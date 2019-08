Aiden ft. Mali – Dove Sei? audio e testo della nuova canzone

Leggi il testo e ascolta Dove Sei?, nuovo contagioso singolo dell’emergente Aiden ft. Mali, disponibile nelle piattaforme streaming e negli store dal 4 agosto 2019. Si tratta di una canzone d’amore a parer mio decisamente interessante, nella quale l’interprete vorrebbe solo una cosa: stare insieme alla ragazza a cui pensa sempre perché molto innamorato, tuttavia questo sentimento non sembra essere corrisposto.

Il brano sta divenendo sempre più virale, forse anche perché è una di quelle situazioni in cui prima o poi ci si ritrovano un po’ tutti.

Dove Sei testo – Aiden ft. Mali

Se mentre guardi il cielo pensi a me

è notte fonda e non so dove sei

poi mi preoccupo di con chi sei

ma alla fine non sono fatti miei.

Vorrei tanto averti qui

solo per dirti che sei tutto senza limiti

sai che mi fai impazzire troppo quando mi imiti

penso più volte che ci siamo persi, c’est la vie

ma tu sei troppo forte, odio la sorte

paura di cambiare, paura della mia morte

sei tutto ciò che riesce a farmi male dentro

mi sento così piccolo e sto scomparendo

non c’è più tempo

per dirti che sei l’unica cosa che in fondo vorrei

perditi pure dentro gli occhi miei

così non ti cerco, che so dove sei

penso sempre che non passa

penso sempre che non passi

c’hai freddo, vuoi la mia giacca o ti bastano i miei abbracci?





Se mentre guardi il cielo pensi a me

è notte fonda e non so dove sei

poi mi preoccupo di con chi sei

ma alla fine non sono fatti miei

(Non sono fatti miei) se mentre guardi il cielo pensi a me

è notte fonda e non so dove sei (dove sei)

poi mi preoccupo di con chi sei (con chi sei)

ma alla fine non sono fatti miei (fatti miei)

non sono fatti miei (non sono fatti miei)

non sono fatti miei (non sono fatti miei)

non sono fatti miei (non sono fatti miei)

non sono fatti miei (non sono fatti miei).

E dimmi dove sei

che un po’ manchi qua

dentro gli occhi miei

la stessa favola

sai cosa vorrei?

che tu fossi qua

sei nei sogni miei

ma non mi basta quindi

prendi la mia mano che ti porto a fare un giro

in alto sulle nuvole mi trovi in equilibrio

sdraiata sul letto mentre ti guardo ti ammiro

splendida come una stella o come zaffiro.

Forse per te sono nulla

però mi hai dato di tutto

sento che il vento mi culla

ma poi mi sento distrutto

te sei quello che mi serve

per poter andare avanti

tutto prima o poi si spegne

e porta migliaia di pianti, eh.

Se mentre guardi il cielo pensi a me

è notte fonda e non so dove sei

poi mi preoccupo di con chi sei

ma alla fine non sono fatti miei

(Non sono fatti miei) se mentre guardi il cielo pensi a me (pensi a me)

è notte fonda e non so dove sei (dove sei)

poi mi preoccupo di con chi sei (con chi sei)

ma alla fine non sono fatti miei (fatti miei)

non sono fatti miei (non sono fatti miei)

non sono fatti miei (non sono fatti miei)

non sono fatti miei (non sono fatti miei)

non sono fatti miei (non sono fatti miei)





.





