Vacca – Odia feat. Biska: video ufficiale e testo della nuova canzone

Odia è un singolo del rapper Vacca in duetto con Biska, il cui video è disponibile dal 9 luglio 2019. Leggi il testo del brano, prodotto dal siciliano Fre$h Johnny, al secolo Giorgio Giannone.

Questo pezzo arriva dopo J-Lo feat. JP ed entrambi saranno inclusi nel futuro EP di Alessandro Vacca battezzato “20139“, che racchiuderà sei tracce e un totale di tre featuring. Il mini progetto arriva a pochi mesi di distanza dall’ultima fatica discografica Don Vacca Corleone. Per vedere il video diretto da Mattia Biancardi cliccate sull’immagine.

Vacca Odia testo

Il mio nemico mi odia per davvero

Tu invece fingi di volermi bene

Il mio nemico mi odia per davvero

Tu invece fingi di volermi bene

Il mio nemico mi odia per davvero

Il mio nemico mi odia per davvero

C’ho la batteria carica,

carica, 765 semi-automatica

Mica a scuola ho imparato sta cosa

L’ho fatto da solo, autodidattica

La sua lingua sulla punta del mio lollypop

Pollo fritto con sopra la paprika

Ci sono da prima, altro che copycat

Matto come Matte altroché matica

Chismo dopo cate, non mi salutare

Non ci conosciamo, tu non sei mio frate

Io non sono voi, che parlate male alle spalle di quelli con cui poi girate

A quanto pare qui nessuno si permette di dirmi che cosa debbo fare

Mi volete morto, ma purtroppo per voi sono ancora in giro a fare il ca**o che mi pare (yeah)





Gran Turismo in Zona 4, cuggi non fermarti se sei alla rotonda

Macho shambala al volante, anche se ci fermate ci fate una pompa

Biggie come braccio destro, cuggi, cuggi, sveglia, sì, al mattino presto

Giorno e notte in studio chiusi a lavorare per farvi stare in silenzio.

Mi fido solo della gente mia

Di quello che pensi a me che ca**o mene

Tu parli e parli dici sei di strada

Ma a te cuggi in strada nessuno ti vede

Non ti rimane che parlar con Dio

Perché qui nessuno ti ascolta e ti crede

Il mio nemico mi odia per davvero

Tu invece fingi di volermi bene

Il mio nemico mi odia per davvero

Tu invece fingi di volermi bene

Il mio nemico mi odia per davvero

Tu invece fingi di volermi bene

Il mio nemico mi odia per davvero

Il mio nemico mi odia per davvero

Tu invece fingi di volermi bene

Se scumpar nu frat a nisciun interess

Accir stu beat e me fanno l’inchiesta

Lei che esaudisce sempre ogni richiesta

Pesano gli occhi di chi mi detesta

A invidiare tutti i vivi, tutto male

Io che giro in strada e vedo tutto uguale

Chi mi insulta frate non ci può arrivare

Ci sto più che dentro tu stai in alto mare

Non dirmi son gusti

È da quando hai iniziato che fra non hai scritto mai altro che bullshit

Non sai quanto è profondo ‘sto mare di mer*a se non ti ci butti

Ra Casert fra fin a Milan se o dico chian nun t par chiar

Sord man contn nun è cont chian

Aropp tutto questo non si aggiusta

Se non fai la mossa giusta

Pierd ‘o piatt nun mantien ‘o patt

E dopo tutto questo non si aggiusta

Sono preso male, scendo con un personale

Teng appriess n’arsenale

Frate non chiamarmi frate

Questo separè tra dire e fare

Ho preferito diffidare





4 giga nella tasca quando scendo solo per stare tranquillo

Mo ti brucia che ci sto riuscendo e provi in ogni modo ad impedirlo

Poc parl, parl poc comm cant si t ferm pur ‘o sbirr

Al di fuori dei ragazzi miei non fidarti perché è tutt fint

Mi fido solo della gente mia

Di quello che pensi a me che cazzo mene

Tu parli parli dici sei di strada

Ma a te cuggi in strada nessuno ti vede

Non ti rimane che parlar con Dio

Perché nessuno qui ti ascolta e ti crede

Il mio nemico mi odia per davvero

Tu invece fingi di volermi bene

Il mio nemico mi odia per davvero

Tu invece fingi di volermi bene

Il mio nemico mi odia per davvero

Tu invece fingi di volermi bene

Il mio nemico mi odia per davvero

Il mio nemico mi odia per davvero

Tu invece fingi di volermi bene