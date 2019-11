Bring Me The Horizon – Ludens: audio, lyric video, testo e traduzione del nuovo brano per il videogame “Death Stranding”

Rilasciato il 6 novembre 2019 via RCA Records, Ludens è un singolo dei Bring Me The Horizon inciso per la colonna sonora di Death Stranding, la cui soundtrack sarà disponibile dal successivo 8 novembre, insieme al videogame, in pre-order su Amazon. Al suo interno, nove inediti di artisti come Major Lazer & Khalid, Alan Walker, Neighbourhood e CHVRCHES.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il lyric video che accompagna la nuova canzone della rock band inglese capitanata da Oliver Sykes, il cui titolo prende spunto dall’icona e dalla mascotte della Kojima Productions. Inoltre Die-Hardman, il personaggio del videogioco, indossa una maschera di teschio con scritto sulla pronte proprio la parola latina Ludens. Il brano è stato scritto e prodotto da Oliver Sykes & Jordan Fish

Bring Me The Horizon – Ludens Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1]

Some resist the future, some refuse the past

Either way, it’s messed up if we can’t unplug the fact

That a world covered in cables was never wired to last

So don’t act so surprised when the program starts to crash

[Pre-Chorus]

(How do I) Form a connection when we can’t even shake hands?

You’re like the phantom greeting me

We plot in the shadows, hang out in the gallows

Stuck in a loop for eternity

[Chorus]

Do you know why the flowers never bloom?

Will you retry or let the pain resume?

I need a new leader, we need a new Luden

(A new Luden, new Luden, yeah)

So come outside, it’s time to see the tide

It’s out of sight, but never out of mind

I need a new leader, we need a new Luden

[Verse 2]

Sticks and stones may break my bones, but soon the sting will pass

But names can dig so many graves you won’t know where to stand

And I don’t feel secure no more unless I’m being followed

And the only way to hide myself is to give ’em one hell of a show

[Pre-Chorus]

(How do I) Form a connection when we can’t even shake hands?

You’re like the phantom greeting me

We plot in the shadows, hang out in the gallows

Stuck in a loop for eternity

[Chorus]

Do you know why the flowers never bloom?

Will you retry or let the pain resume?

I need a new leader, we need a new Luden

(A new Luden, new Luden, yeah)

So come outside, it’s time to see the tide

It’s out of sight, but never out of mind

I need a new leader, we need a new Luden

[Post-Chorus]

A new Luden, new Luden, yeah

A new Luden, new Luden, yeah

A new Luden, new Luden, yeah

A new Luden, new Luden, yeah

Yeah

[Bridge]

Alright, you call this a connection?

You call this a connection?

You call this a connection? (Okay)

You call this a connection?

Oh, give me a break

Oh, give me a break

Oh, give me a break (Okay)

Ugh, oh

[Chorus]

Do you know why the flowers never bloom?

Will you retry or let the pain resume?

I need a new leader, we need a new Luden

(A new Luden, new Luden, yeah)

So come outside, it’s time to see the tide

It’s out of sight, but never out of mind

I need a new leader, we need a new Luden

[Post-Chorus]

A new Luden, new Luden, yeah

A new Luden, new Luden, yeah

A new Luden, new Luden, yeah

A new Luden, new Luden, yeah





[Outro]

Do you know why the flowers never bloom?

Will you retry or let the pain resume?

I need a new leader, we need a new Luden





Alcuni resistono al futuro, altri rifiutano il passato

In ogni caso, è un gran casino se non riusciamo a scollegare la realtà

Che un mondo ricoperto di cavi non è mai stato cablato per durare

Quindi non essere così sorpreso quando il programma inizia a crashare

(Come faccio a) Stabilire una connessione quando non siamo nemmeno in grado di stringerci la mano?

Sei come il fantasma che mi saluta

Complottiamo nell’ombra, ci ritroviamo alla gogna

Bloccati in un circolo vizioso per l’eternità [Nota: Il loop è un insieme di istruzioni che, all’interno di un programma, viene ripetuto ciclicamente fino al conseguimento del risultato voluto. Entrare in un loop significa entrare in uno stato di confusione mentale, in una condizione caratterizzata da pensieri ricorrenti, ripetitivi, da cui non si riesce a uscire]

Sai perché i fiori non sbocciano mai?

Riproverai o lascerai che il dolore ricominci?

Ho bisogno di un nuovo leader, abbiamo bisogno di un nuovo Luden

(Un nuovo Luden, un nuovo Luden, sì)

Quindi vieni fuori, è il momento di vedere la marea

È fuori dalla visuale, ma mai fuori di testa (oppure “lontana dal cuore”)

Ho bisogno di un nuovo leader, abbiamo bisogno di un nuovo Luden

Bastoni e pietre possono rompere le mie ossa, ma presto il dolore passerà [Nota: Questa linea è apparentemente basata sulla frase comune “Bastoni e pietre possono spezzarmi le ossa, ma le parole non possono mai farmi del male”. Significa che sebbene il dolore fisico sia doloroso, le parole possono ferire molto di più. il dolore fisico passerebbe molto più veloce del dolore mentale]

Ma i nomi possono scavare così tante fosse che non saprai neanche dove metterti

E non mi sento più sicuro a meno che non mi seguano

E l’unico modo per nascondermi è offrire loro un inferno un bello spettacolo

(Come faccio a) Stabilire una connessione quando non siamo nemmeno in grado di stringerci la mano?

Sei come il fantasma che mi saluta

Complottiamo nell’ombra, ci ritroviamo alla gogna

Bloccati in un circolo vizioso per l’eternità

Sai perché i fiori non sbocciano mai?

Riproverai o lascerai che il dolore ricominci?

Ho bisogno di un nuovo leader, abbiamo bisogno di un nuovo Luden

(Un nuovo Luden, un nuovo Luden, sì)

Quindi vieni fuori, è il momento di vedere la marea

È fuori dalla visuale, ma mai fuori di testa (oppure “lontana dal cuore”)

Ho bisogno di un nuovo leader, abbiamo bisogno di un nuovo Luden





Un nuovo Luden, un nuovo Luden, sì

Un nuovo Luden, un nuovo Luden, sì

Un nuovo Luden, un nuovo Luden, sì

Un nuovo Luden, un nuovo Luden, sì

Si

Ok, e questa la chiami connessione?

La chiami connessione?

La chiami connessione? (Va bene)

La chiami connessione?

Oh, dacci un taglio

Oh, dacci un taglio

Oh, dacci un taglio (Ok)

Oh, oh

Sai perché i fiori non sbocciano mai?

Riproverai o lascerai che il dolore ricominci?

Ho bisogno di un nuovo leader, abbiamo bisogno di un nuovo Luden

(Un nuovo Luden, un nuovo Luden, sì)

Quindi vieni fuori, è il momento di vedere la marea

È fuori dalla visuale, ma mai fuori di testa (oppure “lontana dal cuore”)

Ho bisogno di un nuovo leader, abbiamo bisogno di un nuovo Luden

Un nuovo Luden, un nuovo Luden, sì

Un nuovo Luden, un nuovo Luden, sì

Un nuovo Luden, un nuovo Luden, sì

Un nuovo Luden, un nuovo Luden, sì

Sai perché i fiori non sbocciano mai?

Riproverai o lascerai che il dolore ricominci?

Ho bisogno di un nuovo leader, abbiamo bisogno di un nuovo Luden

