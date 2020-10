Vegas Jones – Stupidi Consigli: audio e testo della nuova canzone

Leggi il testo e ascolta Stupidi Consigli, sesta traccia inserita nell’EP Giro Veloce di Vegas Jones, pubblicato il 21 ottobre 2020 su RAC Records.

La canzone è stata scritta dal rapper e prodotta da dal milanese Nicolò Cauli, aka Joe Vain e da 6amcotoletta.

Stupidi Consigli Testo Vegas Jones

Questa è solo una distrazione (This is the music, this is the music)

Niente di più, niente di meno

È solo una distrazione





No, non mi interessa che cosa combino

La testa che gira come gli accendini (no, no)

Fan*u*o mi hai dato stupidi consigli (no)

Fan*u*o mi hai dato stupidi consigli (no, no)

Io voglio restare fuori dai casini (yah, yah)

Specie se no sono i miei (yah, yah)

Diamanti per sempre, ci tengo che brilli (yah, yah)

No, io non gioco, no non è la play

Fumo la cherry no Northway

Cade il cielo a terra ma non lascia il segno

Scrivevo col dito d’inverno sul vetro

Ora senti il suono, serve l’antigelo

Così m’ha cambiato a Cali, è vero

Siamo tutti uguali, tutti Calimero (yah, yah)

Giro col mio body, col mio dog, woh!

Tu cadi dal pero, com’ero, woh!

La mia roba è giada già da un po’

Zafferano mangio in testa loro in 3 sec.

Da quando avevo 17 come il block

Mi incollo al piano come semtex

A volte Dio muove la penna per me

Ipotizzando i drammi e le tragedie (yah, yah)

Sono un cantautore, sono un rapper

Ficcatevelo in quelle teste

Tre mattoni nella pocket, salta in aria il portafoglio (3k)

Se passa svelto il mio cavallo, fra’, sta diventando un pony (Okay fra’)

Io non parlo al vento come in parlamento, li ho ispirati un tot

Quando giro in centro creo assembramento, Veggie from the block

Do-Domenic Toretto, mio fratello impenna il mezzo come un pazzo

No, non mi controllo, non c’è modo, nemmeno con il joypad

E quando creo i miei mood io penso al mio cu*o, tu pensi alle chat

(E quando creo i miei mood io penso al mio cu*o, tu pensi alle chat)

No, non mi interessa che cosa combino (no)

La testa che gira come gli accendini (no, no)

Fan*u*o mi hai dato stupidi consigli (no)

Fan*u*o mi hai dato stupidi consigli (no, no)

Io voglio restare fuori dai casini (no)

Specie se no sono i miei (no)

Diamanti per sempre, ci tengo che brilli (no)

No, io non gioco, no non è la play (no)





Fan*u*o mi hai dato stupidi consigli (no)

Fan*u*o mi hai dato stupidi consigli (no)

Fan*u*o mi hai dato stupidi consigli (no)

Fan*u*o mi hai dato stupidi consigli (no)

Io voglio restare fuori dai casini

Specie se no sono i miei

Diamanti per sempre, ci tengo che brilli (no)

No, io non gioco, no non è la play (yah, yah, yah)

Hey, Joe Vain, che piano hai in testa?