Tiromancino – “Vento Del Sud” nuovo singolo che segna il ritorno del gruppo: audio e testo

I Tiromancino sono tornati con un singolo inedito battezzato Vento Del Sud, disponibile negli store e in streaming dal 20 giugno 2019 e dal giorno successivo in radio. Leggi il testo (Autori: Federico Zampaglione, Domenico Zampaglione e Giglia Marra) e ascolta il nuovo brano prodotto da Antonio Marcucci e il frontman della pop band romana.

La canzone segna il ritorno del gruppo con la Virgin Records, label di grandi album come “Illusioni Parallele”, “In Continuo Movimento” e “La Descrizione di un Attimo”, dai quali furono estratti singoli di successo come “Amore Impossibile” e “Due Destini”, tanto per citarne un paio.

Riguardo questo nuovo lavoro, il gruppo ha dichiarato che questa traccia “è stata costruita su atmosfere tropicali e sognanti, con l’idea che il sensuale e caldo Vento Del Sud spazzasse via le nuvole, che fino a non molti giorni fa imperversavano nella penisola”. Tuttavia a parer mio, il singolo è si piacevole, ma nulla di eclatante.

Tiromancino Vento Del Sud testo

Ahiahiahiahi

ahiahiahiahi

ragazza mia

come sei diversa tu

cresciuta con il vento del sud

io non farò in modo

che la vita porti via

dal tuo bel viso l’allegria.

Vento del sud

accarezzaci

col tuo respiro profondo

portaci via verso il mare

ad aspettare il tramonto.





Ferma l’estate nel cielo… se puoi

ahiahiahiahi

rubala al tempo soltanto per noi

ahiahiahiahi

basta solo un attimo

per guardarci e capire… chi siamo

negli occhi tuoi

ci sono i secoli

ahiahiahiahi

negli occhi miei c’è che ti amo

Vento del sud

accarezzaci

portaci fuori dal mondo

dove ci possa cullare

la leggerezza di un sogno.

Ferma l’estate nel cielo… se puoi

ahiahiahiahi

rubala al tempo soltanto per noi

ahiahiahiahi

ferma l’estate nel cielo… se puoi

ahiahiahiahi

rubala al tempo soltanto per noi

ahiahiahiahi.





Vento del sud

accarezzaci (accarezzaci)

col tuo respiro profondo

ohohoh

portaci via… verso il mare (verso il mare)

ad aspettare il tramonto.

Ferma l’estate nel cielo… se puoi

ahiahiahiahi

rubala al tempo soltanto per noi

ahiahiahiahi

ferma l’estate nel cielo… se puoi

ahiahiahiahi

rubala al tempo soltanto per noi

ahiahiahiahi.





