tha Supreme: ascolta e leggi il testo della contagiosa unreleased track Grazie a Dio

Grazie a Dio è una contagiosa canzone mai rilasciata dal rapper e producer romano tha supreme, prodotta con la collaborazione di Prince.wav, altro produttore capitolino, fondatore del collettivo Misplaced.

Leggi il testo e ascolta questo interessante brano in pieno stile Davide Mattei, alias tha Supreme, che non riesco a spiegarmi il motivo per il quale non sia ancora stato pubblicato, visto l’altissimo tasso di viralità.

“Grazie A Dio” è originariamente stato leakkato da Davile, quindi registrato nel 2016 e venuto fuori durante l’estate del 2019, ma come potete verificare, non è presente né nei digital store, né nelle piattaforme streaming. Qualcosa la si riesce a trovare solo su Youtube, d’v’è anche presente un remix con YEM

Testo Grazie a Dio tha Supreme





Yeh, ah

Wo-woh-oh-oh, lei labbra da sommelier, mami

Ush, no, ha purple meches, sa di lean, woh-oh-oh [Nota: La ragazza in questione ha le mèches viola, che al rapper ricordano la lean, conosciuta anche con altri nomi come purple drank, una droga facilmente reperibile della quale si è già avuto modo di parlare in diverse occasioni in questo sito. Beh, questa tipa provoca al rapper un certo effetto, proprio come una droga.]

Oh, ma prega, bless, le mie in CD, e, eh

Bro, va tutto bene, bene grazie a Dio

Wo-woh-oh-oh, lei labbra da sommelier, mami

Ush, no, ha purple meches, sa di lean, woh-oh-oh

Oh, ma prega, bless, le mie in CD, e, eh

Bro, va tutto bene, bene grazie a Dio

Ehi, faccio un tiro vedo color

Tu mani in mano, dico: “grazie a me”

Sì, faccio tardi, tardi e dico: “No”

Non so più fare un regalo che

Poi non ci dormi la notte

Io resto a fare i din, din, din

Poi non mi fai “Buonanotte”, oh-woh-oh-oh, ehi

Che fai? Non lo so

Giriamo un po’ qui

Gi-giriamo un po’, ehi

Sto-sto nella vie

Ma non tu non lo sai, sono un bandito

Wo-ow, mi fai: “Wo-ow”, sono Wo-ow

Sto distante qui come sto, no

Non lo so, no, non lo so (Yeah)





