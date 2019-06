Dream Glow nuovo singolo dei BTS con Charli XCX: audio, testo e traduzione

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta Dream Glow, nuovo singolo dei BTS con la collaborazione della cantautrice statunitense Charli XCX, disponibile dal 7 giugno 2019.

Si tratta del primo estratto da “BTS World Original Soundtrack“, colonna sonora di un videogioco sulla boy band sudcoreana, nel quale il giocatore ai ritroverà a gestire la band composta da RM, Jin, Suga, J-Hope, Park Ji-min, V e Jeon Jung-kook.

Nella nuova canzone elettronica prodotta dagli StarGate, hanno tuttavia preso parte solo Jungkook, Jin e Jimin, che insieme alla cantante americana raccontano l’avventura del seguire i propri sogni a prescindere dagli ostacoli.

Dream Glow testo BTS e Charli XCX

[Charli XCX]

I spend my whole life following the night time

Can’t see the stop sign what you gonna say (Hey)

Wandering quietly right into my dreams

It’s all that I see what you gonna say (Hey)

[Jungkook & (Charli XCX)]

Always feeling something bigger something real wild

Keep on shining make it brighter than a spotlight (Hey, hey)

[Charli XCX]

Sometimes I stop and stare

Follow my dreams right there

Dream glow, glow (Hey, hey)

Sometimes my dreams come true

Sometimes they turn to blue

Dream glow, glow (Hey, hey)

[Jimin & (Charli XCX)]

키우기 쉽단 착한 소년들이

감추곤 했던 까진 무르팍 (Hey)

내 별자리는 태양의 파편

찬란한 암전 그림자의 춤 (Hey)

[Jungkook & Jin]

심장 속에 식지 않는 빛을 느껴

제껴본 적 없는 상대한텐 못 져 (Hey, hey)

[Jungkook & (Charli XCX)]

눈부셨던 미래 에 에 에

잠시만 멈춘 채 에 에

Dream glow, glow (Hey, hey)

내 꿈은 여기 Stay 에 에 에

나 포기 안 할게 에 에

You’ll glow, glow (Hey, hey)

[Jimin]

까만 새벽 떨리는 날개를 펼쳐

[Charli XCX]

Keep on shining make it brighter than a spotlight (Hey, hey)

[Charli XCX & Jungkook]

Sometimes I stop and stare

Follow my dreams right there

Dream glow, glow (Hey, hey)

내 꿈은 여기 Stay 에 에 에

나 포기 안 할게 에 에

Dream glow, glow (Hey, hey)





[Charli XCX, Jungkook]

You’ll glow (Hey, hey)

[Jungkook (Charli XCX)]

You’ll glow (Hey, hey)





BTS Dream Glow traduzione

[Charli XCX]

Trascorro tutta la mia vita seguendo la notte

Non riesco a vedere il segnale di stop, cosa dirai? (Hey)

Vagando tranquillamente nei miei sogni

È tutto ciò che vedo, cosa dirai? (Hey)

[Jungkook & (Charli XCX)]

Sento sempre qualcosa di più grande, qualcosa veramente selvaggio

Che continua a brillare, a diventare più luminoso di un riflettore (Hey, hey)

[Charli XCX]

A volte mi fermo a guardare

Seguo i miei sogni proprio lì

Sogno la luce, luce (Ehi, ehi)

A volte i miei sogni si avverano

A volte diventano blu

Sogno la luce, luce (Ehi, ehi)

[Jimin & (Charli XCX)]

Si suol dire che i bravi ragazzi crescano facilmente

Avevano le ginocchia graffiate, le nascondevano (Hey)

La mia costellazione è il frammento di Sole

Un blackout luminoso, la danza delle ombre (Hey)

[Jungkook & Jin]

Nel mio cuore sento una luce perpetua

Non perderò contro un avversario che non ho mai sfiorato





[Jungkook & (Charli XCX)]

Nel glorioso futuro

Fermati un attimo

Brillerà, brillerà (Hey, hey)

Il mio sogno è di rimanere qui

Non mi arrenderò

Brillerai, brillerai (Hey, hey)

[Jimin]

Nell’alba oscura, le ali tremanti si spalancano

[Charli XCX]

Continua a brillare, a diventare più luminoso di un riflettore (Hey, hey)

[Charli XCX & Jungkook]

A volte mi fermo a guardare

Seguo i miei sogni proprio lì

Sogno la luce, luce (Ehi, ehi)

Il mio sogno è di rimanere qui

Non mi arrenderò

Sogno la luce, luce (Ehi, ehi)

[Charli XCX, Jungkook]

Brillerai (Hey, hey)

[Jungkook (Charli XCX)]

Brillerai (Hey, hey)

