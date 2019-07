Thom Yorke – Dawn Chorus: audio, testo e traduzione della nuova canzone dall’album “Anima”

Dawn Chorus è la quarta traccia di Anima, terzo album solista di Thom Yorke rilasciato il 27 giugno 2019: leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta questa e le altre canzoni del disco del frontman dei Radiohead.

Scritto a quattro mani con Nigel Godrich, che ha anche curato la produzione, questo pezzo vede l’artista britannico rivolgersi a qualcuno che sembra ripetere gli stessi errori nella vita e si chiede come questa persona si comporterebbe se avesse la possibilità di “rifare tutto daccapo”. In realtà credo che Thom si rivolga a se stesso, esprimendo rammarico per alcune delle cose che ha fatto e cercando di farsi coraggio ad andare avanti nonostante gli errori del passato, anche se non sembra essere molto ottimista del fatto che sia veramente in grado di cambiare.

Thom Yorke Dawn Chorus testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

Back up the cul-de-sac

Come on, do your worst

You quit your job again

And your train of thought

If you could do it all again

A little fairy dust

A thousand tiny birds singing

If you must, you must

Please let me know

When you’ve had enough

Of the white light

Of the dawn chorus

If you could do it all again

You don’t know how much

Pronto pronto, moshi mosh

Come on, chop chop

Torna nel vicolo cieco

Forza, fai del tuo peggio

Hai lasciato di nuovo il tuo lavoro

E il tuo treno dei pensieri

Se potessi fare tutto daccapo

Un po’ di polvere di fata

Mille uccellini che cantano

Se devi, fallo

Per favore fammi sapere

Quando ne hai avuto abbastanza

Della luce bianca

Del coro dell’alba

Se potessi fare tutto daccapo

Non sai quanto

Pronto pronto, moshi mosh (nota: quando un italiano risponde al telefono sappiamo tutti che dice “pronto”. Quando i giapponesi rispondono al telefono dicono invece “moshi moshi”)

Forza, dai, dai!





If you could do it all again

Yeah, without a second thought

I don’t like leaving

The door shut

I think I missed something

But I’m not sure what

In the middle of the vortex

The wind picked up

Shook up the soot

From the chimney pot

Into spiral patterns

Of you, my love

Se potessi fare tutto daccapo

Sì, senza pensarci due volte

Non mi piace andarmene

La porta è chiusa

Credo che mi sfugga qualcosa

Ma non sono sicuro cosa

Nel bel mezzo del vortice

Il vento è aumentato

Toglie la fuliggine

Dal comignolo

In un modello a spirale

Di te, amore mio

You take a little piece

Then you break it off

It’s a bloody racket

It’s the dawn chorus

If you could do it all again

Big deal, so what?

Please let me know

When you’ve had enough

It’s the last chance

O.K. Corral

If you could do it all again

This time with style





Prendi un pezzerro

Poi lo rompi

È un maledetto baccano

È il coro dell’alba

Se potessi fare tutto daccapo

E allora, che problema c’è?

Per favore mi faccia sapere

Quando ne hai avuto abbastanza

È l’ultima occasione

OK. Corral

Se potessi fare di nuovo tutto

Questa volta con stile





Ascolta su: