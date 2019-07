Thom Yorke – Traffic: audio, testo e traduzione

Traffic è la traccia che apre Anima, album di Thom Yorke disponibile dallo scorso 26 giugno. leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta l’ipnotica e caotica canzone.

Già suonato dal vivo nel 2015, quasi 4 anni prima il rilascio ufficiale, questo pezzo è caratterizzato da testi che dipingono un’immagine violenta e distopica.

Thom Yorke Dawn Chorus testo e traduzione

[Verse 1]

Submit

Submerged

No body

No body

It’s not good

It’s not right

A mirror

A sponge

But you’re free

Sottomettiti

Sommerso

Nessun corpo

Nessun corpo

Non va bene

Non è giusto

Uno specchio

Una spugna

Ma sei libero

[Chorus]

Show me the money

Party with a rich zombie

Suck it in through a straw

Party with a rich zombie

Crime pays, she stays

In Kensington and Chelsea

And you have to make amends

To make amends to me





Fammi vedere i soldi

Festeggia con uno zombi ricco

Succhiali con una cannuccia

Festeggia con uno zombi ricco

Il crimine paga, lei rimane

A Kensington e Chelsea

E devi fare ammenda

Per fare ammenda con me

Nota: lo zombi ricco sta a indicare una élite finanziaria corrotta che fa soldi illegalmente, mentre il Borgo Reale di Kensington e Chelsea è l’area più ricca della Gran Bretagna, ma anche quella con la più alta disuguaglianza.

[Verse 2]

I can’t breathe

I can’t breathe

There’s no water

There’s no water

A drip feed

Foie gras

A brick wall

A brick wall

But you’re free

Non riesco a respirare

Mi manca l’aria

Non c’è acqua

Non c’è acqua

Una flebo

Foie gras

Un muro di mattoni

Un muro di mattoni

Ma sei libero





[Chorus]

Show me the money

Party with a rich zombie

Suck it in through a straw

Party with a rich zombie

Yeah, crime pays, she stays

In Kensington and Chelsea

And you have to make amends

To make amends to me

Fammi vedere i soldi

Festeggia con uno zombi ricco

Succhiali con una cannuccia

Festeggia con uno zombi ricco

Si, il crimine paga, lei rimane

A Kensington e Chelsea

E devi fare ammenda

Per fare ammenda con me





