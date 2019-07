Fabio Rovazzi (feat. J-AX & Loredana Bertè) – Senza Pensieri: il testo della canzone (domani l’audio)

Il 10 luglio 2019 è uscito il nuovo atteso singolo di Fabio Rovazzi battezzato Senza Pensieri, un futuro tormentone che vede la collaborazione di Loredana Bertè e J-AX, che di hit se ne intendono, ma un tormentone lo è già, visto che negli ultimi giorni si sta avendo modo di ascoltare un piccolo martellante assaggio nello spot Samsung Galaxy S10 con 3 e devo ammettere che quel poco che si è avuto modo di sentire, entra decisamente nella testa. Leggi il testo (siamo già in grado di proporvelo) e ascolta e guarda il video della canzone, che vede protagonista quest’inedito trio.

Ad un anno di distanza da Faccio quello che voglio, è il momento di questo brano scritto con la collaborazione di Danti dei Two Fingerz e prodotto da Merk & Kremont, che dal 10 luglio verrà anche trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali.

Sono loro gli autori e i produttori di questa canzone leggera e ritmata, caratterizzata da sonorità pop-funky decisamente adatta all’estate, la stagione più spensierata dell’anno perché chiudono le scuole e chi lavora va in ferie.

Il testo è ironicamente incentrato su tematiche ambientali, un’emergenza che coinvolge l’intero pianeta, come il surriscaldamento dello stesso e la tantissima plastica che si trova nei mari. Ma non finisce qui perché nel brano Rovazzi ci parla anche della dipendenza dai social network e dell’eccessivo consumismo, in una generazione dove non c’è più alcuna distinzione fra il lusso e le necessità, dove il superfluo diventa indispensabile, magari semplicemente per farsi belli davanti agli altri. Ma appunto, ironicamente Fabio suggerisce che anziché preoccuparsi, cercare di trovare una soluzione, è decisamente più comodo fregarsene, non pensarci.

La track sarà accompagnata dal video ufficiale, le cui riprese sono tuttora in corso tra Milano e Los Angeles. Sarà un “videoclip spaziale”, soprattutto perché, come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, vi sarà anche una navicella spaziale, con tanto di abbigliamento futuristico ed effetti speciali.

Senza Pensieri testo Rovazzi ft. J-AX & Loredana Bertè

Download su: Amazon – iTunes

Nella testa ho un buco nero

Spendo soldi per sentirmi più leggero

Nuovo show spettacolare

Su un’isola di plastica in mezzo al mare

Faccio mille foto mai vestito uguale

In 15 secondi ci si può annoiare

Non mi ricordo più che cosa devo fare

Ci sto prendendo gusto nel dimenticare

Senza problemi senza pensieri

L’insalatina per restare leggeri

Senza problemi senza pensieri

La posto oggi ma è una foto di ieri





Travolti dallo stress delirio universale

Basta solo non pensare

Il mondo finirà non ti devi preoccupare

Pronti con la prova costume per il riscaldamento globale

Oh na na na na…

Senza pensieri nessuno vuole problemi

Solo fake new e clickbaiting, baby

Laureata con 110 brava

Ma mandami foto dei piedi

che sorrido

Sotto sedativo

Acquisto compulsivo

Roba che non serve la voglio per primo

Per fare il figo dovrò chiedere un fido

Mi sa che tocca fare un altro pezzo estivo

Senza problemi senza pensieri

Come i vecchietti a esaminare i cantieri

Senza problemi senza pensieri

Abbiamo terra piatta e cieli sereni

Travolti dallo stress delirio universale

Basta solo non pensare

Il mondo finirà non ti devi preoccupare

Pronti con la prova costume per il riscaldamento globale





O na na na…

Non pensare non pensare non pensare lascia stare

Ti fa male ti fa male ti fa male

Dico sì ma non so più chi sono

La gente mi parla ma capisco solo

O na na na





Ascolta su:

Youtube – Video Ufficiale

Spotify

Deezer