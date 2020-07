Geolier – Moncler: audio e testo della nuova canzone

Anche in Moncler, nuova canzone di Geolier contenuta in Emanuele (Marchio Registrato), repack del disco d’esordio, pubblicato il 10 luglio 2020, il rapper parla di una relazione amorosa.

Leggi il testo e la traduzione in italiano di questo pezzo, che come tutte le cinque novità racchiuse nella nuova versione dell’album, è stata scritta dal rapper napoletano e prodotta da Dat Boi Dee. Ascolta il brano, che ha entusiasmato non poco i fan di questo artista classe 2000, la cui ascesa sembra ormai inarrestabile.

Testo Moncler – Geolier

[Rit.]

Yeah

Miett’ ‘o Moncler, fore fa fridd, staij sottozer

Vac nfrev, quand to miett pcché sta megl a tté

Nun è over, ca staij bon si nun durmimm nsiem

Quann me ric ca me vuo ben comm t vogl a te

Nun t mettr annur quann te scit ‘o ssaij perd ‘a cap

Ric ca no faij appost, ij pens l’oppost e me pigl a mal

Ric: “famm na fot”, ‘a facc sbagliat pcche n’so brav

O pcche si bell o stess e nvogl co dicn l’at

[1a Strofa]

C stann uardann t quant, vir, oramai nun m fa nient cchiu

Ric ca n’è chest e ca quand nm piens song ij ca nd pens cchiu

L’ammor n’è buon si a prson affianc cu te o saij s sent e cchiu

Ij sto cu te, ma a sta cu me, o saij, nun si tu

[Pre-Rit.]

Ij sto ccà

Raij valor semp quand s n vaa

Tu nun vuo sntì, piens sul alluccaa

O tiemp c’amm pers o saij no puó cuntaa

Ma c faa

[Rit.]

Yeah

Miett’ ‘o Moncler, fore fa fridd, staij sottozer

Vac nfrev, quand to miett pcché sta megl a tté

Nun è over, ca staij bon si nun durmimm nsiem

Quann me ric ca me vuo ben comm t vogl a te

Nun t mettr annur quann te scit ‘o ssaij perd ‘a cap

Ric ca no faij appost, ij pens l’oppost e me pigl a mal

Ric: “famm na fot”, ‘a facc sbagliat pcche n’so brav

O pcche si bell o stess e nvogl co dicn l’at

[2a Strofa]

O saij buon vac nfrev quand chiagn

Ij prumett no facc, nun cagn

Veng abbasc, t’affacc, nun saglij

Magg pers si perd e cumpagn

T’arriccuord rind o spot

Si m chied l’ammor rispong: “boh”

Nun stong all’altezz e sta cu te

Sul pcche tagg itt e no

[Pre-Rit.]

Ij sto ccà

Raij valor semp quand s n vaa

Tu nun vuo sntì, piens sul alluccaa

O tiemp c’amm pers o saij no puó cuntaa

Ma c faa





[Rit.]

Miett’ ‘o Moncler, fore fa fridd, staij sottozer

Vac nfrev, quand to miett pcché sta megl a tté

Nun è over, ca staij bon si nun durmimm nsiem

Quann me ric ca me vuo ben comm t vogl a te

Nun t mettr annur quann te scit ‘o ssaij perd ‘a cap

Ric ca no faij appost, ij pens l’oppost e me pigl a mal

Ric: “famm na fot”, ‘a facc sbagliat pcche n’so brav

O pcche si bell o stess e nvogl co dicn l’at





La traduzione di Moncler

[Rit.]

Si

Metti il Moncler, fuori fa freddo, stai sotto zero

Mi arrabbio quando te lo metti perché sta meglio a te

Non è vero, che stai bene se non dormiamo insieme

Quando mi dici che mi vuoi bene come te ne voglio io a te

Non ti spogliare quando ti svegli, sai che perdo la testa

Dici che non lo fai apposta, io penso l’opposto e la prendo a male

Dici: “Fammi una foto”, mi viene male perché non sono bravo

O perché sei bella lo stesso e non voglio che lo dicano gli altri

[1a Strofa]

Ci stanno guardando tutti quanti, vedi, ormai non mi fa più effetto

Dici che non è questo e che quando non mi pensi sono io a non pensarti più

L’ amore non è un bene se la persona al tuo fianco, lo sai, prova qualcosa in più

Io sto con te, ma a stare con me, lo sai, non sei tu

[Pre-Rit.]

Io sono qua

Dai sempre valore quando se ne va

Tu non vuoi ascoltare, pensi solo ad urlare

Il tempo che abbiamo perso, lo sai, non lo puoi contare

Ma che fa





[Rit.]

Si

Metti il Moncler, fuori fa freddo, stai sotto zero

Mi arrabbio quando te lo metti perché sta meglio a te

Non è vero, che stai bene se non dormiamo insieme

Quando mi dici che mi vuoi bene come te ne voglio io a te

Non ti spogliare quando ti svegli, sai che perdo la testa

Dici che non lo fai apposta, io penso l’opposto e la prendo a male

Dici: “Fammi una foto”, mi viene male perché non sono bravo

O perché sei bella lo stesso e non voglio che lo dicano gli altri

[2a Strofa]

Sai bene che mi arrabbio quando piangi

Prometto di non farlo, non cambio

Vengo giù, ti affacci, non salgo

Mi perdo se perdo gli amici, no

Ti ricordi in quel posto

Se mi chiede l’amore rispondo: “Boh”

Non sono all’altezza di stare con te

Solo perché ti ho detto di no

[Pre-Rit.]

Io sono qua

Dai sempre valore quando se ne va

Tu non vuoi ascoltare, pensi solo ad urlare

Il tempo che abbiamo perso, lo sai, non lo puoi contare

Ma che fa

[Rit.]

Metti il Moncler, fuori fa freddo, stai sotto zero

Mi arrabbio quando te lo metti perché sta meglio a te

Non è vero, che stai bene se non dormiamo insieme

Quando mi dici che mi vuoi bene come te ne voglio io a te

Non ti spogliare quando ti svegli, sai che perdo la testa

Dici che non lo fai apposta, io penso l’opposto e la prendo a male

Dici: “Fammi una foto”, mi viene male perché non sono bravo

O perché sei bella lo stesso e non voglio che lo dicano gli altri

