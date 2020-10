Leggi il testo di Soul di Vegas Jones e Tredici Pietro

Vegas Jones e Tredici Pietro duettano sulle note di Soul, nuova canzone racchiusa come quarta traccia nell’EP Giro veloce, disponibile da mercoledì 21 ottobre 2020. Questo lavoro è stato anticipato da 12-0 PM e Plug, rispettivamente rilasciati il 30 luglio e il 21 agosto.

Il testo e l’audio di questa gradevole canzone, scritta dai due rapper e prodotta ancora una volta da Andrea Moroni, alias Andry The Hitmaker, che ha messo su le basi di buona parte delle sette tracks che compongono il terzo EP in carriera di Vegas.

Pietro Morandi, meglio conosciuto come Tredici Pietro, figlio dell’illustre Gianni, non è l’unico ospite del progetto, che vede la partecipazione di rapper come Mambolosco, Nicola Siciliano, Giaime e Salmo.

Testo Soul by Vegas Jones e Tredici Pietro

A-A-A-A-Andry

Oh, Andry

Sono per strada e sono distratto

Chissà da chi scappa la stella lassù

Tu mi stai cercando e mi manda in viaggio

Vuole un assaggio della mia attitude

Mi stai solo addosso per i miei soldi

Io invece lo voglio per il mio soul

Mi stai solo addosso per i miei soldi

Io invece lo voglio per il mio soul

[Tredici Pietro]

Lei che mi sta addosso per i miei soldi

Ma non posso fermarmi per i miei sogni

Anche se rispetto il booty quando ti spogli

Meritate schiaffettini mentre ti riposi

Mi riporti a terra quando sto sotto

Non ho cambiato città ma ho cambiato il cappotto

Ho giurato a me stesso “lo farò da solo”

E queste pu**ane stanno al posto loro

E mi chiedo se

Ci saresti adesso?

Senza luci appresso?

Senza quell’anello?

Ma con in tasca un coltello, ah

Ci saresti adesso? Non credo





[Vegas Jones, Tredici Pietro]

Sono per strada e sono distratto

Chissà da chi scappa la stella lassù

Tu mi stai cercando e mi manda in viaggio

Lei vuole un assaggio della mia attitude

Mi stai solo addosso per i miei soldi

Io invece lo voglio per il mio soul

Mi stai solo addosso per i miei soldi

Io invece lo voglio per il mio soul

[Tredici Pietro, V. Jones]

Sono per strada e sono distratto

Chissà da chi scappa la stella lassù

Tu mi stai cercando e mi manda in viaggio

Vuole un assaggio della mia attitude

Mi stai solo addosso per i miei soldi

Io invece lo voglio per il mio soul

Mi stai solo addosso per i miei soldi

Io invece lo voglio per il mio soul