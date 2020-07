The Rolling Stones – Criss Cross: guarda il video del grintoso brano (testo e traduzione)

I Rolling Stones vi presentano il nuovo singolo intitolato Criss Cross, un grintoso brano rilasciato il 9 luglio 2020, a oltre 2 mesi e mezzo di distanza dal fortunato comeback Living In A Ghost Town.

Originariamente intitolata Criss Cross Man (Save Me), fino a poche ore fa questa è stata una unreleased track, ora disponibile come primo anticipo dell’edizione deluxe di Goats Head Soup, prevista il 4 settembre 2020. Il progetto sarà composto da tre CD: quello con le dieci tracce in versione 2020, uno composto da 12 canzoni, tra inediti e strumentali, e un terzo CD con quindici live track registrate all’Arena Forest National di Bruxelles il 17/10/1973.

Il brano in oggetto è stato scritto da Keith Richards, Mick Jagger e Mick Taylor, mentre Jimmy Miller ha curato la produzione. Nel videoclip diretto da Diana Kunst, la protagonista è una ragazza che vediamo anche posizioni molto seducenti.

Rolling Stones – Criss Cross testo

Baby

Ooh!

Baby

Save me

Save me

Yeah, here come a woman

Givin’ me a criss cross mind

Save me

Save me, Ooh!

Yeah, here come a woman

Giving me a criss cross mind

I got a lotta knots in my hair

Oh! I can’t seem to straighten out

I think I need a blood transfusion

Yeah, here come a lady

Giving’me a criss cross mind

Darling

Darling

Ooh!

Save Me

Touch me

Kiss me

Lip to lip

Fingertip

Cheek to cheek

Skin to skin

Skin to skin

Tongue to tongue

Touch me, baby

?

?

?

Touch me baby

Yeah, yeah





Yeah, here come a lady

Giving’ me a criss cross mind

Mama walkin’ around in the rain

She want you every night

An’ think I need a blood transfusion

Yeah, here come a woman

Givin’ me a criss cross mind

Darling

Save Me

Darling

Save Me

Baby

Baby

Save me

Save me

Save me

Save me

Save me

Save me

Save me

Baby

Baby

Save me





La traduzione di Criss Cross

Piccola

Ooh!

Piccola

Salvami

Salvami

Sì, ecco una donna

Che mi fa venire una crisi di coscienza

Salvami

Salvami, ooh!

Sì, ecco una donna

Che mi fa venire una crisi di coscienza

Ho un sacco di nodi tra i capelli

Oh! Non riesco a sistemarli

Credo mi serva una trasfusione di sangue

Sì, ecco una signora

Che mi fa venire una crisi di coscienza





Tesoro

Tesoro

Ooh!

Salvami

Toccami

Baciami

Labbra a labbra

polpastrello

Guancia a guancia

Pelle a pelle

Pelle a pelle

Lingua a lingua

Toccami, piccola

?

?

?

Toccami piccola

Si si

Sì, ecco una signora

Che mi fa venire una crisi di coscienza

Va in giro sotto la pioggia

Ti vuole ogni notte

E credo mi serva una trasfusione di sangue

Sì, ecco una donna

Che mi fa venire una crisi di coscienza

Tesoro

Salvami

Tesoro

Salvami

Piccola

Piccola

Salvami

Salvami

Salvami

Salvami

Salvami

Salvami

Salvami

Piccola

Piccola

Salvami

Audio e video di Criss Cross