon, nun pav

Ascolta su: