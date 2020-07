Anna Tatangelo – Guapo ft. Geolier: ascolta il nuovo singolo (testo)

Testo Guapo di Anna Tatangelo & Geolier

[Intro: A. Tatangelo]

M’han ditt’n tiene ‘a capa appost

Pecciò me chiamma sulo ‘e notte

Rincell a casa ca nun tuorne

‘O ssaje che a casa mia nun se dorme

[Tatangelo (Geolier)]

Guapo

Scusami se non ti richiamo

Mi dici ti amo e non è il caso

Non sei a livello (yeah), baby (yeah), è claro (yeah, yeh)

[Geolier]

Faccio sulo quacc pass

Cu ‘na tipa china ‘e strass

Tras pure senza pass, yeh

Rint”a capa che te passa?

Allora overo sî pazza, yeh

Mami sî bella ma ‘e vote ‘o ssaje buono ca cap t schif

(Brr, brr)

‘O ssaje song nat ca rut, nun m’aggio maje miso ‘a cammise

(Brrah)

[Anna T.]

Pensa a te

Che a me non manca niente di quello che hai

Mi basto da sola e no, non è un cliché

Una come me tu non l’hai vista mai

Vista mai

[Rit.: Anna T., (Geolier)]

M’han ditt’n tiene ‘a capa appost

(M’han ditt’n tiene ‘a capa appost)

Pecciò me chiamma sulo ‘e notte

(Pecciò me chiamma sulo ‘e notte)

‘O ssaje che a casa mia nun se dorme

(‘O ssaje che a casa mia nun se dorme, yeh, yeh, ehi)

[Geolier, Anna Tatangelo]

A casa tengo ‘tt cos ma l’unica cos ca nun teng è o Wi-Fi

Pecché se sap ca ‘e cose cchiù belle ca putimmo fa’ se fanno offline

Je sto vulanno ncopp”a ‘na Yamaha

Tu staje luann natu Yamamay

Scusa si dico mett ‘a capa apposto ma in fondo ‘o sapimmo nun succede maje, yeh

Se pensi di conoscermi, baby, sei fuori strada

Non voglio diamanti, viaggi, né borse di Prada

Se mi incontri in giro e sono sul mio fuoristrada

Tu non mi guardare in faccia figlio di, yeh

Nun me dicere: “Pecché?”, viene cu mme

Te ne fuje da me oppure cu me

Lievate ‘e tacc ca nun so pe’ te

Vattenne ‘a casa ca nun simmo pe’ te

Sî capitato c”o hijo de puta

Aggir ‘e pensier c”o ghiaccio e sambuca

Fumm ‘n appoco ca addoppo se vede si songo ‘nu scemo

Oppure ‘nu hijo de puta

[Rit.: A. Tatangelo, (Geolier)]

M’han ditt’n tiene ‘a capa appost

(M’han ditt’n tiene ‘a capa appost)

Pecciò me chiamma sulo ‘e notte

(Pecciò me chiamma sulo ‘e notte)

‘O ssaje che a casa mia nun se dorme

(‘O ssaje che a casa mia nun se dorme)





La traduzione di Guapo





[Intro]

Mi hanno detto che non ha la testa apposto

Perciò mi chiama solo di notte

? a casa che non torni

Lo sai che a casa mia non si dorme

[Tatangelo (Geolier)]

Bello

Scusami se non ti richiamo

Mi dici ti amo e non è il caso

Non sei a livello, baby, è chiaro

[Geolier]

Faccio solo qualche passo

Con una tipa (china ‘e strass=piena di stress?)

Entro pure senza pass

Che ti passa per la testa?

Allora è vero che sei pazza

Tesoro sei bella ma a volte sai bene che la testa non ti funziona

Lo sai sono nato con la tuta, non ho mai messo la camicia

[Anna Tatangelo]

Pensa a te

Che a me non manca niente di quello che hai

Mi basto da sola e no, non è un cliché

Una come me tu non l’hai vista mai

Vista mai

[Ritornello]

Mi hanno detto che non ha la testa apposto

(Mi hanno detto che non ha la testa apposto)

Perciò mi chiama solo di notte

(Perciò mi chiama solo di notte)

? a casa che non torni

(? a casa che non torni)

Lo sai che a casa mia non si dorme

(Lo sai che a casa mia non si dorme)

[Geolier, Anna Tatangelo]

Ha casa ho tutte cose ma l’unica cosa che non ho è il Wi-Fi

Perché si sa che le cose più belle che possiamo fare si fanno offline

Io sto volando a bordo di una Yamaha

Tu stai provando un altro Yamamay

Scusa se dico di mettere la testa a posto ma in fondo lo sappiamo che non succede mai

Se pensi di conoscermi, baby, sei fuori strada

Non voglio diamanti, viaggi, né borse di Prada

Se mi incontri in giro e sono sul mio fuoristrada

Tu non mi guardare in faccia figlio di, yeh

Non mi dire “perché”, vieni con me

Te ne scappi da me oppure stai con me

Levati i tacchi che non fanno per te

Vattene a casa che non siamo per te

Sei capitata con un figlio di pu**ana

Aggiri i pensieri col ghiaccio e il sanbuca

Fumane un poco che dopo si vede se sono uno scemo

O un figlio di pu**ana





[Ritornello]

Mi hanno detto che non ha la testa apposto

(Mi hanno detto che non ha la testa apposto)

Perciò mi chiama solo di notte

(Perciò mi chiama solo di notte)

? a casa che non torni

(? a casa che non torni)

Lo sai che a casa mia non si dorme

(Lo sai che a casa mia non si dorme)

Informazioni su sulla canzone di Anna Tatangelo e Geolier, Guapo

La cantante Anna Tatangelo e il rapper partenopeo Emanuele Palumbo, aka Geolier, insieme sulle note della coinvolgente Guapo, nuovo singolo disponibile ovunque, anche on air, da venerdì 3 luglio 2020 su Believe Music.

Scritta da Emanuele, nuovo fenomeno della nuova scena rap napoletana, con la collaborazione di Martina May, e prodotta da Dat Boi Dee, al secolo Davide Totaro, questa canzone sta già facendo innamorare i fan dei due artisti, perché nonostante non sia un pezzo tipico di Anna, risulta molto gradevole e contagiosa.

La Tatangelo è qui alle prese con un flow del tutto inedito e quindi dal sapore urban, al quale si avvicinò circa un anno fa quasi per gioco, dopo l’incontro artistico con Achille Lauro. Tra rime e schermaglie con il rapper Geolier, è quindi nato questo cocktail esplosivo, che anche grazie alla partecipazione di questo amatissimo rapper, è destinato a divenire una delle colonne sonore dell’estate 2020.

