The Weeknd – Final Lullaby: ascolta il nuovo brano (testo e traduzione)

Final Lullaby è una traccia bonus inclusa nell’edizione deluxe di After Hours, quinto album in studio di The Weeknd. Questa versione è uscita il 30 marzo 2020 e racchiude altri due inediti, vale a dire Missed You e Nothing Compares.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questa canzone molto calma e rilassante, anch’essa scritta e prodotta insieme a DaHeala. Uno dei temi di After Hours, è la disperata volontà di cercare di far funzionare una relazione. senza tuttavia riuscire nell’intento, come avvenuto nella nuova Nothing Compares, nella quale rendendosi conto che tra i due non funzionerà, la invita a lasciar perdere e a trovarsi un altro.

Tuttavia, tornando a questa track, entrambi non possono dimenticarsi l’uno dell’altro e la fidanzata fa fatica a trovare un altro partner e non mollerà facilmente questa relazione perché il suo cuore è solo per Abel, che sente che l’unico modo per liberarla sarebbe quello di mettere a dormire tale relazione, vale a dire porne fine, sebbene, come sottolineato in Alone Again, egli sappia che una volta che questo avverrà, potrebbe tornare ad essere vittima della tossicodipendenza.

The Weeknd Final Lullaby Testo

[Verse 1]

I’m running out of time

And you’ll always be on my mind

[Chorus]

And I can’t make you stay

In this broken place

And I hope you find peace

Close your eyes as I put us to sleep

[Post-Chorus]

Finally

To sleep

Finally

[Chorus]

And I can’t make you stay

In this broken place

And I hope you find peace

Close your eyes as I put us to sleep

[Post-Chorus]

Finally

Go to sleep

Finally

Oh-oh, oh, oh-oh

Oh-oh, oh, oh-oh-oh, oh

[Verse 2]

I’m home alone

My trauma, alone

[Chorus]

I can’t make you stay

In this broken place

Won’t you find peace?

Close your eyes and I put us to sleep





[Outro]

Woah, oh, oh

To sleep, woah

Na-na-na-duh-na-na

Woah, no, no

Na-na-na-na

Oh, oh, oh

Oh, oh, oh





Final Lullaby The Weeknd Traduzione

[Strofa 1]

Il tempo è quasi scaduto

E sarai sempre nei miei pensieri

[Rit.]

E non posso costringerti a restare

In questo posto distrutto [Nota: per broken place, l’artista intende la loro relazione, perché sembra che entrambi non riescono a dimenticarsi]

E spero che troverai la pace

Chiudi gli occhi mentre ci mettiamo a dormire

[Post-Rit.]

Finalmente

A dormire

Finalmente





[Rit.]

E non posso costringerti a restare

In questo posto distrutto

E spero che troverai la pace

Chiudi gli occhi mentre ci mettiamo a dormire

[Post-Rit.]

Finalmente

A dormire

Finalmente

Oh-oh, oh, oh-oh

Oh-oh, oh, oh-oh-oh, oh

[Strofa 2]

sono a casa da solo

Il mio trauma, da solo

[Rit.]

Non posso obbligarti a restare

In questo posto distrutto

Non riesci a trovare la pace?

Chiudi gli occhi e ci mettiamo a dormire

[Outro]

Woah, oh, oh

A dormire, woah

Na-na na–duh-na-na

Woah, no, no

Na-na-na-na

Oh oh oh

Oh oh oh

