Vegas Jones e l’EP Giro Veloce: i titoli delle canzoni

A quattro anni di distanza dall’EP Gratta & Vinci Skillstape e a poco meno di un anno dal secondo album in studio La bella musica, il rapper Vegas Jones rilascia il nuovo nonché terzo Extended Play, Giro Veloce, disponibile in digitale da mercoledì 21 ottobre 2020 per RCA Records / Sony Music. I titoli delle canzoni.

Anticipato dai singoli “12-0 PM” e “Plug”, usciti il 30 luglio e il 21 agosto, il progetto racchiude altre cinque interessanti tracce inedite e alcuni importanti ospiti che vediamo di seguito.

I produttori e i featuring

I producers dell’EP sono Boston George, 6amcotoletta Joe Vain e Andry The Hitmaker, che ha prodotto 4 delle sette canzoni, mentre gli ospiti sono Salmo, Mambolosco, Giaime, Nicola Siciliano e Tredici Pietro.





Giro Veloce tracklist (Vegas Jones album 2020)

Download su Amazon: Download – Ascolta su Apple Music

12-0 PM 2:10 [Prodotta da: Boston George] SBALLO SHALLO feat. Salmo 2:11 [Prodotta da: Andry The Hitmaker] ULALA ft. Giaime e Nicola Siciliano 2:59 [Prodotta da: Andry The Hitmaker] SOUL feat. Tredici Pietro2:38 [Prodotta da: Andry The Hitmaker] CHARLINE ft. Mambolosco 2:55 [Prodotta da: 6amcotoletta] STUPIDI CONSIGLI 2:07 [Prodotta da: Joe Vain & 6amcotoletta] PLUG 2:20 [Prodotta da: Andry The Hitmaker]

Audio delle canzoni