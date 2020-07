The Rolling Stones – Scarlet: ascolta la nuova canzone

A poco meno di due settimane dalla release di Criss Cross, i Rolling Stones rendono disponibile Scarlet, quella che fino a poche ore fa è stata una unreleased track, ora finalmente disponibile come secondo anticipo dell’edizione deluxe di Goats Head Soup, che vedrà la luce il 4 settembre 2020.

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta la nuova canzone, scritta da Mick Jagger & Keith Richards e prodotta da Jimmy Miller. Pubblicata il 22 luglio, la traccia vede due ospiti d’eccezione: il leggendario Jimmy Page e Ric Grech, all’epoca bassista dei Traffic. Scarlet è inteso come nome di una donna, alla quale il cantante si rivolge.

Nell’atteso progetto discografico, vi saranno racchiuse in tre CD dieci track nella versione 2020, 12 canzoni, tra inediti (la succitata Criss Cross e All the Rage), strumentali, rarità, outtakes e versioni alternative, e quindici brani live registrati all’Arena Forest National di Bruxelles il 17 ottobre 1973.

Rolling Stones – Scarlet testo

BABY, YOU EXCITE ME

BUT YOU TALK TOO MUCH

WON’T STAND ON A CORNER

LOVE YOU MORE, OH YEAH

SCARLET, WHY YOU WEARING MY HEART ON YOUR SLEEVE

WHERE IT AIN’T SUPPOSED TO BE

SCARLET, WHY YOU TEARING MY HEART, ALL TO PIECES

IT AIN’T THE WAY IT’S SUPPOSED TO BE

SCARLET, WHY ARE YOU KEEPING MY HEART TO YOURSELF

IT AIN’T THE WAY IT’S SUPPOSED TO BE

SCARLET SCARLET

OOH YEAH!

YOU DON’T HAVE TO CHANGE YOUR MIND

AND LEAVE THIS NEIGHBOURHOOD SO FAR BEHIND

HONEY, YOU DON’T HAVE TO CRY NO MORE

WHEN I COME A KNOCKING, RIGHT AT YOUR FRONT DOOR

SCARLET, SCARLET, SCARLET

SCARLET, WHY YOU WEARING MY HEART ON YOUR SLEEVE

WHERE IT AIN’T SUPPOSED TO BE

SCARLET, SCARLET, OH

SCARLET, SCARLET, SCARLET

WHY YOU WEARING MY HEART





SCARLET, WHY YOU WEARING MY HEART

SCARLET, WHY YOU WEARING MY HEART

SCARLET, WHY YOU WEARING MY HEART

SCARLET.





La traduzione di Scarlet

PICCOLA, MI ECCITI

MA PARLI TROPPO

NON RESTERO’ IN UN ANGOLO

TI AMO DI PIÙ, OH YEAH

SCARLET, PERCHÉ PORTI IL MIO CUORE CON TE

DOVE NON È DOVREBBE ESSERE

SCARLET, PERCHÉ MI SPEZZI IL CUORE, LO FAI A PEZZI

Non E’ COSì CHE DOVREBBE ESSERE

SCARLET, PERCHÉ TIENI IL MIO CUORE PER TE

NON E’ COSI’ CHE DOVREBBE ESSERE

SCARLET, SCARLET

OOH YEAH!





NON DEVI CAMBIARE IDEA

E LASCIARE QUESTO QUARTIERE COSI’ LONTANO

TESORO, NON DEVI PIÙ PIANGERE

QUANDO VENGO A BUSSARE, PROPRIO ALLA PORTA DI CASA TUA

SCARLET, SCARLET, SCARLET

SCARLET, PERCHÉ PORTI IL MIO CUORE CON TE

DOVE NON DOVREBBE ESSERE

SCARLET, SCARLET, OH

SCARLET, SCARLET, SCARLET

PERCHÉ PERCHÉ PORTI IL MIO CUORE

SCARLET PERCHÉ PORTI IL MIO CUORE

SCARLET PERCHÉ PORTI IL MIO CUORE

SCARLET PERCHÉ PORTI IL MIO CUORE

SCARLET.

