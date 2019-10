TINI & Sebastián Yatra – Oye: video ufficiale, testo e traduzione del duetto

L’argentina Martina Stoessel, in arte TINI, e il colombiano Sebastián Yatra, duettano sulle note del singolo Oye, rilasciato l’11 ottobre 2019 via Hollywood Records: leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video ufficiale diretto da Dani Duran.

In questa canzone, scritta dagli interpreti con la collaborazione di Andrés Torres, Mauricio Rengifo, che l’hanno anche prodotta, i due cantano un amore giunto ormai al capolinea.

Oye Testo e Traduzione — Tini • Sebastian Yatra

[Intro]

Mm-mmh (Mmh)

[Verso 1]

Oye, escucha lo que tengo que decir

Ya no me quedan ganas de mentirte para no llorar

Yo sé que ya es muy tarde pero

Oye (Mmh), todo es cuestión de tiempo, ahora estoy bien (Ahora estoy bien, ahora estoy bien)

Ya no me quedan ganas de dejar mis besos en tu piel

Quererte fue mi error y ahora lo sé

[Coro]

Porque al final del cuento sé muy dentro

Que yo sin ti estoy mejor

Te fuiste con el viento en un momento

Y no llevaste este amor

Porque eres tú, nunca fui yo

Quien nos dejó

[Verso 2]

(Ah)

Conmigo siempre vas a estar mejor

No intentes con un dedo venir a tapar el sol

No intentes ser más fuerte que la paz y que el amor

Porque este amor no está perdido

Tú ya sabes que este amor nos encontró

Por miedo a perderte y vivir solamente

Pensándote más, sin saber con quién estás

Yo ya no te sé querer, maldita inseguridad

Por miedo a quererte y no ser suficiente

La velocidad, tengo que dejarte atrás

Tantas ganas de volver, tantas ganas de llorar

[Puente]

Cómo te enloqueces por una persona

Si ya van tres meses y tú no reaccionas

Y aunque la razón te advierte, el corazón traiciona, woh-oh-oh

Pero no hay invierno que sea para siempre

Ya se fue un verano, ya vendrá el siguiente

Y aunque la tormenta vuelva vas a ser más fuerte





[Coro]

Porque al final del cuento sé muy dentro

Que yo sin ti estoy mejor

Te fuiste con el viento en un momento

Y no llevaste este amor

Porque eres tú, nunca fui yo

Quien nos dejó, oh

[Outro]

Nunca fui yo, mmh

Oye (Mmh-mmh), te fuiste y no me pude despedir (Ah-ah-ah)

Ya dije lo que estaba por decirte

Ya no vuelvas más

Entiendo que ahora estás mejor sin mí





Ehi, ascolta quello che devo dirti

Non voglio più mentire, per evitare di piangere

So che è troppo tardi ma

Ehi (Mmh), è tutto a tempo, adesso sto bene (adesso sto bene, adesso sto bene)

Non ho più voglia di baciarti

Amarti è stato un mio errore e adesso l’ho capito

Perché alla fine della storia sento nel profondo

Che senza di te sto meglio

Sei andato via col vento in un momento

E non ti sei portato questo amore

Perché sei stato tu, non io

A mollare la nostra storia





(Ah)

Con me starai sempre meglio

Non cercare di coprire il sole con un dito

Non cercare di essere più forte della pace e dell’amore

Perché questo amore non è perso

Sai già che questo amore ci ha trovati

Per paura di perderti e vivere solamente

Pensandoti di più, senza sapere con chi sei

Non so più come amarti, dannata insicurezza

Per paura di amarti e di non essere sufficiente

La velocità in cui dovrò separarmi da te

Tanta voglia di tornare, tanta voglia di piangere

Come impazzisci per una persona

Se sono già passati tre mesi e non reagisci

E nonostante la ragione ti avverta, il cuore ti tradisce, woh-oh-oh

Ma non c’è inverno che sia per sempre

L’estate è già finita, la prossima arriverà presto

E anche se la tempesta tornerà, sarai più forte

Perché alla fine della storia sento nel profondo

Che senza di te sto meglio

Sei andato via col vento in un momento

E non ti sei portato questo amore

Perché sei stato tu, non io

A mollare la nostra storia, oh

Non sono mai stato io, mmh

Ehi (Mmh-mmh), te ne sei andato e non ho potuto dirti addio (Ah-ah-ah)

Ho già detto quello che stavo per dirti

Non tornare mai più

Capisco che ora stai meglio senza di me

