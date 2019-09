TOOL – Pneuma: audio, testo e traduzione della nuova canzone

Pneuma dei Tool è la seconda traccia dell’album Fear Inoculum, il quinto in studio della rock e metal band statunitense, rilasciato il 30 agosto 2019.

Leggi il testo, la traduzione in italiano, il significato e ascolta la nuova canzone, scritta da Justin Chancellor, Danny Carey, Adam Jones & Maynard James Keenan e prodotta da Joe Barresi.

TOOL – Pneuma Testo e Traduzione

[Verse 1]

We are spirit bound to this flesh

We go ’round, one foot nailed down

But bound to reach out and beyond this flesh

Become Pneuma

[Chorus]

We are will and wonder, bound to recall, remember

We are born of one breath, one word

We are all one spark, sun becoming

[Verse 2]

Child, wake up

Child, release the light

Wake up now, child

Wake up

Child, release the light

Wake up now, child

[Interlude]

Spirit

Spirit

Spirit

Spirit

[Verse 3]

Bound to this flesh

This guise, this mask, this dream

[Chorus]

Wake up, remember

We are born of one breath, one word

We are all one spark, sun becoming

[Outro]

Pneuma

Reach out and beyond

Wake up, remember

We are born of one breath, one word

We are all one spark, eyes full of wonder









TRADOTTO

Siamo lo spirito legato a questa carne

Andiamo in giro, con un piede inchiodato

Ma siamo destinati a stabilire un contatto e oltre questa carne

Diventeremo spiriti

Siamo volontà e meraviglia, destinati a rammentare, ricordare

Siamo nati da un respiro, da una parola

Siamo tutti una scintilla, che diventa sole

Bambino, svegliati

Bambino, rilascia la luce

Ora svegliati bambino

Svegliati

Bambino, rilascia la luce

Adesso svegliati bambino

Spirito

Spirito

Spirito

Spirito





Legati a questa carne

A questo aspetto fisico, a questa maschera, a questo sogno

Svegliati, ricorda

Siamo nati da un respiro, da una parola

Siamo tutti una scintilla, che diventa sole

Spirito

Proiettati oltre

Svegliati, ricorda

Siamo nati da un respiro, una parola

Siamo tutti una scintilla, gli occhi pieni di meraviglia

Il significato della canzone Pneuma

“Pneuma (πνεῦμα) è un’antica parola greca che significa “respiro”, ma in un contesto religioso rappresenta lo spirito o l’anima. Maynard descrive come siamo tutti spiriti intrappolati nei nostri corpi fisici e che prima o poi moriremo tutti e diventeremo spiriti. Maynard ci definisce “child” (bambini) e ci invita a svegliarci e a renderci conto che siamo esseri spirituali legati alla nostra carne, ma per lui è come se si trattasse di un sogno. Il tutto è simile al concetto del “Terzo Occhio“: aprirlo consente infatti di vedere oltre questa esistenza terrena.

