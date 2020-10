Kylie Minogue: ascolta I Love It (con testo e traduzione)

I Love It è un singolo della cantautrice australiana Kylie Minogue, rilasciato venerdì 23 ottobre 2020 come terzo anticipo di Disco, suo quindicesimo album in studio caratterizzato da sonorità dance di altri tempi, che vedrà la luce il successivo 6 novembre 2020, a poco più di 2 anni e mezzo dall’ultima fatica discografica Golden.

Leggi il testo e la traduzione in italiano di questa gradevole canzone, scritta con la collaborazione di Duck Blackwell & Richard “Biff” Stannard e prodotta da quest’ultimo.

Dopo “Say Something” e “Magic”, rispettivamente pubblicati il 23 luglio e il 24 settembre 2020, è arrivato questo interessante pezzo, primo singolo promozionale del progetto che racchiuderà 12 tracce nella versione standard e 16 in quella deluxe. Disco è un atteso album con influenze della disco anni ’70 e ’80, oltre che della musica da discoteca dei giorni nostri.

Testo I Love It di Kylie Minogue

[Intro]

I love it, I love it, I love it

I love it, I love it, I love it

I love it, I love it, I love it

I love it, I love it, I love it

[Verse 1]

Waiting for your love was enough to go break my heart

Ooh, not being close to you, it made my world fall apart

[Pre-Chorus]

I was like a lonely star at night

Waiting for someone to share the light

Love like this no one can take away, away, away

[Chorus]

Your love is my love

And my love is all you need

So come on, let the music play

We’re gon’ take it all the way

I love it, I love it, I love it (Woo-hoo)

Dance through the darkness

Together eternally

So come on, let the music play

We’re gon’ take it all the way

I love it, I love it, I love it (Oh)

[Verse 2]

Blowing my mind every time that you whisper my name (Say it again and again)

Ooh, after that first kiss, I knew I’d never be the same

[Pre-Chorus]

I was like a lonely star at night

Waiting for someone to share the light

Love like this no one can take away, away, away

[Chorus]

Your love is my love

And my love is all you need

So come on, let the music play

We’re gon’ take it all the way

I love it, I love it, I love it (Woo-hoo)

Dance through the darkness

Together eternally

So come on, let the music play

We’re gon’ take it all the way

I love it, I love it, I love it (Oh)





[Bridge]

La-la-love it

I love it, I love it, I love it

I love it, I love it, I love it

[Chorus]

Your love is my love

And my love is all you need (Sing!)

So come on, let the music play

We’re gon’ take it all the way

I love it, I love it, I love it (Woo-hoo)

Dance through the darkness

Together eternally

So come on, let the music play

We’re gon’ take it all the way

I love it, I love it, I love it (Woo-hoo)

[Outro]

I love it, I love it, I love it (Woo-hoo)

Can’t get a love like this

Can’t get a love like this, ooh

I love it, I love it, I love it





Kylie Minogue – I Love It traduzione

[Introduzione]

Lo adoro, mi piace, lo adoro

Lo adoro, mi piace, lo adoro

Lo adoro, mi piace, lo adoro

Lo adoro, mi piace, lo adoro

[Strofa 1]

Aspettare il tuo amore è stato sufficiente per spezzarmi il cuore

Ooh, starti lontano, ha fatto cadere a pezzi il mio mondo

[Pre-ritornello]

Ero come una stella solitaria di notte

Aspettando qualcuno con cui condividere la luce

Un amore come questo nessuno lo può portare via, via, via

[Ritornello]

Il tuo amore è il mio amore

E il mio amore è tutto ciò di cui hai bisogno

Quindi forza, che la musica cominci

Andremo fino in fondo

Lo adoro, mi piace, lo adoro (Woo-hoo)

Ballare nell’oscurità

Insieme per l’eternità

Quindi forza, che la musica cominci

Andremo fino in fondo

Lo adoro, mi piace, lo adoro (Oh)





[Strofa 2]

Mi fa impazzire ogni volta che sussurri il mio nome (dillo ancora di continuo)

Ooh, dopo quel primo bacio, sapevo che non sarei più stata la stessa

[Pre-ritornello]

Ero come una stella solitaria di notte

Aspettando qualcuno con cui condividere la luce

Un amore così nessuno può portarlo via, via, via

[Ritornello]

Il tuo amore è il mio amore

E il mio amore è tutto ciò di cui hai bisogno

Quindi forza, che la musica cominci

Andremo fino in fondo

Lo adoro, mi piace, lo adoro (Woo-hoo)

Ballare nell’oscurità

Insieme per l’eternità

Quindi forza, che la musica cominci

Andremo fino in fondo

Lo adoro, mi piace, lo adoro (Oh)

[Ponte]

La-la-lo adoro

Lo adoro, lo adoro, lo adoro

Lo adoro, lo adoro, lo adoro

[Coro]

Il tuo amore è il mio amore

E il mio amore è tutto ciò di cui hai bisogno (Canta!)

Quindi forza, che la musica cominci

Andremo fino in fondo

Lo adoro, mi piace, lo adoro (Woo-hoo)

Ballare nell’oscurità

Insieme per l’eternità

Quindi forza, che la musica cominci

Andremo fino in fondo

Lo adoro, mi piace, lo adoro (Woo-hoo)

[Outro]

Lo adoro, mi piace, lo adoro (Woo-hoo)

Non si può avere un amore così

Non si può avere un amore così, ooh

Lo adoro, mi piace, lo adoro