The Strokes – At The Door: video ufficiale, testo e traduzione del comeback

Prodotto dal leggendario Rick Rubin, At The Door è il singolo che segna il ritorno degli Strokes, disponibile ovunque dall’11 febbraio 2020 come primo anticipo dell’atteso sesto album in studio The New Abnormal, out il 10 aprile 2020, a oltre sette anni di distanza dall’ultima fatica discografica Comedown Machine. Il testo, la traduzione in italiano l’audio e il video animato, scritto e diretto da Mike Burakoff

La rock band statunitense è finalmente tornata con questa bellissima e struggente canzone, scritta da Paul Vincent Vassallo, Fabrizio Moretti, Nick Valensi, Nikolai Fraiture, Albert Hammond Jr. & Julian Casablancas, che rappresenta solo il primo assaggio di questo progetto, prodotto da Rick Rubin, che racchiuderà altri otto inediti.

In questa emozionante ballata, il protagonista sembra essere immerso nella solitudine e nella depressione e sembra dover fare i conti con un obiettivo che non potrà mai essere conseguito.

The Strokes – At The Door Testo

[Verse 1]

I can’t escape it

I’m never gonna make it out of this in time

I guess that’s just fine

I’m not there quite yet

My thoughts, such a mess

Like a little boy

What you running for?

[Chorus]

Run at the door

Anyone home?

Have I lost it all?

Struck me like a chord

I’m an ugly boy

Holdin’ on the night

Lonely after light

You begged me not to go

Sinkin’ like a stone

Use me like an oar

And get yourself to shore

[Verse 2]

Bang at the door

Anyone home?

It’s just what they do

Right in front of you

Like a cannonball

Slamming through your wall

In their face, I saw

What they’re fighting for

I can’t escape it

I’m never gonna make it to the end, I guess

[Chorus]

Struck me like a chord

I’m an ugly boy

Holdin’ on the night

Lonely after light

Bangin’ on the door

I don’t wanna know

Sinkin’ like a stone

So use me like an oar

[Bridge]

Onto fight what I can’t see

Not tryna build

No dynasty

I can’t see beyond this wall

But we lost this game

So many times before





[Non-Lyrical Break]

[Outro]

I been on a cold road

I’ll be waiting, yeah

I’ll be waiting for the old times

Waiting for the time to pass

I been on a cold road

I’ll be waiting, yeah

I’ll be waiting for the old times

Waiting for the time to pass





La traduzione in italiano di At The Door

Non posso evitarlo

Non ce la farò ad uscirne vivo in tempo

Immagino che vada bene così

Non ci sono ancora arrivato

I miei pensieri, una tale confusione

Come un bambino

Per cosa stai correndo?

Corri alla porta

C’è qualcuno a casa?

Ho perso tutto?

Mi ha colpito come un accordo

Sono uno sgradevole ragazzo

In attesa della notte

Solitario dopo la luce

Mi hai pregato di non andare

Affondo come un sasso

Usami come un remo

E raggiungi la riva





Bussa alla porta

C’è qualcuno a casa?

Fanno questo

Proprio di fronte a te

Come una palla di cannone

Passa attraverso il muro

Nel loro volto, ho visto

Il motivo per cui combattono

Non posso evitarlo

Non arriverò alla fine, credo

Mi ha colpito come un accordo

Sono uno sgradevole ragazzo

In attesa della notte

Solitario dopo la luce

Bussano alla porta

Non voglio saperlo

Affondo come un sasso

Quindi usami come un remo

Per combattere quello che non posso vedere

Non cercare di costruire

Alcuna dinastia

Non riesco a vedere oltre questo muro

Ma abbiamo perso questa partita

Tante altre volte

Sono stato su una strada fredda

Aspetterò, yeah

Aspetterò i vecchi tempi

In attesa che il tempo passi

Sono stato su una strada fredda

Aspetterò, sì

Aspetterò i vecchi tempi

In attesa che il tempo passi

