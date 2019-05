TINI & Greeicy – 22: video ufficiale, testo e traduzione in italiano

Il 3 maggio 2019 è uscito il nuovo singolo di Martina Stoessel, con la collaborazione dell’amica attrice, modella e cantante colombiana Greeicy Yeliana Rendón Ceballos, che si intitola 22. Le due hanno già collaborato nel remix di Lo Malo, con Ana Guerra e Aitana. Testo, traduzione in italiano e audio del brano, che dovrebbe essere incluso nel terzo album in studio, che dovrebbe essere rilasciato verso la fine dell’anno.

Il titolo è un chiaro riferimento all’età dell’attrice e cantante argentina Tini, che in questo orecchiabile pezzo, scritto con la collaborazione di Mauricio Rengifo e Andrés Torres, canta la volontà di non vedere più l’ex spasimante, giurando che non se ne innamorerà più.

E’ probabile che il tutto sia dedicato all’ex fidanzato nonché modello spagnolo Pepe Barroso: i due si lasciarono per la seconda volta pochi mesi prima del ventiduesimo compleanno della bella Martina, che per l’occasione canta quindi che intende vivere i suoi 22 anni nel miglior modo possibile e senza questa persona, senza la quale è consapevole di stare meglio e di sentirsi più forte. Per vedere il video cliccate sull’immagine.

22 testo TINI

Download su: Amazon – iTunes

Ya son más de las doce

Y sigo ahogando tu recuerdo

Entre más tomo más me acuerdo de los dos

De tu piel, tus besos y tu voz

Aunque tú seas el malo

Yo recuerdo lo bueno

Hoy quiero vivir mis veintidós

Y yo te prometo

No me vuelvo a enamorar

De ti, de ti, de ti

Hoy te tienes que olvidar

De mí, de mí, de mí

No me vuelvas a buscar

Que ya no estaré aquí

No me vuelvo a enamorar

De ti, de ti, de ti

Y te juro que yo bailaré

Borrando tu recuerdo viviré

Lágrimas de mis ojos secaré

Y yo por ningún hombre lloraré, no lloraré

Bailaré

Borrando tu recuerdo viviré

Lágrimas de mis ojos secaré

Y yo por ningún hombre lloraré

[Greeicy]

Yo ya no quiero verte

Sin ti soy más fuerte

Tú a mí me conoces

No creo en la suerte

Yo escribo el destino

Sin ti en mi camino

No vuelvo a perderme, oh

Y no dejas nada

Ni huella en la almohada

Devuelve las noches

Porque eran prestadas

Veras que no es cierto

Que yo era feliz cuando tú me besabas

No me vuelvo a enamorar (ay, no, no, no, no, no)

De ti, de ti, de ti

Hoy te tienes que olvidar (ay, no, no, no, no, no)

De mí, de mí, de mí

No me vuelvas a buscar (ay, no, no, no, no, no)

Que ya no estaré aquí

No me vuelvo a enamorar (ay, no, no, no, no, no)

De ti, de ti, de ti





Y te juro que yo bailaré

Borrando tu recuerdo viviré

Lágrimas de mis ojos secaré

Y yo por ningún hombre lloraré, no lloraré

Bailaré

Borrando tu recuerdo viviré

Lágrimas de mis ojos secaré

Y yo por ningún hombre lloraré

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

Greeicy

De ti, de ti, de ti

No me vuelvo a enamorar

Tini

De ti, de ti, de ti





TINI 22 traduzione

Sono già le 12

E continuo a soffocare nel tuo ricordo

Più bevo più ricordo di noi due

Dalla tua pelle, dai tuoi baci e della tua voce

Anche se sei il cattivo

Io ricordo le cose belle

Oggi voglio vivere i miei ventidue anni

E ti prometto che

Non mi innamorerò più

Di te, di te, di te

Oggi devi dimenticarti

Di me, di me, di me

Non provare più a cercarmi

Che non ci sarò più

Non mi innamorerò più

Di te, di te, di te





E ti giuro che ballerò

Cancellando il tuo ricordo vivrò

Le lacrime dei miei occhi asciugherò

E non piangerò per nessun uomo, non piangerò

Ballerò

Cancellando il tuo ricordo vivrò

Le lacrime dei miei occhi asciugherò

E non piangerò per nessun uomo, non piangerò

[Greeicy]

Non voglio più vederti

Senza di te sono più forte

Ti mi conosci

Non credo nel destino

Io scrivo il destino

Senza te sulla mia strada

Non mi perderò più, oh

E non lascerai più niente

Nessuna traccia sul cuscino

Restituisci le notti

Perché erano in prestito

Vedrai che non è vero

Che ero felice quando mi baciavi

Non mi innamorerò più

Di te, di te, di te

Oggi devi dimenticarti

Di me, di me, di me

Non provare più a cercarmi

Che non ci sarò più

Non mi innamorerò più

Di te, di te, di te

E ti giuro che ballerò

Cancellando il tuo ricordo vivrò

Le lacrime dei miei occhi asciugherò

E non piangerò per nessun uomo, non piangerò

Ballerò

Cancellando il tuo ricordo vivrò

Le lacrime dei miei occhi asciugherò

E non piangerò per nessun uomo, non piangerò

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

Greeicy

Di te, di te, di te

Non mi innamorerò più

Tini

Di te, di te, di te

Ascolta su: