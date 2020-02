The Strokes – Bad Decisions: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo singolo

Rilasciato martedì 18 febbraio 2020, Bad Decisions è il secondo singolo degli Strokes estratto dal sesto album in studio The New Abnormal, rilasciato il successivo 10 aprile. Il testo, la traduzione in italiano l’audio e il video diretto da Andrew Donoho, online dalle 18 (ora italiana).

Scritta da Nick Valensi, Fabrizio Moretti, Tony James, Billy Idol, Albert Hammond Jr., Nikolai Fraiture & Julian Casablancas e prodotta da Rick Rubin, la canzone interpola la melodia di “Dancing With Myself“, del singolo di successo di Billy Idol del luglio 1981, mentre Julian canta gli effetti negativi di una relazione.

Il brano arriva ad appena una settimana di distanza dal At The Door, primo anticipo del sesto disco della rock band statunitense, successore di Comedown Machine, uscito oltre sette anni fa.

The Strokes – Bad Decisions Testo

[Verse 1]

Dropped down the lights, I’m sitting with you

Moscow, 1972

Always singin’ in my sleep

I will leave it in my dreams

[Chorus]

Oh, makin’ bad decisions

Oh, makin’ bad decisions

Making bad decisions for you

Oh, makin’ bad decisions

Uh-oh, makin’ bad decisions

Makin’ bad decisions for you

[Post-Chorus]

Pick up your gun

Put up those gloves

Save us from harm

Safe or alone

[Verse 2]

Oh baby, I hang on everything you say

I wanna write down every word

But do me a favor when you come close

When I look around, don’t wanna see you

I don’t take advice from fools

Never listenin’ to you

[Chorus]

Oh, makin’ bad decisions

Oh, makin’ bad decisions

Making bad decisions for you

Oh, makin’ bad decisions

Uh-oh, makin’ bad decisions

Makin’ bad decisions for you

[Post-Chorus]

Pick up your gun

Put up those gloves

Save us from harm

Safe or alone





[Bridge]

You, you didn’t listen to me

But I, I didn’t listen to you

I waited so long listening for

Something to work

[Outro]

I’m makin’ bad decisions

Really, really bad decisions

I’m makin’ bad decisions

On you, on you

Yeah, yeah

Yeah, yeah

Ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh, ooh

I’m not gonna give a lot of credit

I don’t how to use how

‘Cause I can’t, I can’t

I can’t, can’t make anymore





La traduzione in italiano di Bad Decisions

[Str. 1]

Abbassate le luci, sono seduto con voi

Mosca 1972

Cantando sempre mentre dormo

Lo lascerò nei miei sogni

[Rit.]

Oh, prendere decisioni sbagliate

Oh, prendere decisioni sbagliate

Prendere decisioni sbagliate per te

Oh, prendere decisioni sbagliate

Uh-oh, prendere decisioni sbagliate

Prendere decisioni sbagliate per te

[Post-Ritornello]

Prendi la tua pistola

Metti quei guantoni

Salvaci dal male

Al sicuro o da soli

[Str. 2]

Oh piccola, ripenso a tutto quello che dici

Voglio scrivere ogni parola

Ma fammi un favore quando ti avvicini

Quando mi guardo intorno, non voglio vederti

Non accetto consigli dagli sciocchi

Ascoltarti mai





[Rit.]

Oh, prendere decisioni sbagliate

Oh, prendere decisioni sbagliate

Oh, prendere decisioni sbagliate per te

Oh, prendere decisioni sbagliate

Uh-oh, prendere decisioni sbagliate

Prendere decisioni sbagliate per te

[Post-Ritornello]

Prendi la tua pistola

Metti quei guantoni

Salvaci dal male

Al sicuro o da soli

[Ponte]

Tu, non mi hai ascoltato

Ma io non ti ho ascoltato

Ho aspettato così tanto ascoltando

Qualcosa su cui lavorare.

[Outro]

Sto prendendo decisioni sbagliate

Decisioni davvero pessime

Sto prendendo decisioni sbagliate

Con te, con te

Si si

Si si

Ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh, ooh

Non darò molto credito

Non so come si usa

Perché non posso, non posso

Non posso, non posso più

