Tini – Fresa feat. Lalo Ebratt: video ufficiale, testo e traduzione

Pubblicato il 6 settembre 2019, Fresa è un singolo della cantautrice argentina Tini in duetto con il cantante reggaeton colombiano Eduardo Mario Ebratt: leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video ufficiale.

Scritta dagli interpreti, con la collaborazione di Andrés Torres & Mauricio Rengifo, che hanno anche curato la produzione, questa canzone è a parer mio molto carina ed ha tutte le carte in regola per fare bene, soprattutto grazie all’orecchiabile e contagioso ritornello, che entra immediatamente nella testa dell’ascoltatore.

Tini – Fresa Testo e Traduzione

[Verso 1: TINI, (Lalo Ebratt)]

Tengo en la mirada

Eso que en lo oscuro sólo puedes ver (That’s right)

No preguntes nada

Tú ya sabes bien lo que vamos a hacer (All right)

Y ahora que ya estamos a solas

No me importa el día ni la hora

Tantas ganas no se controlan

Yo sólo quiero volver

Ho negli occhi

Quello che solo al buio puoi vedere (Giusto)

Non fare domande

Sai bene quello che faremo (ok)

E ora che siamo da soli

Non mi importa di che giorno sia e neanche di che ora sia

Tutto questo desiderio non può essere controllato

Voglio solo tornare a casa

[Pre-coro: TINI]

Y si me dices “Baila conmigo”

Yo contigo bailaré

Y si me sigues, yo a ti te sigo

Donde quieras llévame

Así es secreto, dame tus besos

No lo pienses, bésame

Y si me dices “Baila conmigo”

Yo contigo bailaré (Yeah, yeah, yeah, yeah)

E se mi dici “Balla con me”

Ballerò con te

E se mi segui, io seguo te

Ovunque tu voglia portarmi

Quindi di nascosto, dammi i tuoi baci

Non pensarci, baciami

E se mi dici “Balla con me”

Ballerò con te (Sì, sì, sì, sì)

[Coro: TINI, Lalo Ebratt]

TINI: Cuando tú me toca’, toca’, toca’, toca’

Cómo me provoca’, boca’, boca’, boca’

Cuando tú me besa’, de pies a cabeza

Sé que a ti te gustan mis labios de fresa

Quando tu mi tocchi, “tocchi, tocchi, tocchi

Come mi provochi, bocca, bocca, bocca

Quando tu mi baci, da cima a fondo

So che a te piacciono le mie labbra alla fragola

Lalo Ebratt: Cuando tú me toca’, toca’, toca’, toca’

La baby me provoca’, voca’, voca’, voca’

Cuando tú me besa’, me daña’ la cabeza (Hey)

Es que a mí me gustan tus labios de fresa (La policía ‘el flow, yah)

Quando tu mi tocchi, “tocchi, tocchi, tocchi

La baby mi provoca, bocca, bocca, bocca

Quando tu mi baci, mi fa male la testa (Ehi)

È che a me piacciono le tue labbra alla fragola





[Verso 2: Lalo Ebratt]

Y si ti te digo “ven, baila, apaga tu phone”

Tú y yo punto com, como en la habitación

Báilame reggaetón (That’s right)

Tengo un cohete en el pantalón (¿Cómo así?, ¿cómo así?, ¿cómo así?,)

Ey, la nena es fresa y tiene la receta (Yah)

M-mucho brillo’ en la discoteca

Yo mojé sus labios porque estaba seca (Yeh)

Vamo’ a disfrutar el momento, que parezca fiesta

Que lindo’ movimiento’, ma, que linda que estás (That’s right)

Son tus labios como helado de fresa y galletas (All right)

Tú eres un algodón de azúcar, tu eres alfa y beta

Como Bulma y Vegeta

Ti dico “vieni a ballare, spegni il telefono”

Io e te punto com, tipo in camera

Balliamo il Reggaeton (Esatto)

Ho un missile nei pantaloni (Come? Come? Come?)

Ehi, la piccola è fragola e ha la ricetta (Yah)

Molto brillante in discoteca

Ho bagnato le tue labbra perché erano secche (Yeh)

Godiamoci il momento, che sembra una festa

Che belle mosse, ma, che carina che sei (Giusto)

Sono le tue labbra come gelato alla fragola e biscotti (Ok)

Tu sei lo zucchero filato, sei alfa e beta

Come Bulma e Vegeta

[Pre-coro: TINI]

Y si me dices “Baila conmigo” (Conmigo)

Yo contigo bailaré (Bailaré, bailaré)

Y si me sigues, yo a ti te sigo (Te sigo)

Donde quieras llévame

Así es secreto, dame tus besos (Besos)

No lo pienses, bésame (Bésame, bésame)

Y si me dices “Baila conmigo” (Conmigo)

Yo contigo bailaré (Yeah, yeah, dice)

E se mi dici “Balla con me” (Con me)

Ballerò con te (ballerò, ballerò)

E se mi segui, io seguo te (ti seguo)

Ovunque tu voglia portarmi

Quindi di nascosto, dammi i tuoi baci (baci)

Non pensarci, baciami (baciami, baciami)

E se mi dici “Balla con me”(Con me)

Ballerò con te (Sì, sì, dice)

[Coro: TINI, Lalo Ebratt]

TINI: Cuando tú me toca’, toca’, toca’, toca’

Cómo me provoca’, boca’, boca’, boca’

Cuando tú me besa’, de pies a cabeza

Sé que a ti te gustan mis labios de fresa

Quando tu mi tocchi, “tocchi, tocchi, tocchi

Come mi provochi, bocca, bocca, bocca

Quando tu mi baci, da cima a fondo

So che a te piacciono le mie labbra alla fragola





Lalo Ebratt: Cuando tú me toca’, toca’, toca’, toca’

La baby me provoca’, voca’, voca’, voca’

Cuando tú me besa’, me daña’ la cabeza (Hey)

TINI: Sé que a ti te gustan mis labios de fresa (That’s right)

Quando tu mi tocchi, “tocchi, tocchi, tocchi

La baby mi provoca, bocca, bocca, bocca

Quando tu mi baci, mi fa male la testa (Ehi)

So che a te piacciono le mie labbra alla fragola (Esatto)

[Outro: TINI, Lalo Ebratt]

Cuando tú me toca’, toca’, toca’, toca’ (Ay, ay, ay, eh)

Cómo me provoca’ (Lo nuestro fluye como el aire)

Cuando tú me besa’, de pies a cabeza (Ay, ay, ay, eh)

Es que a mí me gustan tus labios de fresa

Cuando tú me toca’, toca’, toca’, toca’ (Ay, ay, ay, eh)

Cómo me provoca’ (Lo nuestro fluye como el aire)

Cuando tú me besa’, de pies a cabeza (Ay, ay, ay, eh)

Sé que a ti te gustan mis labios de fresa, baby (That’s right)

L-A-L-O

Ah ah, oh ah, oh ah (TINI, TINI, TINI)

Baby (That’s right)

Baby

Quando tu mi tocchi, “tocchi, tocchi, tocchi (Ay, ay, ay, eh)

Come mi provochi (Il nostro scorre come l’aria)

Quando tu mi baci, dalla testa ai piedi (Ay, ay, ay, eh)

È che a me piacciono le tue labbra alla fragola

Quando tu mi tocchi, “tocchi, tocchi, tocchi (Ay, ay, ay, eh)

Come mi provochi (Il nostro scorre come l’aria)

Quando tu mi baci, dalla testa ai piedi (Ay, ay, ay, eh)

So che ti piacciono le mie labbra alla fragola, baby (Esatto)

L-A-L-O

Ah ah, oh ah, oh ah (TINI, TINI, TINI)

Baby (Giusto)

Baby





Ascolta su: