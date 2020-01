TINI – Recuerdo feat. Mau & Ricky: video ufficiale, testo e traduzione della canzone

In Recuerdo, la cantante argentina Martina Stoessel, aka Tini, duetta con Mau & Ricky duo venezuelano composto dai fratelli Mau e Ricky Montaner.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale che accompagna la gradevole canzone, che come Suéltate El Pelo, Diciembre, Fresa, 22 e Oye, sarà racchiusa nel futuro terzo album in studio, successore di “Quiero Volver” (ottobre 2018).

Nel gradevole brano, si parla di una storia d’amore molto bella e coinvolgente, ricordando bellissimi momenti, anche recentissimi, passati armoniosamente insieme.

Tini – Recuerdo Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Verso 1: TINI]

Como si no te conociera (Eh)

El corazón se me acelera (Ay)

Como una noche pasajera (Eh)

¿Cómo te explico lo que siento, bebé?

[Coro: TINI]

Recuerdo esa canción que bailamos anoche (Ey)

La canción de los dos (Ey)

Recuerdo cuando un besito me diste a las doce

Y aún escucho tu voz diciendo

“Ay, baby, quédate un ratito cerquita de mí

Pégate un poquito, que te quiero aquí”

Yo me volví loca por ti, baby, por ti

Recuerdo esa canción que bailamos anoche (Ey)

La canción de los dos (Ey)

Recuerdo cuando un besito me diste a las doce

Y aún escucho tu voz diciendo

“Ay, baby, quédate un ratito cerquita de mí

Pégate un poquito que te quiero aquí”

Yo me volví loca por ti, baby, por ti (No, no, no)

[Verso 2: Mau y Ricky]

(Sí, sí)

Ring, ring, cómo se desnucan

Cuando nos ven bailándono’ bajo la luna

Bling, bling, cuélgate a mi nuca

Para besarte como no besé a ninguna

Yo toco y toco, como a lo loco

Y tus papás no nos sacaban de su foto

No llegó el taxi, pero caxi

Nos escapamos de tu casa como Lassie

Tú quiere’ má, má, má’

Yo te doy má’, má’, má’

Si el recuerdo de esa noche no te cansa, ma’

Quiere’ volver pa’trá’

Quedaste hookeada

Porque yo tengo lo que no tenía el otro, ma’ (Jajaja)

[Coro: TINI & Mau y Ricky, (TINI)]

Recuerdo esa canción que bailamo’ anoche

La canción de los dos

Recuerdo cuando un besito me diste a las doce

Y aún escucho tu voz diciendo

“Ay, baby, quédate un ratito cerquita de mí

Pégate un poquito que te quiero aquí”

Yo me volví loca por ti, baby, por ti (No, no, no)

[Verso 3: TINI]

Comernos a besos quisiera (Ey)

Las últimas son las primeras (Ey)

Yo no soy así con cualquiera

No soy mala, yo soy buena

Pero a mi manera (Tini, Tini)

[Puente: TINI]

Dime tú qué vamo’ a hacer (A hacer)

Vamo’ a hacer que esto llegue al amanecer (-necer)

Acércate que yo me voy a mover (Mover)

Prepárate que el cielo se va a caer (Eh)

Esto se va a caer

Dime tú qué vamo’ a hacer (A hacer)

[Mau y Ricky]

Vamo’ a hacer que esto llegue al amanecer (-necer)

Acércate que yo me voy a mover (Mover)

Prepárate que el cielo se va a caer (Se va a caer)

Esto se va a caer





[Coro: TINI & Mau y Ricky]

Recuerdo esa canción que bailamos anoche

Recuerdo cuando un besito me diste a las doce

Y aún escucho tu voz diciendo

“Ay, baby, quédate un ratito cerquita de mí

Pégate un poquito que te quiero aquí”

Yo me volví loca por ti, baby, por ti

Recuerdo esa canción que bailamos anoche

La canción de los dos

Recuerdo cuando un besito me diste a las doce

Y aún escucho tu voz diciendo

“Ay, baby, quédate un ratito cerquita de mí (Baby, no, no)

Pégate un poquito que te quiero aquí”

Yo me volví loca por ti, baby, por ti (Baby; yeah, yeah, yeah)

[Outro: TINI & Mau y Ricky, TINI]

(Recuerdo)

Yo me escapo hasta el fin del mundo contigo

Tini, Tini, Tini





[Strofa 1: TINI]

Come se non ti conoscessi (Eh)

Il cuore mi batte ferte (Ay)

Con una notte passeggera (Eh)

Come faccio a spiegarti quello che provo, piccolo?

[Ritornello: TINI]

Ricordo la canzone che abbiamo ballato ieri sera (Hey)

La canzone di noi due (Ehi)

Ricordo quando mi hai baciata alle dodici

E sento ancora la tua voce dire

“Oh piccola, resta ancora un po’ vicino a me

Rimani un pochino che ti voglio qui”

Ho perso totalmente la testa per te, baby, per te

Ricordo la canzone che abbiamo ballato ieri sera (Hey)

La canzone di noi due (Ehi)

Ricordo quando mi hai baciata alle dodici

E sento ancora la tua voce dire

“Oh piccola, resta ancora un po’ vicino a me

Rimani un pochino che ti voglio qui”

Ho perso totalmente la testa per te, baby, per te (No, no, no)

[Strofa 2: Mau e Ricky]

(Sì, sì)

Drin drin, come gli si spezza il coppo

Quando ci vedono ballare sotto la luna

Bling, bling, aggrappati al mio collo

Per baciarti come non ho baciato nessuna

Tocco e tocco, all’impazzata

E i tuoi genitori non ci toglievano dalle loro foto

Il taxi non è arrivato, ma

Siamo scappati da casa tua come Lassie

Tu vuoi di più, di più, di più

Io ti do di più, di più, di più

Se il ricordo di quella notte non ti raggiunge, ma ‘

Vuoi tornare indietro

Sei rimasta attaccata

Perché io ho quello che non hanno gli altri, ma (Hahaha)

[Ritornello: TINI & Mau e Ricky, (TINI)]

Ricordo la canzone che abbiamo ballato ieri sera

La canzone di noi due

Ricordo quando mi hai baciata alle dodici

E sento ancora la tua voce dire

“Oh piccola, resta ancora un po’ vicino a me

Rimani un pochino che ti voglio qui”

Ho perso totalmente la testa per te, baby, per te (No, no, no)





[Strofa 3: TINI]

Desidero che ci divoriamo con i baci (Ehi)

Gli ultimi sono i primi (Ehi)

Non sono così con tutti

Non sono cattiva, sono brava

Ma a modo mio (Tini, Tini)

[Ponte: TINI]

Dimmi tu che fare (che fare)

Faremo in modo che arrivi l’alba (-necer)

Avvicinati che mi sposterò

Preparati che il cielo sta per cadere (Eh)

Sta per cadere

Dimmi tu che fare (che fare)

[Mau e Ricky]

Facciamo in modo che arrivi all’alba (-necer)

Avvicinati che mi sposterò

Preparati che il cielo sta per cadere (cadere)

Sta per cadere

[Chorus: TINI & Mau e Ricky]

Ricordo la canzone che abbiamo ballato ieri sera

Ricordo quando mi hai baciata alle dodici

E sento ancora la tua voce dire

“Oh piccola, resta ancora un po’ vicino a me

Rimani un pochino che ti voglio qui”

Ho perso totalmente la testa per te, baby, per te

Ricordo la canzone che abbiamo ballato ieri sera

La canzone di noi due

Ricordo quando mi hai baciata alle dodici

E sento ancora la tua voce dire

“Oh piccola, resta ancora un po’ vicino a me (baby, no, no)

Rimani un pochino che ti voglio qui”

Ho perso totalmente la testa per te, baby, per te (Baby; yeah, yeah, yeah)

[Conclusione]

(Ricordo)

Scappo con te fino alla fine del mondo

Tini, Tini, Tini

Ascolta su: