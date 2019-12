TINI – Diciembre: testo, traduzione, audio e live video del nuovo singolo

Diciembre è un singolo della cantante argentina Martina Stoessel, in arte Tini, un malinconico brano disponibile dal 20 dicembre 2019, nel quale l’artista canta il sentire la mancanza della persona che ama ancora.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il live video di questa canzone, scritta insieme a Francisco Cia, Andrés Torres & Mauricio Rengifo, con produzione degli ultimi due.

Martina ha presentato in anteprima questo brano il 18 ottobre 2019, durante il suo concerto allo stadio Luna Park di Buenos Aires. Si tratta di una bella ballata, nella quale spiega come si sente senza la sua ex fiamma: nonostante gli sforzi nel cercare di dimenticare questa persona, alla fine prevale la nostalgia e una flebile speranza che questa storia d’amore possa nuovamente sbocciare, ma se era destino che questo rapporto terminasse, è inutile aspettare che qualcosa cambi, sognare di ritrovarsi tra le sue braccia e molto probabilmente non sarà purtroppo possibile dirgli ciò che tanto si desidera, vale a dire “Ti amo”.

[Verso 1]

Solo tú en mi mente

Busco hoy comprenderme

Te recuerdo aquí en mi piel

Sin querer enloquecer

[Verso 2]

Este mes de diciembre

Ya intenté ser la fuerte

Pero aquí estoy otra vez

Extrañando como ayer

[Pre-Coro]

Dime si aún nuestra puerta sigue abierta

Hoy no te puedo olvidar

[Coro]

Sé que tú piensas que el amor se está apagando

Mientras sigo aquí sentada, esperando

A encontrarme otra vez entre tus brazos

Juntar los pedazos que aún quedan

Lo sé, que extrañarte nunca va a ser suficiente

Y el destino no se escribe de repente

Muero por decirte que…

[Verso 3]

Al buscar tu mirada

Y encontrar la distancia

Puedo ver el sol caer

Intentando comprender

[Pre-Coro]

Dime si aún nuestra puerta sigue abierta

Hoy no te puedo olvidar

[Coro]

Sé que tú piensas que el amor se está apagando

Mientras sigo aquí sentada, esperando

A encontrarme otra vez entre tus brazos

Juntar los pedazos que aún quedan

Lo sé, que extrañarte nunca va a ser suficiente

Y el destino no se escribe de repente

Muero por decirte que…





[Puente]

Oh oh oh oh oh oh oh…

[Outro]

Sé que extrañarte nunca va a ser suficiente

Y el destino no se escribe de repente

Muero por decirte que

Te amo





Solo te nei miei pensieri

Sto cercando oggi, capiscimi

Ti ricordo qui a contatto con me

Non voglio impazzire

Questo dicembre

Ho già provato a farmi forza

Ma rieccomi

Nostalgica come ieri

Dimmi se la nostra porta è ancora aperta

Oggi non riesco proprio a dimenticarti





So che pensi che l’amore si stia spegnendo

Mentre sono ancora qui seduto aspettando

Di ritrovarmi tra le tue braccia

Rimetto insieme i pezzi che restano

Lo so che sentire la tua mancanza non sarà mai abbastanza

E che il destino non è scritto di punto in bianco

Muoio dalla voglia di dirti che …

Nel cercare i tuoi occhi

E vedere che sono distanti

Vedo il sole crollare

Sto cercando di capire

Dimmi se la nostra porta è ancora aperta

Oggi non riesco proprio a dimenticarti

So che pensi che l’amore si stia spegnendo

Mentre sono ancora qui seduto aspettando

Di ritrovarmi tra le tue braccia

Rimetto insieme i pezzi che restano

Lo so che sentire la tua mancanza non sarà mai abbastanza

E che il destino non è scritto di punto in bianco

Muoio dalla voglia di dirti che …

So che sentire la tua mancanza non sarà mai abbastanza

E che il destino non è scritto di punto in bianco

Muoio dalla voglia di dirti che

Ti amo

