The Cranberries – The Pressure: audio, testo e traduzione

Dal 1° marzo è disponibile il singolo dei Cranberries che si intitola The Pressure, secondo pezzo che ha anticipato l’uscita dell’ultimo album in studio In The End, out il prossimo 26 aprile.

Ricordo che il primo estratto dal progetto è stato All Over Now e Wake Me When It’s Over il terzo anticipo.

Prodotta da Stephen Street, in questa semplice ma bella canzone, la cantante Dolores O’Riordan canta di sentirsi sotto pressione, una pressione che svanisce quando vede il viso di una persona.

The Cranberries – The Pressure Traduzione

Quando vedo il tuo viso

Tutte le mie preoccupazioni svaniscono

Si dissipano

Quando vedo il tuo viso

Tutte le mie preoccupazioni svaniscono

Si disintegrano

Quando sentivo la pressione

Sapevi che ero sotto pressione

Quando mi sono sentita sotto pressione

Mi hai fatto sentire molto meglio

A volte mi sveglio in una camera da letto

Andando verso molti muri di mattoni

Così tanti muri di mattoni

Così tanti muri di mattoni

A volte mi sveglio in una camera da letto

A volte fisso il vuoto

Quanto è grande questo posto?

Quanto è grande questo posto?

Perché mi sento sotto pressione

Sai che mi sento sotto pressione

Quando mi sono sentita sotto pressione

Mi hai fatto sentire molto meglio

Perché mi sento sotto pressione

Sapevi che sono sotto pressione

Quando mi sono sentita sotto pressione

Mi hai fatto sentire molto meglio

Quando mi sono sentita sotto pressione

Mi hai fatto sentire molto meglio





Vedo il tuo viso

Tutte le mie preoccupazioni svaniscono

Svaniscono

The Pressure Testo

Autori: Noel Hogan & Dolores O’Riordan.

When I see your face

All of my worries dissipate from me

Dissipate from me

When I see your face

All of my worries dissipate from me

Disintegrate

When I was feeling the pressure

You know I feel under pressure

When I’m feeling the pressure

You made me feel so much better

Sometimes I wake up in a bedroom

Walking into many brick walls

So many brick walls

So many brick walls

Sometimes I wake up in a bedroom

Sometimes I just stare into space

How big is this place?

How big is this place?





‘Cause I’m feeling the pressure

You know I feel under the pressure

When I’m feeling the pressure

You made me feel so much better

‘Cause I’m feeling the pressure

You know I feel under pressure

When I’m feeling the pressure

You made me feel so much better

When I’m feeling the pressure

You made me feel so much better

I see your face

All of my worries dissipate from me

Dissipate





