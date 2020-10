Bring Me The Horizon – Teardrops: Leggi il testo e la traduzione e guarda il video (dalle ore 20)

Rilasciato giovedì 22 ottobre 2020, Teardrops è il quarto anticipo di Post Human: Survival Horror, settimo album della rock band britannica, previsto il 30 ottobre 2020, a un anno e nove mesi di distanza dall’ultima fatica discografica Amo.

Leggi il testo e la traduzione in italiano e guarda il video, scritto e diretto da Oliver Sykes e online dalle ore 20 del 22 ottobre. Il singolo arriva dopo i successi di “Ludens“, “Parasite Eve” e “Obey“.

Per quel che concerne il significato, nella canzone sembra si parli di una relazione che va tutt’altro che bene, con il protagonista che manifesta in maniera piuttosto evidente il suo malessere.

Nel nuovo attesissimo disco, saranno presenti un totale di nove tracce inedite: “Dear Diary”, “Itch For The Cure (When Will We Be Free?)”, “Kingslayer”, “1×1” e la track di chiusura dal lunghissimo titolo “One Day The Only Butterflies Left Will Be In Your Chest As You March Towards Your Death”, sono le restanti cinque canzoni ancora da scoprire.

Testo Teardrops dei BMTH

Teardrops

[1a Strofa]

We hurt ourselves for fun

Force-feed our fear until our hearts go numb

Addicted to a lonely kind of love

What I wanna know

[Pre-Ritornello]

Is how we got this stressed out, paranoid

Everything is going dark

Nothing makes me sadder than my head

[Ritornello]

I’m running out of teardrops, let it hurt ‘til it stops

I can’t keep my grip, I’m slipping away from me

Oh, God, everything is so fucked, but I can’t feel a thing

The emptiness is heavier than you think

[2a Strofa]

I’m tripping on the edge

High as a kite, I’m never coming down

And if you hear me, guess you know how it feels

To be alone

[Pre-Ritornello]

So how’d we get this stressed out, paranoid?

Everything is going dark

Nothing makes me sadder than my head

[Ritornello]

I’m running out of teardrops, let it hurt ‘til it stops

I can’t keep my grip, I’m slipping away from me

Oh, God, everything is so fucked, but I can’t feel a thing

The emptiness is heavier than you think

[Ponte]

Suicidal, violent, tragic state of mind

Lost my halo, now I’m my own anti-christ

Suicidal, violent, tragic state of mind

Lost my halo, now I’m my own anti-christ

I’m running out of teardrops, let it hurt ‘til it stops

I can’t keep my grip, I’m slipping away from me

Oh, God, everything is so fucked, but I can’t feel a thing

The emptiness is heavier than you think





[Ritornello]

I’m running out of teardrops, let it hurt ‘til it stops

I can’t keep my grip, I’m slipping away from me

Oh, God, everything is so fucked, but I can’t feel a thing

The emptiness is heavier than you think

[Conclusione]

Teardrops

Teardrops

I’m running out of teardrops

The emptiness is heavier than you think





La traduzione di Teardrops

Lacrime

Ci facciamo del male per divertimento

Alimentando forzatamente la nostra paura finché i nostri cuori non diventano insensibili

Dipendenti da un genere di amore solitario

Quello che voglio sapere è

Come facciamo andare avanti stressati, paranoici

Sta diventando tutto oscuro

Nulla mi rende più triste della mia testa

Sto esaurendo le lacrime, lascio che ferisca finché non si ferma

Non riesco a mantenere la presa, la situazione mi sta sfuggendo di mano

Oh, Dio, va tutto a pu**ane, ma non sento più niente

Il senso vuoto è più pesante di quanto immagini

Son in trip e al limite

Fatto come un aquilone, non voglio saperne di scendere [Nota: “High as a kite” viene utilizzato per dire di essere fatti, strafatti, completamente sballati, che può essere tradotto anche in “fatto come una pigna”]

E se mi ascolti, immagino tu sappia cosa voglia dire

Essere solo





Allora come facciamo ad andare avanti stressati, paranoici?

Sta diventando tutto oscuro

Nulla mi rende più triste della mia testa

Sto esaurendo le lacrime, lascio che ferisca finché non si ferma

Non riesco a mantenere la presa, la situazione mi sta sfuggendo di mano

Oh, Dio, va tutto a pu**ane, ma non sento più niente

Il senso vuoto è più pesante di quanto immagini

Stato mentale suicida, violento e tragico

Ho perso la mia aureola, adesso sono l’anticristo di me stesso

Stato mentale suicida, violento e tragico

Ho perso la mia aureola, adesso sono l’anticristo di me stesso

Sto esaurendo le lacrime, lascio che ferisca finché non si ferma

Non riesco a mantenere la presa, la situazione mi sta sfuggendo di mano

Oh, Dio, va tutto a pu**ane, ma non sento più niente

Il senso vuoto è più pesante di quanto immagini

Sto esaurendo le lacrime, lascio che ferisca finché non si ferma

Non riesco a mantenere la presa, la situazione mi sta sfuggendo di mano

Oh, Dio, va tutto a pu**ane, ma non sento più niente

Il senso vuoto è più pesante di quanto immagini

Lacrime

Lacrime

Sto esaurendo le lacrime

Il senso vuoto è più pesante di quanto immagini

Il video di Teardrops