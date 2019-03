Paloma Mami – No Te Enamores: video ufficiale, testo e traduzione

Paloma Rocío Castillo Astorga, in arte Paloma Mami, è un’emergente cantautrice classe 1999, originaria del Cile ma cresciuta a New York, che ha iniziato la carriera nel programma musicale e televisivo cileno Red Real con il nome Paloma Castillo. Il suo flow e i suoi accattivanti testi, hanno attirato l’attenzione di importanti artisti come Nicky Jam, Maluma, J. Balvin, Diplo e molti altri, così nell’ottobre 2018 firma con Sony Music Latin, divenendo la prima artista cilena della sua generazione a lavorare per un’etichetta multinazionale. Dopo l’ottimo singolo d’esordio Not Steady, un mix tra inglese e spagnolo, è arrivato il secondo singolo No Te Enamores, disponibile dal 21 dicembre 2018.

E anche questo elegante, sofisticato e di grande impatto pezzo urban-latin, on air dal 29 marzo 2019, si è rivelato un successo di questo nuovo volto della musica latina, ottenendo in poche settimane decine di milioni di streams e di visualizzazioni del videoclip.

Paloma Mami – No Te Enamores Traduzione

Non sono quello che pensi, e se ti lasci andare

Non sarà colpa mia se il tuo cuore non riesce a riprendersi

Tu sei buono, io sono cattiva (o “tu sei il bene, io sono il male”)

E non sono abituata

Nessuno mi ha insegnato ad amare

Non innamorarti di me

No, no, no

Non innamorarti di me, no

No, no, no

Il tuo cuore potrebbe rompersi

No, no, no

Non innamorarti di me, no

No, no, no, no

Sono il tipo che quando arriva il fine settimana va alle feste

Quella che ti ignora se cerchi di avvicinarti

Dimmi, cosa ti fa pensare che sarò al tuo fianco?

Dimmi se ad eccitarti sono i miei fianchi

Perché so che non perdonano

Selvaggia come le amazzoni

Non esiste nessuno che mi domi

Non innamorarti di me

No, no, no

Non innamorarti di me, no

No, no, no

Il tuo cuore potrebbe rompersi

No, no, no

Non innamorarti di me, no

No, no, no, oh

Il mio corpo è arte

Nessuno lo tocca, io sono come la Monna Lisa

Lo lascio fare, se muore dalla voglia di giocare in fretta

Vince solo chi mi fa accapponare pelle

Non innamorarti, uomo avvisato mezzo salvato

Li faccio peccare con il mio bacino e il mio sorriso

Gli ho inavvertitamente fatto spendere i suoi fondi Visa

La-La-La c’è chi può, può e io posso

Tesoro, se mi concedo, approfittane

Tutto è con discrezione, non credo nelle terze parti

In questo caso, non sei tu, sono io





Non innamorarti di me

No, no, no

Non innamorarti di me, no

No, no, no

Il tuo cuore potrebbe rompersi

No, no, no

Non innamorarti di me, no

No, no, no, oh

Senti che hai bisogno di una ragazza spagnola nella tua vita

Ma non innamorarti mai, tesoro

Paloma Mami

Ascolta questa musica (musica)

Balcony Rhymes (dal balcone)

Dimmelo Jowny

DJ Luian (DJ Luian)

Mambo-Mambo Kingz (Mambo-Mambo Kingz)

(No, no, no)

(No, no, no, oh)

(No, no, no)

(Li faccio peccare con il mio bacino e il mio sorriso)

(Involontariamente gli faccio spendere i fondi Visa)

No Te Enamores – Paloma Mami – Testo

Autori: Jowny Boom Boom, Mambo Kingz, DJ Luian & Paloma Mami.

No soy lo que crees, y si te dejas llevar

No me hago responsable si tu corazón no puede recuperar

Tú ere’ el bien, yo soy el mal

Y no suelo acostumbrar

Nunca me enseñaron a amar

No te enamores de mí

No, no, no

No te enamores de mí, no

No, no, no

Tu corazón puedo partir

No, no, no

No te enamores de mí, no

No, no, no, no

Yo soy de esa’ que toca el fin de semana no fallan en salir (En salir)

La que te pichea si te acercas a mí

Dime, ¿qué te hace pensar que yo estaré pa’ ti? (Pa’ ti)

Dime si son mis cadera’ que te ilusionan

Porque yo sé que no perdonan

Salvaje como amazona

No existe quien me doma (Me doma)

No te enamores de mí

No, no, no

No te enamores de mí, no

No, no, no

Tu corazón puedo partir

No, no, no

No te enamores de mí, no

No, no, no, oh





Mi cuerpo es un arte

Nadie lo toca, soy como la Mona Lisa

Yo le permito, se muere por tocar de prisa

Sólo gana quien mi piel eriza

No te enamore’, en guerra no muere gente si se avisa

Hago que pequen con mi cadera y sonrisa

Sin querer le hago que gaste los fondos de la Visa

La-La-La que puede, puede, y yo puedo

Baby, si me entrego, aprovéchalo

Todo es discreto, no creo en tercero’

En este caso no eres tú, soy yo

No te enamores de mí

No, no, no

No te enamores de mí, no

No, no, no

Tu corazón puedo partir

No, no, no

No te enamores de mí, no

No, no, no, oh

Feel like you need a spanish mami in your life

Pero no te enamores, papi (Papi)

Paloma Mami (-ma Mami)

Hear This Music (Music)

Rimas de Balcón (de Balcón)

Dímelo Jowny (Dímelo Jowny)

DJ Luian (DJ Luian)

Mambo-Mambo Kingz (Mambo-Mambo Kingz)

(No, no, no)

(No, no, no, oh)

(No, no, no)

(Hago que pequen con mi cadera y sonrisa)

(Sin querer le hago que gaste los fondos de la Visa)





