Ufuk Beydemir – Ay Tenli Kadın: video e testo della canzone

Nella colonna sonora di Daydreamer – Le ali del sogno, viene utilizzata anche la romantica Ay Tenli Kadın, canzone del cantautore turco Ufuk Beydemir, racchiusa nel debut album Sevda Gibi come seconda delle undici tracks. Leggi il testo e la traduzione in italiano di questo bel pezzo, scritto e prodotto dall’interprete. Sotto il video diretto da Devrin Usta.

Nella soap opera in onda da qualche settimana su Canale 5, viene utilizzato un secondo brano di questo artista classe 1992 intitolato Yüreğimdesin, traccia d’apertura del succitato progetto discografico.

Ufuk Beydemir – Ay Tenli Kadın Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Intro]

Senin derinlerinde bir yerde buldum

Sımsıkı sarılacak, karışacak köklerimi

Görmek, beraber olmak seninle

Çok güzel belki ama

Düşlemek bambaşka





Da qualche parte ho trovato nel tuo profondo

In cui abbracciarti forte, in cui mescolare le nostre radici

Incontrarti, stare con te

Forse è meraviglioso ma

Sognare è completamente diverso

[Ritornello]

Tenin almış beyazlığını aydan

Saçlarının rengi geceden

Bundan geceye sevdam

Sen örterken benimle kalbini

Al aklım gibi hissimi

Al çünkü özlüyorum

Sen örterken benimle kalbini

Al aklım gibi hissimi

Al çünkü özlüyorum

La tua pelle ha preso il bianco dalla luna

Il colore dei tuoi capelli dalla notte

Per questo amo la notte

Mentre mi copri con il tuo cuore

Catturi i miei sentimenti come la mia mente

Prendili pure perché mi manchi

Mentre mi copri con il tuo cuore

Catturi i miei sentimenti come la mia mente

Prendili pure perché mi manchi

[Strumentale]

[Ritornello]

Tenin almış beyazlığını aydan

Saçlarının rengi geceden

Bundan geceye sevdam

Sen örterken benimle kalbini

Al aklım gibi hissimi

Al çünkü özlüyorum

Sen örterken benimle kalbini

Al aklım gibi hissimi

Al çünkü özlüyorum