The Chainsmokers & Bebe Rexha – Call You Mine: video ufficiale, testo e traduzione

Leggi il testo e la traduzione in italiano di Call You Mine, singolo dei The Chainsmokers e Bebe Rexha, disponibile ovunque dal 31 maggio 2019. Ascolta il nuovo brano firmato da Andrew Taggart, ​watt, Ali Tamposi, Steve Mac & Norman Whitfield.

La canzone arriva dopo Who Do You Love (feat. 5SOS), Kills You Slowly e Do You Mean (ft. Ty Dolla $ign & bülow). Questi quattro singoli, saranno inclusi nel terzo album in studio World War Joy, che uscirà quest’anno.

Il duo statunitense vi presenta questa nuova produzione, che per la quarta volta vede la cantautrice americana Bebe Rexha come vocalist principale.

Qui la cantante ricorda i momenti in cui la relazione con la persona che ama ebbe inizio e questo rapporto ha sicuramente passato periodi migliori. Così Bebe spera che si possa ricominciare, ricordando le fasi e il luogo in cui scattò questa scintilla.

Dalle ore 16 del 31 maggio sarà on line il video ufficiale diretto da Dano Cerny, a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine.

Call You Mine testo – The Chainsmokers & Bebe Rexha

Two kids with their hearts on fire

Who’s gonna save us now?

When we thought that we couldn’t get higher

Things started looking down

I look at you and you look at me

Like nothing but strangers now

Two kids with their hearts on fire

Don’t let it burn us out

Think about what you believe in now

Am I someone you cannot live without, out?

‘Cause I know I don’t wanna live without you

Yeah, come on, let’s turn this all around

Bring it all back to that bar downtown

When you wouldn’t let me walk out on you, yeah

You said, “Hey, whatcha doing for the rest of your life?”

And I said, “I don’t even know what I’m doing tonight”

Went from one conversation to your lips on mine

And you said “I never regretted the day that I called you mine”

So I call you mine, can I call you mine?

And you said “I never regretted the day that I called you mine”

Broke kids running through the city

Drunk on the subway train

Set free every time you kissed me

We couldn’t feel no pain

You looked at me and I looked at you

Like we’d never look away

Broke kids running through the city

Don’t let the memory fade

You said “Hey, whatcha doing for the rest of your life?”

And I said “I don’t even know what I’m doing tonight”

Went from one conversation to your lips on mine

And you said “I never regretted the day that I called you mine”

So I call you mine, can I call you mine?

And you said “I never regretted the day that I called you mine”

Think about what you believe in now

Am I someone you cannot live without, out?

‘Cause I know I don’t wanna live without you





Yeah, come on, let’s turn this all around

Bring it all back to that bar downtown

When you wouldn’t let me walk out on you

You said “Hey, whatcha doing for the rest of your life?

And I said “I don’t even know what I’m doing tonight”

Went from one conversation to your lips on mine

And you said, “I never regretted the day that I called you mine”

So I call you mine

And you said, “I never regretted the day that I called you mine”

Can I call you mine?

Can I call you mine?

Can I call you mine?

Can I call you mine?





The Chainsmokers Call You Mine traduzione

Due ragazzi con i cuori in fiamme

Chi ci salverà adesso?

Quando pensavamo di non poter andare più in alto

Le cose hanno iniziato a peggiorare

Io guardo te e tu guardi me

Come nient’altro che estranei ora

Due ragazzi con il cuore in fiamme

Non permettiamo che la fiamma si spenga

Pensa a ciò in cui credi adesso

Sono una persona senza la quale non puoi vivere?

Perché so che non voglio vivere senza di te

Sì, andiamo, diamo una svolta a tutto questo

Riportiamo tutto in quel bar al centro

Quando non volevi lasciarmi andar via, si

Hai detto, “Ehi, cosa farai per il resto della tua vita?”

E io dissi: “Non so nemmeno cosa farò stasera”

Siamo passati da una conversazione alle tue labbra sulle mie

E tu hai detto: “Non ho mai rimpianto il giorno in cui ti ho detto che eri mia”

Quindi ti dico che sei mio, posso dirti che sei mio?

E hai detto: “Non ho mai rimpianto il giorno in cui ti ho detto che eri mia”





Ragazzi al verde che attraversano la città

Ubriachi nella metropolitana

Ti liberavi tutte le volte che mi baciavi

Non potevamo sentire alcun dolore

Mi guardavi e ti guardavo

Senza mai distogliere lo sguardo

Ragazzi al verde che attraversano la città

Non lasciare che il ricordo svanisca

Hai detto, “Ehi, cosa farai per il resto della tua vita?”

E io dissi: “Non so nemmeno cosa farò stasera”

Siamo passati da una conversazione alle tue labbra sulle mie

E tu hai detto: “Non ho mai rimpianto il giorno in cui ti ho detto che eri mia”

Quindi ti dico che sei mio, posso dirti che sei mio?

E hai detto: “Non ho mai rimpianto il giorno in cui ti ho detto che eri mia”

Pensa a ciò in cui credi adesso

Sono una persona senza la quale non puoi vivere?

Perché so che non voglio vivere senza di te

Sì, forza, diamo una svolta a tutto questo

Riportiamo tutto in quel bar al centro

Quando non volevi lasciarmi andar via, si

Hai detto, “Ehi, cosa farai per il resto della tua vita?”

E io dissi: “Non so nemmeno cosa farò stasera”

Siamo passati da una conversazione alle tue labbra sulle mie

E tu hai detto: “Non ho mai rimpianto il giorno in cui ti ho detto che eri mia”

Quindi ti dico che sei mio

E tu hai detto: “Non ho mai rimpianto il giorno in cui ti ho detto che eri mia”

Posso dirti che sei mio?

Posso dirti che sei mio?

Posso dirti che sei mio?

Posso dirti che sei mio?

