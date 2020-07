Tainy & J Balvin – Agua: guarda il video della canzone per la colonna sonora di SpongeBob – Amici in Fuga

Agua è una canzone di J. Balvin prodotta da Tainy, rilasciata il 9 luglio 2020 come singolo per la colonna sonora di SpongeBob – Amici in Fuga (titolo in inglese The SpongeBob Movie: Sponge on the Run; in spagnolo Bob Esponja: Un héroe al rescate), film d’animazione inizialmente previsto per il 31 luglio 2020 ma a causa della pandemia, il rilascio è prima slittato al 7 agosto e in seguito a data da destinarsi. Il lungometraggio dovrebbe uscire nei primi mesi del 2021 ma al momento non vi è una data certa.

Sotto la produzione del pluripremiato portoricano Tainy, il cantante colombiano canta una festa subacquea. Il testo del brano è stato firmato dai due artisti con la collaborazione di Sky Rompiendo, Ivanni Rodríguez, Alejandro Borrero, Mark Harrison, Jhay Cortez, Derek Drymon, Stephen Hillenburg, Keityn, Juan Camilo Vargas e Blaise Smith. Leggi la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video che accompagna la simpatica canzone.

Testo Agua di J. Balvin

[Intro: Painty the Pirate, Painty the Pirate & Kids, J Balvin]

SpongeBob SquarePants!

SpongeBob SquarePants!

SpongeBob SquarePants!

SpongeBob SquarePants!

Ah-hah

Hahaha

Ah-hah, hahahar

Esto e’ un—

Esto e’ un—, hey

[Rit.]

Esto e’ un party por debajo ‘el agua (J Balvin, man)

Baby, busca tu paragua’

Estamo’ bailando como pez en el agua (Tainy, Tainy), hey

Como pez en el agua, agua

No existe la noche ni el día

Aquí la fiesta mantiene encendía’ (-día’)

Siempre que pasa me guiña, hey

Dulce como piña (Yah; uh)

Esto e’ un party por debajo ‘el agua (Wuh)

Baby, busca tu paragua’

Estamo’ bailando como pez en el agua, hey

Como pez en el agua

[1a Strofa]

Eso e’ así, debajo ‘el sol (Ey)

Vamo’ pa’l agua que hace calor (Wuh)

Dice que me vio en el televisor (Uh)

Dizque me reconoció, mmm, no fue un error (Ey; yah)

Y te conozco, Calamardo (Ouh; yah)

Dale, sonríe, que bien la estamo’ pasando (Ey, ay)

Y estamo’ al Gary, ay

Montamo’ el party (Party, party)

‘Tamo en Bikini con to’a la’ mami’ (To’a la’ mami’; yah)

[Refrán]

Puedo estar debajo del mar

Y debajo del mar tú me va’ a encontrar (Yah)

Desde hace rato veo que quiere’ bailar

Y no cambies de tema

[Rit.]

Esto e’ un party por debajo ‘el agua (Rra)

Baby, busca tu paragua’

Estamo’ bailando como pez en el agua (Wuh), hey

Como pez en el agua, agua

No existe la noche ni el día (No)

Aquí la fiesta mantenla encendía’ (-día’)

Siempre que pasa me guiña, hey

Dulce como piña

[2a Strofa]

Muy fuerte sin ejercicio

Pero bailando se me nota el juicio (Juicio), ey

Tanto calor que me asfixio

Soy una estrella pero no soy Patricio, no

Sacúdete la arena, Arenita

Y sonríe que así te ve’ bonita, wow, de revista

Baila feliz en la pista

Bajo del sol pa’ que quede’ morenita, hay party

[Refrán]

Puedo estar debajo del mar

Y debajo del mar tú me va’ a encontrar (Yah)

Desde hace rato veo que quiere’ bailar

Y no (Oh) cambies de tema

[Ponte]

Who lives in a pineapple under the sea?

SpongeBob SquarePants, you know what I mean?

Who lives in a pineapple under the sea?

Bob Esponja, you know what I mean? (Oh)





[Outro]

(Esto es un party, party

Esto es un party

Baby, busca tu paragua’

Me gusta, me gusta como si fuera agua, hey

Como si fuera agua)

J Balvin, man

Tainy

Mosty, ma’





La traduzione di Agua

[Intro]

SpongeBob SquarePants!

SpongeBob SquarePants!

SpongeBob SquarePants!

SpongeBob SquarePants!

Ah-hah

Hahaha

Questa è un-

Questa è un …

[Rit.]

Questa è una festa sott’acqua (J Balvin, amico)

Baby, prendi il tuo ombrello

Stiamo ballando come un pesce nell’acqua (Tainy), ehi

Come un pesce nell’acqua, acqua

Non c’è né notte né giorno

Qui la festa resta accesa (accesa)

Ogni volta che succede, mi fa l’occhiolino, ehi

Dolce come l’ananas (Yah; uh)

Questa è una festa sott’acqua (Woo)

Baby, cerca il tuo ombrello

Stiamo ballando come un pesce nell’acqua, ehi

Come un pesce nell’acqua

[1a Strofa]

È così, sotto il sole (Ey)

Andiamo in acqua perché fa caldo (Woo)

Dice che mi ha visto in televisione (Ah)

Presumibilmente mi ha riconosciuto, mmm, non è stato un errore (Ey; yah)

E ti conosco, Calamardo (Ouh; yah)

Ok, sorridi, che ci stiamo divertendo (Ey, ay)

E siamo a Gary, ay

Mettiamo su la festa (festa, festa)

Siamo in bikini con tutte le donne (tutte le donne; yah)

[Refrán]

Posso stare sotto il mare

E sotto il mare mi troverai (Yah)

E’ da molto tempo che vedo che vuole ballare

E non cambiare discorso





[Rit.]

Questa è una festa sott’acqua (Rra)

Baby, prendi il tuo ombrello

Stiamo ballando come un pesce nell’acqua (Woo), ehi

Come un pesce nell’acqua, acqua

Non c’è né notte né giorno (No)

Qui la festa resta accesa (accesa)

Ogni volta che succede, mi fa l’occhiolino, ehi

Dolce come l’ananas

[2a Strofa]

Molto forte senza esercizio

Ma ballare ha senso (senso), ey

Così caldo che sto soffocando

Sono una stella ma non sono Patricio, no

Scuoti la sabbia, Sandy

E sorridi che così sei carina, wow, da rivista

Balla felice sulla pista da ballo

Sotto il sole così rimani abbronzata, c’è una festa

[Refrán]

Posso stare sotto il mare

E sotto il mare mi troverai (Yah)

E’ da molto tempo che vedo che vuole ballare

E non (Oh) cambiare discorso

[Ponte]

Chi vive in un ananas sotto il mare?

SpongeBob SquarePants, capisci cosa intendo?

Chi vive in un ananas sotto il mare?

SpongeBob, capisci cosa intendo? (Oh)

[Outro]

(Questa è una festa, festa

Questa è una festa

Piccola, prendi il tuo ombrello

Mi piace, mi piace come se fosse acqua, ehi

Come se fosse acqua)

J Balvin, amico

Tainy

Mosty, ma’

