The Weeknd – Alone Again: audio, testo e traduzione

Alone Again è la traccia che apre After Hours, quarto album in studio di The Weeknd, disponibile dal 20 marzo 2020. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta il brano.

In questa canzone scritta e prodotta con la collaborazione di Noah Sammak, Frank Dukes, Illangelo & DaHeala, Abel affronta un problema legato all’abuso di sostanze stupefacenti e paura di morire di overdose, così chiede alla sua morosa di ricordargli chi era e tirarlo fuori dai guai.

The Weeknd Alone Again Testo e Traduzione

Take off my disguise

I’m living someone else’s life

Suppressing who I was inside

So I throw 2,000 ones in the sky

Together we’re alone (Together we’re alone)

In Vegas I feel so at home (In Vegas I feel so at home)

I’m falling only for the night

So I throw 2,000 ones in the sky (The sky)

How much to light up my star again

And rewire all my thoughts?

Oh baby, won’t you remind me what I am?

And break, break my little cold heart

Call me up and I’ll send for you

Take me down to your altitude

I don’t know if I can be alone again

I don’t know if I can sleep alone again

Check my pulse for a second time

I took too much, I don’t wanna die

I don’t know if I can be alone again

I don’t know if I can sleep alone again





Count it up, it’s all for you, count it up

Count it up, it’s all for you, count it up

I don’t know if I can be alone again

I don’t know if I can be alone again





Traduzione

Toglimi il travestimento

Sto vivendo la vita di qualcun altro

Sopprimendo ciò che ero dentro

Quindi ne lancio 2000 in cielo

Insieme siamo soli (Insieme siamo soli)

A Las Vegas mi sento come a casa (A Las Vegas mi sento come a casa)

Sto precipitando solo per stanotte

Quindi ne lancio 2000 in cielo (Il cielo)

Quanto ci vuole per illuminare nuovamente la mia stella

E ricablare tutti i miei pensieri?

Oh baby, non mi ricordi ciò che sono?

E spezza, spezza il mio piccolo freddo cuore





Telefonami e farò venire qualcuno a prenderti

Portami giù alla tua quota

Non so se posso rimanere di nuovo da solo

Non so se posso dormire di nuovo da solo

Controllami le pulsazioni per la seconda volta

Ne ho assunta troppa, non voglio morire

Non so se posso rimanere di nuovo da solo

Non so se posso dormire di nuovo da solo

Contali, sono tutti per te, contali

Contali, sono tutti per te, contali

Non so se posso rimanere di nuovo da solo

Non so se posso nuovamente rimanere da solo

