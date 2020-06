Bring Me The Horizon – Parasite Eve: dalle ore 21 il video del nuovo singolo

Disponibile dalle ore 21 del 25 giugno 2020, Parasite Eve è un singolo dei Bring Me The Horizon incentrato sul cosiddetto Coronavirus. Il brano anticipa il futuro ottavo album in studio della rock band britannica, al momento in cui scrivo ancora senza titolo e release date. Leggi il testo e la traduzione in italiano di questo pezzo, che sarebbe dovuto uscire il 10 giugno, ma la release fu posticipata a causa della nota vicenda di George Floyd e delle conseguenti proteste in tutto il mondo dei Black Lives Matter .

Dalle ore 21 sarà online il video ufficiale che accompagna questa nuova e attesa canzone, scritta da Matt Kean, Matt Nicholls, Lee Malia, Oliver Sykes & Jordan Fish e prodotta dagli ultimi due. Il filmato è stato diretto dal frontman del gruppo.

Il titolo del brano, realizzato durante la quarantena, deriva dal videogame omonimo del 1998 per PlayStation, ispirato dall’omonimo romanzo di Hideaki Sena, da cui è stato tratto anche un film. Sebbene l’ispirazione per la traccia non sia venuta dalla pandemia di COVID-19, ci sono molti riferimenti ad esso.

Nella canzone, il gruppo capitanato da Oliver Sykes critica le popolazioni e i leaders mondiali come Donald Trump e il brasiliano Jair Bolsonaro, che hanno preso sottogamba il fenomeno. La band si scaglia anche contro i cosiddetti cospirazionisti e le loro pericolose fake news, che grazie al web si diffondono in tutto il mondo. Alcuni ad esempio sostengono che il coronavirus si diffonda tramite il 5G, altri che sia stato creato dalla Cina in laboratorio.

Testo Parasite Eve Bring Me The Horizon

Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1]

I got a fever, don’t breathe on me

I’m a believer of nobody

Won’t let me leave ’cause I’ve seen something

Hope I don’t sneeze, I don’t

Really we just need to fear something

Only pretending to feel something

I know that you’re dying to run

I wanna turn you around

[Pre-Chorus]

Please, remain calm, the end has arrived

We cannot save you, enjoy the ride

This is the moment you’ve been waiting for

Don’t call it a warning, this is a war

[Chorus]

It’s the Parasite Eve

Gotta feel in your stomach ’cause you know that it’s coming for you

Leave your flowers and grieve

Don’t forget what they told ya, eh eh

When we forget the infection

Will we remember the lesson?

If the suspense doesn’t kill you

Something else will

Move

[Verse 2]

I heard they need better signal

Put chip and pins in the needles

Quarantine all of those secrets

In that black hole you call a brain before it’s too late

Really we just wanna scream something

Only pretending to believe something

I know you’re baying for blood

I wanna turn you around

[Pre-Chorus]

Please, remain calm, the end has arrived

We cannot save you, enjoy the ride

This is the moment you’ve been waiting for

Don’t call it a warning, this is a war

[Chorus]

It’s the Parasite Eve

Gotta feel in your stomach ’cause you know that it’s coming for you

Leave your flowers and grieve

Don’t forget what they told ya, eh eh

When we forget the infection

Will we remember the lesson?

If the suspense doesn’t kill you

Something else will





[Breakdown]

You can board up your windows, you can lock up your doors

But you can’t keep washing your hands off this shit anymore

When all the king’s sources and all the king’s friends

Don’t know their arses from their pathogens

When life is a prison and death is the door

This ain’t a warning, nah, this is a war

[Chorus]

It’s the Parasite Eve

Gotta feel in your stomach ’cause you know that it’s coming for you

Leave your flowers and grieve

Don’t forget what they told ya, eh eh

When we forget the infection

Will we remember the lesson?

If the suspense doesn’t kill you

Something else will





La traduzione di Parasite Eve dei Bring Me The Horizon

[Strofa 1]

Ho la febbre, non respirarmi addosso

Non credo a nessuno

Non mi fanno uscire perché ho visto qualcosa

Spero di non starnutire, no

Dobbiamo veramente aver paura di qualcosa

Facendo solo finta di provare qualcosa

So che stai morendo dalla voglia di correre

Voglio scoraggiarti a farlo

[Pre-Rit.]

Per favore, mantieni la calma, la fine è arrivata

Non possiamo salvarti, goditi il viaggio

Questo è il momento che stavi aspettando

Non chiamarlo avvertimento, questa è una guerra

[Rit.]

È la vigilia del parassita [Nota: Parasite Eve è un riferimento al videogioco omonimo del 1998, quindi si potrebbe anche evitare di tradurlo]

Devi sentirlo nello stomaco perché sai che sta arrivando per te

Lascia i tuoi fiori e le tue sofferenze

Non dimenticare cosa ti hanno detto, eh eh

Quando ci dimenticheremo del contagio

Ricorderemo la lezione?

Se la suspense non ti uccide

Lo farà qualcos’altro

Avanti





[Strofa 2]

Ho sentito che hanno bisogno di un segnale migliore

Che mettono chip e pin negli aghi

Metti in quarantena tutti quei segreti

In quel buco nero che chiami cervello prima che sia troppo tardi

Vogliamo veramente solo urlare qualcosa

Fingendo solo di credere in qualcosa

So che sei assetato di sangue

Voglio farti cambiare direzione

[Pre-Rit.]

Per favore, mantieni la calma, la fine è arrivata

Non possiamo salvarti, goditi il viaggio

Questo è il momento che stavi aspettando

Non chiamarlo avvertimento, questa è una guerra

[Rit.]

È la vigilia del parassita

Devi sentirlo nello stomaco perché sai che sta arrivando per te

Lascia i tuoi fiori e le tue sofferenze

Non dimenticare cosa ti hanno detto, eh eh

Quando ci dimenticheremo del contagio

Ricorderemo la lezione?

Se la suspense non ti uccide

Lo farà qualcos’altro

Avanti

[Breakdown]

Puoi barricare le finestre, chiudere le porte

Ma non puoi più lavarti le mani da questa mer*a

Quando tutte le fonti e tutti gli amici del re

Non distinguono i loro cu*i dai loro agenti patogeni

Quando la vita è una prigione e la morte è la porta

Questo non è un avvertimento, nah, questa è una guerra

[Rit.]

È la vigilia del parassita

Devi sentirlo nello stomaco perché sai che sta arrivando per te

Lascia i tuoi fiori e le tue sofferenze

Non dimenticare cosa ti hanno detto, eh eh

Quando ci dimenticheremo del contagio

Ricorderemo la lezione?

Se la suspense non ti uccide

Lo farà qualcos’altro

Avanti

Il video di Parasite Eve