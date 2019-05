The Unlikely Candidates – Novocaine: video ufficiale, testo e traduzione

Rilasciato il 22 marzo 2019, Novocaine è un singolo dei The Unlikely Candidates, indie rock band texana composta da Kyle Morris (voce), Cole Male (chitarra), Kevin Goddard (batteria), Brenton Carney (chitarra solista), e Jared Hornbeek (basso).

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta la canzone, scritta da John Alicastro.

Formatosi a una festa del liceo, il gruppo statunitense debutta in Italia con questo interessante e simpatico pezzo, on air da venerdì 31 maggio. Il video è stato diretto da Mattias Russo-Larsson e per vederlo clicca sull’immagine.

Novocaine testo The Unlikely Candidates

Novocaine

I keep it coming so I feel no pain

I tell my girl that imma change my ways

She knows I’m never gonna change (change)

Same old shit

Runnin’ my mouth until she busts my lip

So many problems, you can take your pick

I know I’m never gonna change (change)

I am what I am

I know what I know

I’ll let you down if you let me too close

I am what I am

I know what I know

You’ll catch me runnin’ away then you’ll know

I can’t change

Guess you could blame it on my left side brain

I should know better but you know I know I know

I ain’t ever gonna change

Got no shame

Spent all my money soon as I got paid

I should know better but you know I know I know

I ain’t ever gonna change

Wonder why

The party’s over soon as I arrive

Must of done something in a former life

And I don’t really wanna change

Change

I am what I am

I know what I know

I’ll let you down if you let me too close

I am what I am

I know what I know

You’ll catch me runnin’ away then you’ll know

I can’t change

Guess you could blame it on my left side brain

I should know better but you know I know I know

I ain’t ever gonna change

Got no shame

Spent all my money soon as I got paid

I should know better but you know I know I know

I ain’t ever gonna change (change)

I am what I am

I know what I know

I’ll let you down if you let me too close

I am what I am

I know what I know

You’ll catch me runnin’ away then you’ll know

I am what I am

I know what I know

I’ll let you down if you let me too close

I am what I am

I know what I know

You’ll catch me runnin’ away then you’ll know

I am what I am

I know what I know

I’ll let you down if you let me too close

I am what I am

I know what I know

You’ll catch me runnin’ away then you’ll know

I can’t change

Guess you could blame it on my left side brain

I should know better but you know I know I know

I ain’t ever gonna change

Well I got no shame

Spent all my money soon as I got paid

I should know better but you know I know I know

I ain’t ever gonna change





Change





Novocaine traduzione The Unlikely Candidates

Novocaina

Non smettere così non sento dolore

Dico alla mia ragazza che cambierò vita

Lei sa che non cambierò mai

Solota mer*a

Dirige la mia bocca finché non mi spacca il labbro

Così tanti problemi, c’è l’imbarazzo della scelta

So che non cambierò mai

Sono quel che sono

So quel che so

Ti deluderò se mi lasci troppo vicino

sono quel che sono

So quel che so

Mi prenderai mentre scappo, così saprai che

Non posso cambiare

Immagino tu possa dare la colpa al lato sinistro del mio cervello

Avrei dovuto saperlo ma tu sai che io so che

Non cambierò mai

Non mi vergogno

Ho speso tutti i miei soldi appena sono stato pagato

Avrei dovuto saperlo ma tu sai che io so che

Non cambierò mai

Chissà perché

Appena arrivo io la festa sia finita

Devo aver fatto qualcosa in una vita precedente

E non voglio davvero cambiare

Cambiare

Sono quel che sono

So quel che so

Ti deluderò se mi lasci troppo vicino

sono quel che sono

So quel che so

Mi prenderai mentre scappo, così saprai che

Non posso cambiare

Immagino tu possa dare la colpa al lato sinistro del mio cervello

Avrei dovuto saperlo ma tu sai che io so che

Non cambierò mai





Non ho vergogna

Ho speso tutti i miei soldi appena sono stato pagato

Avrei dovuto saperlo ma tu sai che io so che

Non cambierò mai

Sono quel che sono

So quel che so

Ti deluderò se mi lasci troppo vicino

sono quel che sono

So quel che so

Mi prenderai mentre scappo, così saprai che

Sono quel che sono

So quel che so

Ti deluderò se mi lasci troppo vicino

sono quel che sono

So quel che so

Mi prenderai mentre scappo, così saprai che

Sono quel che sono

So quel che so

Ti deluderò se mi lasci troppo vicino

sono quel che sono

So quel che so

Mi prenderai mentre scappo, così saprai che

Non posso cambiare

Immagino tu possa dare la colpa al lato sinistro del mio cervello

Avrei dovuto saperlo ma tu sai che io so che

Non cambierò mai

Beh, non ho vergogna

Ho speso tutti i miei soldi appena sono stato pagato

Avrei dovuto saperlo ma tu sai che io so che

Non cambierò mai

Cambiare

