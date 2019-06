Ozuna – Te Soñé De Nuevo: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo singolo

Il 6 giugno 2019 il cantautore portoricano Ozuna ha reso disponibile il settimo assaggio dal terzo album in studio Nibiru, che stando a ciò che riporta Wikipedia Spagna, uscirà il 13 giugno 2019. Leggi il testo (Autori: Vicente Saavedra & Ozuna) e la traduzione in italiano e ascolta la nuova canzone prodotta da Hi Music Hi Flow, DJ Luian, Mambo Kingz, Jowny Boom Boom & Hydro.

Appena due giorni dopo la bella Amor Genuino, l’artista ha rilasciato quest’altro ottimo pezzo con tanto di video ufficiale diretto da Albizu Albikon, che vede il cantante spassarsela sulla neve.

Se nel precedente singolo Ozuna cantava la disperazione di un amore quasi finito, dal punto di vista del significato, qui si rivolge a una ragazza che deve averlo colpito non poco, dicendo che l’ha nuovamente sognata e che vorrebbe che questi sogni divenissero realtà.

Te Soñé De Nuevo testo Ozuna

Download su: Amazon – iTunes

[Pre-Chorus]

Tu estás en mis pensamientos

Aunque yo no quiera, te pienso (Oh, oh)

Soy persona de ignorar sentimiento’

Pero tú eres la excepción (-ción)

Mi mente dice sí, pero mi corazón dice no (No; no)

Y aunque todo sale a la luz, sólo te quería decir (Oh-oh, oh-oh)

[Chorus]

Anoche te soñé de nuevo

Y quiero que se repita otra vez, pero en persona

En mi mente tienes un enredo (Tienes un enredo)

Dime si visitarte puedo (Visitarte puedo)

Y es que anoche te soñé de nuevo (Te soñé de nuevo)

Y quiero que se repita otra vez, pero en persona

En mi mente tienes un enredo (Tienes un enredo)

Dime si visitarte puedo (Oh-oh-oh)

[Verse]

Que anoche yo soñé contigo

Era real, yo te tocaba (Woh-oh)

Y tú decía’ que tu cuerpo es mío (E’ mío)

Que somos amigos, pero que me deseabas (Amigo’)

Lo noto cuando a ella yo la miro

Rápido como rafagazo de una cuarentona (Cuarentona)

Se moja de que alguna bebé mi nombre menciona

Tiene sed, quiere beber de mi río de Amazona’ (Amazona’)

Tiene un reloj rosado que nunca lo tiene en hora (Oh-oh, oh-oh)

[Bridge]

Mi bebé, lo que soñé lo quiero hacer (Mi bebé)

Tú bésame y recordemos aquella vez (Bésame)

Mi bebé, lo que soñé lo quiero hacer (Mi bebé)

Tú bésame y recordemos aquella vez (Bésame; oh; yeh, yeh)

[Chorus]

Anoche te soñé de nuevo

Y quiero que se repita otra vez, pero en persona

En mi mente tienes un enredo (Tienes un enredo)

Dime si visitarte puedo (Visitarte puedo)

Y es que anoche te soñé de nuevo (Te soñé de nuevo)

Y quiero que se repita otra vez, pero en persona

En mi mente tienes un enredo (Tienes un enredo)

Dime si visitarte puedo (Oh, oh, oh)

[Pre-Chorus]

Tu estás en mis pensamientos

Aunque yo no quiera, te pienso (Oh-oh, oh-oh)

Soy persona de ignorar sentimiento’

Pero tú eres la excepción (Excepción)

Mi mente dice sí, pero mi corazón dice no (No; dice no)

Y aunque todo sale a la luz, sólo te quería decir





[Chorus]

Anoche te soñé de nuevo (Te soñé de nuevo)

Y quiero que se repita otra vez, pero en persona

En mi mente tienes un enredo (Tienes un enredo)

Dime si visitarte puedo (-sitarte puedo; oh, oh)

Y es que anoche te soñé de nuevo (Te soñé de nuevo)

Y quiero que se repita otra vez, pero en persona

En mi mente tienes un enredo (Tienes un enredo)

Dime si visitarte puedo, woh-oh, oh-oh

[Outro]

El Negrito de Ojos Claros

Ozuna

Díselo Luian

Mambo Kingz

Baby, baby, baby

Anoche te soñé de nuevo

De nuevo

Yeh, yeh (Yeh, yeh)

Jowny

Dimelo Vi





Ozuna Te Sone De Nuevo traduzione

Sei nei miei pensieri

Anche se non voglio, penso a te (oh, oh)

Sono una persona che ignora i sentimenti

Ma tu sei l’eccezione (-zione)

La mia mente dice sì, ma il mio cuore dice no (No, no)

E anche se tutto viene a galla, volevo solo dirti che (oh-oh, oh-oh)

La scorsa notte ti ho sognata di nuovo

E vorrei che accada di nuovo, ma di persona

Nella mia testa c’è un casino (c’è un casino)

Dimmi se posso venire a trovarti (venire a trovarti)

Ed è solo che la scorsa notte ti ho sognata di nuovo (ti ho sognata di nuovo)

E vorrei che accada di nuovo, ma di persona

Nella mia testa c’è un casino (c’è un casino)

Dimmi se posso venire a trovarti (oh-oh-oh)

Che la scorsa notte ti ho sognata

Era reale, ti toccavo (Woh-oh)

E dicevi che il tuo corpo è mio (è mio)

Che siamo amici, ma che mi desideravi (Amici)

Lo noto quando la guardo

Veloce come una raffica di una quarantenne (quarantenne)

Si bagna quando un’altra dice il mio nome

E’ assetata, vuole bere dal mio Rio delle Amazzoni (Amazzoni)

Ha un orologio rosa fuori tempo (Oh-oh, oh-oh)

Piccola mia, quello che ho sognato lo voglio fare (piccola mia)

Tu baciami e ricorderemo quella volta (Baciami)

Piccola mia, quello che ho sognato lo voglio fare (piccola mia)

Tu baciami e ricorderemo quella volta (Baciami, oh, sì, sì)





La scorsa notte ti ho sognata di nuovo

E vorrei che accada di nuovo, ma di persona

Nella mia testa c’è un casino (c’è un casino)

Dimmi se posso venire a trovarti (venire a trovarti)

Ed è solo che la scorsa notte ti ho sognata di nuovo (ti ho sognata di nuovo)

E vorrei che accada di nuovo, ma di persona

Nella mia testa c’è un casino (c’è un casino)

Dimmi se posso venire a trovarti (oh-oh-oh)

Sei nei miei pensieri

Anche se non voglio, ti penso (Oh-oh, oh-oh)

Sono una persona che ignora i sentimenti

Ma tu sei l’eccezione (eccezione)

La mia mente dice sì, ma il mio cuore dice no (No, dice no)

E anche se tutto viene a galla, volevo solo dirti che

La scorsa notte ti ho sognata di nuovo (ti ho sognata di nuovo)

E vorrei che accada di nuovo, ma di persona

Nella mia testa c’è un casino (c’è un casino)

Dimmi se posso venire a trovarti (posso venire a trovarti, oh, oh)

Ed è solo che la scorsa notte ti ho sognata di nuovo (ti ho sognata di nuovo)

E vorrei che accada di nuovo, ma di persona

Nella mia testa c’è un casino (c’è un casino)

Dimmi se posso venire a trovarti woh-oh, oh-oh

Il negretto dagli occhi chiari

Ozuna

Diglielo Luian

Mambo Kingz

Baby, baby, baby

La scorsa notte ti ho sognata di nuovo

Di nuovo

Yeh, yeh (Yeh, yeh)

Jowny

Dimmelo Vi

Ascolta su: