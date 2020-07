Vegas Jones – 12-0 PM: ascolta e leggi il testo del nuovo singolo

Era il lontano 10 febbraio 2016 quando il rapper Vegas Jones rilasciò 0-12 AM. Il sequel 12-0 PM, è disponibile dal 30 luglio 2020 su RCA Records Label. Leggi il testo e ascolta il brano.

Se nel primo capitolo prodotto da Majestic, il milanese Matteo Privitera, meglio conosciuto come Vegas Jones, raccontava la routine con la sua crew da mezzanotte a mezzogiorno, qui parla delle vicende che avvengono da mezzogiorno a mezzanotte. La canzone è stata scritta di suo pugno e prodotta dall’italo-georgiano Boston George, al secolo George Tsulaia.

Vegas Jones – 12 0 PM testo

Boston George, mica uno a caso

Mezzogiorno caldo, come un ferro sporco

Mi dirigo al punto di raccolta per il rendez-vous

Con gli homies usciamo dalla stona di una sera cool

Se giriamo un paio ma non fumo più mentre penso ai soldi

Ho già fatto troppe cose, ancora l’una del pome’

Trovo concentrazione, push-push o trazioni

Entro nella doccia come Luis quando è ai box

Fra’ sembra che siamo due, ma sono solo e sono grosso

Due o’clock, mangio pregio, non mi sale più l’abbiocco

Lei mi tiene sveglio, in chat compaiono le sue albicocche

Sto al top, sai che sono, sono in compagnia di notte

D’ora in poi lo schermo è nero lo riguardo tra un po’

Alle tre dietro il vetro, come la siepe di Leopardi

Trasformiamo cose pese, avvenimenti in immagini

Se non esco col prodotto, non ne usciamo soddisfatti

Devono suonare bene per la stanza o per un party, woh, woh

Il Rollie segna le quattro del pomeriggio (Rollie)

Cotti come a sedici, sconvolti per un Cilum (Morti)

Ma sto giorno è ancora lungo, trovo un modo per riempirlo

Resto lucido e prestante come il Benz che ora è mio (Benz)

Sono un mito per le vie, chiedilo ai G, chiedilo al sindaco

Metto tutti d’accordo come una fo**uta orchestra

Alle cinque come quello che ci diamo dopo il victory

Mando il pezzo di Anna a Crystol, Bando è diventata un’hit (Benz)

Lei sei, metto la sesta, tasti bianchi e neri e viceversa

Suono il piano e mi completa, ma mi sento più una stella che una stupida cometa

Tu non eri mia sorella, ma eri solo una collega (Fuck)

Io alle sette ho ancora fame, quello è il perno della dieta

Tanto ho lavoro da fare, ma la mia squadra è sul pezzo

Sulla pancia c’hanno il tatoo con il nome del complesso

Noi nel blocco ci crediamo, siamo Compton, no La Mecca

Sono le otto, entro nel Warzone

Li cracco tutti ‘sti figli di puxxana, li sciolgo

Non uso i trucchi, stacco la testa per un secondo

Controllo il conto, è salito e pure di molto ma rimango grezzo come gli oro

Squilla il cell, è puntale, ventuno, nove di sera

Sarà il gancio da pescare, gli do appuntamento al Penta

Dallo squarcio nello Spandex esce profumo di erba

Si sente lungo le scale, la blindata non è aperta

Dieci, dieci, dieci, dieci, dammi il voto che mi spetta

Venti, venti, dopo quattro raddoppiamo la ricetta

Hanno provato ad ingabbiarmi, ma ho spezzato la catena

Adesso sono grossi caxxi, ho liberato La Pantera

Situazioni e visi a dadi, ma ho reso mia madre fiera (Sì)

Sono pronto a fare danni, sta arrivando la tempesta (Sì)

Siamo alle undici di sera, ora è buio, non so chi era

A mezzanotte mi trasformo, fuori la luna è piena

Vegas

Figli di puxxana





