TOOL – Fear Inoculum è il nuovo album: informazioni e titoli delle canzoni

Ad oltre tredici anni dall’ultima fatica discografica 10,000 Days, i Tool tornano con Fear Inoculum, attesissimo quinto album in studio della rock e metal band statunitense, dal 30 agosto 2019 disponibile nel classico CD, in download digitale e nelle principale piattaforme streaming via RCA Records. I titoli delle canzoni della versione fisica e digitale.

Dopo varie peripezie di carattere legale, creativo e personale, durate fino al 2018, il gruppo ha finalmente completato questo lavoro, anticipato dal brano che da il titolo all’album, rilasciato lo scorso 7 agosto, che è divenuto il brano più lungo (oltre dieci minuti) ad entrare nella classifica statunitense dei singoli. C’è tuttavia da aggiungere, che in occasione del il loro spettacolo al Welcome to Rockville, la band ha avuto modo di suonare due nuove canzoni battezzate “Descending” e “Invincible”, che quindi i fans del gruppo di certo conosceranno già.

Versioni in commercio

Prodotto da Joe Barresi, il disco è reperibile nell’edizione digitale contenente un totale di dieci inediti, mentre quella fisica racchiude 7 tracks, ma l’album sarà disponibile anche nel CD edizione deluxe in digipack a edizione limitata, contenente un libretto di 36 pagine, un piccolo schermo da 4″ in HD sul quale son stati collocati 7 minuti di contenuti video, una cavo USB per ricaricare lo schermo, un altoparlante da 2 watt e una card per scaricare la versione digitale dell’album. Se non ho capito male, la versione deluxe dovrebbe includere anche un brano aggiuntivo chiamato “Recusant Ad Infinitum“. La confezione di quest’edizione è stata concepita e creata dal chitarrista della band Adam Jones

Fear Inoculum tracklist (TOOL album 2019)





Lo trovi su Amazon: Audio CD – Download – Download su iTunes – Audio delle canzoni

Edizione digitale

Fear Inoculum– 10:20 Pneuma – 11:53 Litanie contre la Peur – 2:14 Invincible – 12:44 [Live Video] Legion Inoculant – 3:09 Descending – 13:37 [Live Video] Culling Voices – 10:05 Chocolate Chip Trip – 4:48 7empest – 15:43 Mockingbeat– 2:05

Edizione fisica

Disco 1

Fear Inoculum – 10:20 Pneuma – 11:53 Invincible – 12:44 Descending – 13:37 Culling Voices – 10:05 Chocolate Chip Trip – 4:48 7empest – 15:43

Disco 2: Recusant Ad Infinitum.