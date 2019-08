TOOL – Fear Inoculum: audio, testo e traduzione del comeback

Il 30 agosto 2019 vedrà la luce il quinto album in studio dei Tool battezzato Fear Inoculum e la title track è il primo assaggio dell’attesissimo progetto, che arriverà ad oltre 13 anni di distanza dall’ultima fatica discografica 10,000 Days. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta il comeback della heavy metal band di Los Angeles.

Scritta dal gruppo composto da Danny Carey, Justin Chancellor, Adam Jones & Maynard James Keenan e prodotta da Joe Barresi, la canzone che segna il ritorno dei Tool, vede il cantante che sembra affrontare una piaga, un’entità malvagia o comunque un nemico, che viene chiamato “The Deceiver” (l’ingannatore). Il brano sembra essere una preghiera o un rituale, con il cantante che funge da esorcista che ha lo scopo di eliminare qquesto spirito terribile evocato.

TOOL – Fear Inoculum Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1]

Immunity, long overdue

Contagion, I exhale you

Lying, I opened up to you

Venom in mania

Now, contagion, I exhale you

Immunità, tanto attesa

Contagio, ti espiro

Mentendo, mi sono aperto con te

Il veleno nella mania

Ora, contagio, ti espiro

[Interlude]

The deceiver says, he says

You belong to me

You don’t wanna breathe the light of the others

Fear the light, fear the breath

Fear the others for eternity

But I hear them now, inhale the clarity

Hear the venom, the venom in

What you say inoculated

Bless this immunity

Bless this immunity

Bless this immunity

L’ingannatore dice, dice

Tu mi appartieni

Non vuoi respirare la luce degli altri

Temi la luce, temi il respiro

Temi gli altri per l’eternità

Ma adesso li sento, inspirare la chiarezza

Ascolta il veleno, il veleno dentro

Quello che dici è inoculato

Benedici questa immunità

[Chorus]

Exhale, expel

Recast my tale

Weave my allegorical elegy





Espirare, espellere

Rifondere la mia storia

Tessere la mia elegia allegorica

[Verse 2]

Enumerate all that I’m to do

Calculating steps away from you

My own mitosis

Growing through delusion from mania

Elenca tutto ciò che devo fare

Calcolare i passi che mi allontanano da te

La mia mitosi

Cresce attraverso l’illusione della mania

[Chorus]

Exhale, expel

Recast my tale

Weave my allegorical elegy

[Bridge]

Forfeit all control

You poison, you spectacle

Exorcise the spectacle

Exorcise the malady

Exorcise the disparate

Poison for eternity

Purge me and evacuate

The venom and the fear that binds me





Perdere ogni controllo

Tu avveleni, tu spettacolo

Esorcizzo lo spettacolo

Esorcizzo la malattia

Esorcizzo i diversi

Veleno per l’eternità

Purificami ed evacua

Il veleno e la paura che mi legano

[Outro]

Unveil now, lift away

I see you runnin’

Deceiver chased away

A long time comin’

Rivelati ora, vai via

Ti vedo correre

L’ingannatore è stato cacciato via

Un momento che aspettavamo da tempo.





Ascolta su: